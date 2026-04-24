72ఏళ్ల ఏజ్లో ఆర్టిస్ట్ అదుర్స్- వాల్నట్ చెక్కపై కళాఖండాలు సృష్టి- దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్!
అద్బుతమైన కళాఖండాలను తీర్చిదిద్దుతున్న కశ్మీర్కు చెందిన గులాం రసూల్- చెక్క శిల్పకళకు అవసరమైన పనిముట్లను తానే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటున్న ఆర్టిస్ట్- ఆయన రూపొందించిన కళాఖండాలకు దేశ, విదేశాల్లో మంచి గిరాకీ
Published : April 24, 2026 at 5:29 PM IST
Kashmir Woodcarving Crafts : జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన ఓ చెక్క శిల్పకళాకారుడు (దారు శిల్పి) వాల్నట్ పలకలపై అతి సూక్ష్మమైన, అందమైన కళాఖండాలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ కళాకారుడి మదిలో ఏ రూపం మెదిలినా, దానిని తన నైపుణ్యంతో అదే ఆకారంలో చెక్కపై రూపొందిస్తున్నారు. అత్యంత సున్నితమైన, సూక్ష్మ కళాఖండాలను తీర్చిదిద్దుతూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ దారు శిల్పి గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అందమైన కళాఖండాలు రూపొందించడంలో దిట్ట
ప్రఖ్యాత దారు శిల్పి గులాం రసూల్ అహంగర్ (72) స్వస్థలం శ్రీనగర్లోని రైనావారి గ్రామం. ఆయన ఇప్పటి వరకు చెక్క శిల్పకళలో అందర్నీ అబ్బురపరిచే ఎన్నో కళాఖండాలను సృష్టించారు. గులాం రసూల్ దాల్ సరస్సు, దాని పరిసరాల మనోహరమైన రూపాన్ని వాల్నట్ చెక్కపై రూపొందించారు. అది చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అలాగే కొమ్మలపై వాలిన పిచ్చుకలు, దాని అడుగున ఉన్న చెట్టు తొర్ర, పూల రేకులు ఉన్నట్లు ఓ అందమైన కళాఖండాన్ని చిత్రీకరించారు. గులాం రసూల్ రూపొందించిన కళాఖండాలు దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా మంచి ఆదరణ పొందాయి.
మేనమామ వద్ద కళను నేర్చుకున్న గులాం రసూల్
అయితే గులాం రసూల్ అహంగర్ శిల్పకళను తన మేనమామ వద్ద నేర్చుకున్నారు. అలా అని గులాం రసూల్కు కూడా చెక్కపై కళాఖండాలను సృష్టింటమంటే చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ఇష్టం. తానొక పెద్ద శిల్పి కావాలని బాల్యం నుంచి ఆకాంక్షించారు. ఆ తర్వాత కాలంలో రసూల్ పెద్ద కళాకారుడిగా ఎదిగారు. ఇప్పుడు కళాకారుడిగా ఆయన జమ్ముకశ్మీర్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. అదే సమయంలో తన అద్భుతమైన నైపుణ్యం వల్ల అనేక దేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా దక్కించుకున్నారు.
18 ఏళ్ల వయసులో మొదటి అవార్డు
గత 60 ఏళ్లుగా చెక్క శిల్పకళతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు గులాం రసూల్. తన ఇంట్లోని చిన్న వర్క్షాప్లో ఆయన ఎంతో శ్రమించి ఓపికతో అద్భుతమైన, క్లిష్టమైన కళాఖండాలను చెక్కుతారు. అవి చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. శిల్ప కళలో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబర్చినందుకు గులాం రసూల్కు జాతీయ పురస్కారంతో పాటు అనేక రాష్ట్ర పురస్కారాలు లభించాయి. 18 ఏళ్ల వయసులోనే మొదటి అవార్డును రసూల్ అందుకున్నారు. అంతలా ఈ కళపై దృష్టిపెట్టారు.
బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 2 లక్షలకు చేరినా దాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చని, కానీ తాను రూపొందించిన కళాఖండం ప్రతిరూపాన్ని తెచ్చిపెట్టగలరా అని అంటున్నారు గులాం రసూల్ అహంగర్. తాను ఒక నిర్దిష్ట కళాఖండం ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేయనని అన్నారు. కానీ ప్రతిసారీ కొత్త, విభిన్నమైన కళాఖండాలను సృష్టించడంలో తనకు నేర్పు ఉందని వెల్లడించారు. నిద్రపోవడానికి తాను వెళ్తున్నప్పుడు ఒక డిజైన్ను ఊహించుకుంటే, ఆ తర్వాత అదే డిజైన్లో కళాఖండాన్ని చెక్కపై సృష్టించగలనని స్పష్టం చేశారు. తాను పూర్తిగా విభిన్నమైన కళాఖండాలను చెక్కడానికి ప్రయత్నిస్తానని చెప్పారు. చెక్క శిల్పకళలో ప్రజలు మొట్టమొదటి సారిగా చూసినటువంటి ఎన్నో నమూనాలను తాను ఇప్పటికే సృష్టించానని వెల్లడించారు. తాను పెన్ను లేదా పెన్సిల్తో ఎలాంటి చిత్రాలు గీయనని గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు. నేరుగా చెక్కపైనే కళాఖండాలను తీర్చిదిద్దుతానని వివరించారు.
'నేను స్వయంగా పనిముట్లు తయారు చేసుకుంటాను'
"ఒక కళాఖండాన్ని చెక్కడానికి అనేక పనిముట్లు అవసరం అవుతాయి. వాటిలో చాలా వరకు మార్కెట్లో లభించవు. అందుకే కళాఖండానికి చెక్కడానికి అవసరమైన పనిముట్లను నేనే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటాను. ఇక్కడితో నా ప్రయాణం ముగియలేదు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కళాఖండాలను రూపొందిస్తాను." అని గులాం రసూల్ అహంగర్ తెలిపారు. మరోవైపు, చెక్క శిల్పకళలో గులాం రసూల్ అహంగర్ నైపుణ్యాన్ని చూసి యువ వ్యాపారవేత్త ఫహద్ ఇద్రిస్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గులాం రసూల్ తన పనిలో చూపించే స్వచ్ఛత, నేర్పు సాటిలేనిదని తెలిపారు. అది ఏ ఇతర కళాకారుడి పనిలోనూ కనిపించదని అన్నారు.