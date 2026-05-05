సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు : మమత సంచలన కామెంట్స్
మేం ఓడిపోలేదు- మా గెలుపును దొంగలించారు- అధికారం లేకపోయినా పోరాటం చేస్తాం- మమతాబెనర్జీ
Mamata Banerjee (ANI)
Published : May 5, 2026 at 4:59 PM IST
Mamatha On Bengal Result 2026 : బంగాల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై మమతా బెనర్జీ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాము ప్రజా తీర్పు వల్ల ఓడిపోలేదని, కుట్రతో పరాజయం పాలైనట్లు పేర్కొన్నారు. అందుకే తాను ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తేలేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తనకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఫోన్ చేశారని చెప్పారు. ఇకపై తాను ఇండియా కూటమిని బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తానని వ్యాఖ్యానించారు.