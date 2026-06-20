'కేంద్ర మంత్రి తప్పుకునే వరకు జంతర్ మంతర్ వీడను'- సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు
దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలు- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు డిమాండ్- నిరసన కొనసాగింపు కోసం విజ్ఞప్తి చేసినా అనుమతి నిరాకరించిన దిల్లీ పోలీసులు
Published : June 20, 2026 at 6:31 PM IST
CJP Seeks Extend Protest : దేశవ్యాప్తంగా నీట్ సహా ఇతర పరీక్షల్లో అవకతవకలు, వరుస పేపర్ లీకులు, నియామక ప్రక్రియలో జాప్యాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కొద్ది రోజులుగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ప్రశ్నిస్తోంది. ఇప్పుడు దిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమం మరింత ఉత్కంఠ రేపుతోంది. కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు తాను జంతర్ మంతర్ను విడిచిపెట్టబోనని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలు, పేపర్ లీకులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇదే నిరసన కార్యక్రమంలో అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున యువత తమకు న్యాయం కోసం జంతర్ మంతర్కు వచ్చారని చెప్పారు. తమ ఆందోళన పూర్తి స్థాయిలో శాంతి యుతంగా కొనసాగుతుందని, అందువల్ల నిరసన కొనసాగించేందుకు అనుమతి పొడిగించాలని దిల్లీ పోలీసుల్ని కోరారు. 'మాకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇక్కడే కూర్చోవాలనుకుంటున్నాం. మేం సాధారణ విద్యార్థులమే. ఎలాంటి హింసకు పాల్పడట్లేదు. కాబట్టి నిరసన కొనసాగించేందుకు మాకు అనుమతి ఇవ్వాలి' అని దీప్కే అన్నారు.
ఇక జంతర్ మంతర్ దగ్గర నిరసనలకు ఇచ్చిన అనుమతి గడువు ముగియడంతో దానిని పొడిగించాలని సీజేపీ అభ్యర్థించింది. అయితే దిల్లీ పోలీసులు దీప్కే విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించారు. జంతర్ మంతర్ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయాలని నిరసనకారులకు సూచించారు. పోలీసులు నిరసనకు అనుమతి తిరస్కరించినా దీప్కే తన వైఖరిని మార్చుకోలేదు. 'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేంత వరకు ఇక్కడి నుంచి కదలను' అని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడమే తమ ఏకైక లక్ష్యమని దీప్కే ఉద్ఘాటించారు.
చర్చలకు సిద్ధం కానీ
కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలకు కూడా తాము సిద్ధమేనని అందుకు ఒకే ఒక్క షరతు ఉందని అభిజీత్ దీప్కే చెప్పారు. కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేస్తేనే చర్చలకు అర్థం ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. దిల్లీ పోలీసుల్ని ఉద్దేశించి దీప్కే, 'ఒకవేళ అరెస్టులు చేయాల్సి వస్తే ముందుగా నన్నే అరెస్ట్ చేయండి. నేను ముందుగా కోర్ట్ అరెస్టుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను' అని అన్నారు. నిరసనకు ముందు అభిజీత్ దీప్కే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి బహిరంగ లేఖ కూడా రాశారు. పరీక్షల్లో అవకతవకలు, పేపర్ లీక్స్ నేపథ్యంలో బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
వినూత్న నిరసన
దీప్కే పిలుపు మేరకు నిరసనకారులు తాళాలు, చెంచాలు తీసుకొచ్చి వాటిని మోగిస్తూ తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. 'చెవిటి వారికి వినిపించాలంటే శబ్దం పెద్దగా ఉండాలి' అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. కొందరు నిరసనకారులు కాక్రోచ్ మాస్కులు ధరించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కేంద్ర మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయాలంటూ నినదించారు.
ఈ నిరసనలో పాల్గొన్న దిల్లీ హైకోర్ట్ అడ్వొకేట్ దిల్షాద్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, విద్యా వ్యవస్థలో ఎన్నో ఏళ్లుగా లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, వరుసగా జరుగుతున్న పేపర్ లీకేజీలు ప్రజల ఆగ్రహాన్ని కట్టలు తెంచుకునేలా చేశాయన్నారు. 'నీట్ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న ఒక 12వ తరగతి విద్యార్థి, వ్యవస్థ వైఫల్యాల వల్ల తీవ్ర నిరాశకు గురైన విద్యార్థులుగానే మేం ఇక్కడికి వచ్చాం. మేం ఎలాంటి రాజకీయ కారణాలతో నిరసనలకు రాలేదు. వ్యవస్థ వైఫల్యాలతో తీవ్రంగా నిరాశ చెందాం. మేం ఈ పోరాటంలో వెంటనే గెలవకపోవచ్చు. కానీ మా హక్కుల కోసం ఒకరు నిల్చున్నారని భవిష్యత్తు తరాలకు తెలియచెప్పడమే మా ప్రయత్నం' అని తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేసిన మోదీ
నిర్మాణంలో ఉన్నగోడ కూలి ఆరుగురు భక్తులు దుర్మరణం- పదుల సంఖ్యలో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న జనం!