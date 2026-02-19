ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకుండా దేశం విడిచి వెళ్లను : సుప్రీంకోర్టుకు అనిల్ అంబానీ
బ్యాంకులకు మోసం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ- సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు
Published : February 19, 2026 at 4:09 PM IST
Anil Ambani Tells SC : ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకుండా దేశం విడిచి వెళ్లనని రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు. అనిల్ ధీరూభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ ప్రమేయం ఉన్న రూ.40వేల కోట్ల బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ మోసం కేసుల్లో దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనిల్ అంబానీ విదేశాలకు పారిపోయే అవకాశం ఉందని, ఈ కేసుల్లో సత్వర, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు చేపట్టాలని కోరుతూ మాజీ అధికారి ఈఏఎస్ శర్మ దాఖలు చేసిన పిల్కు ప్రతిస్పందనగా ఆయన అనిల్ అంబానీ అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు.
ఈ కేసుల దర్యాప్తు మొదలైన గతేడాది జులై నుంచి తాను దేశం విడిచి వెళ్లలేదని అనిల్ చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి విదేశాలకు వెళ్లే ఉద్దేశం, ప్రణాళికలేవీ లేవని తెలిపారు. ఒకవేళ విదేశీ ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే కోర్టు నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకుంటానని అనిల్ అంబానీ అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. చట్టం నుంచి తప్పించుకునే ఉద్దేశం తనకు లేదని, తాను అలాంటి వ్యక్తిని కాదన్నారు. మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈనెల 26న విచారణకు హాజరు కావాలని ఈడీ సమన్లు జారీ చేసిందని, హాజరయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని అఫిడవిట్లో అనిల్ అంబానీ తెలిపారు.