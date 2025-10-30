బిహార్ పోరులో మహిళలు ఎటు వైపు? పార్టీల 'సంక్షేమ' మంత్రం ఫలించేనా?
బిహార్ ఎన్నికల్లో కింగ్ మేకర్లు మహిళా ఓటర్లే- మహిళలను ప్రసన్నం చేసుకునే కూటమికే విజయం- మహిళా సంక్షేమ పథకాలను ప్రకటించడంలో పార్టీల పోటీ- నవతరం మహిళల ప్రాధాన్యతలు మారిపోయాయంటున్న పరిశీలకులు
Bihar Polls Women Welfare schemes : అధికార కూటమి, విపక్ష కూటమి అనే తేడా లేకుండా బిహార్లోని అన్ని రాజకీయ పక్షాల చూపు ఇప్పుడు మహిళా ఓటర్ల వైపే ఉంది. గత ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సరళిని పరిశీలిస్తే, మహిళా ఓటు బ్యాంకును ప్రసన్నం చేసుకున్న కూటమికే అధికార పీఠం దక్కింది. రాష్ట్రంలో పురుషులతో పోలిస్తే, మహిళా ఓటర్ల పోలింగ్ శాతం క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది. అందుకే మహిళా ఓటర్ల మనసులను గెల్చుకోవడమే లక్ష్యంగా వివిధ సంక్షేమ పథకాలను పార్టీలు ప్రకటిస్తున్నాయి. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, భద్రతలను అందిస్తామని భరోసా కల్పిస్తున్నాయి. ఈ ఓటు బ్యాంకు రేసులో అధికార ఎన్డీఏ కూటమి, విపక్ష ఇండియా (మహాఘట్బంధన్) కూటములు ఎక్కడ ఉన్నాయి? మహిళా ఓటర్లను ప్రభావితం చేయబోతున్న అంశాలు ఏమిటి? గత ఎన్నికల ఫలితాలు చెబుతున్నది ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మహిళల పోలింగ్ శాతం పైపైకి
బిహార్లో మొత్తం 7.41 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 3.49 కోట్ల మంది మహిళా ఓటర్లే. అంటే రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇద్దరు ఓటర్లలో ఒకరు మహిళే. ఓట్లు వేసే విషయంలో బిహార్ మహిళలు చాలా ముందంజలో ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో 2010లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పురుషుల పోలింగ్ 51.12 శాతం, మహిళల పోలింగ్ 54.49 శాతం నమోదైంది. 2015లో జరిగిన అసెంబ్లీ పోల్స్లో పురుషుల పోలింగ్ 53 శాతం, మహిళల పోలింగ్ 60 శాతానికిపైగా నమోదైంది. 2020లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 57.09 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఇందులోనూ 54.45 శాతం మంది పురుషులు, 59.6 శాతం మంది మహిళలు ఓట్లు వేశారు. మహిళల పోలింగ్ శాతం క్రమంగా ప్రతీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలో పెరుగుతోందని ఈ గణాంకాలతో తేటతెల్లం అవుతోంది. ఓట్లు వేసేందుకు పురుషులను మించిన రేంజులో మహిళలు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్న సరళి సైతం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
నీతీశ్ వెంటే మహిళా ఓటు బ్యాంకు
ఓట్ల శక్తి వల్లే గ్రామీణ, పట్టణ మహిళా ఓటర్లు బిహార్ రాజకీయాల్లో కేంద్ర బిందువుగా మారారు. రాష్ట్రంలో వారి ప్రాధాన్యతను తొలుత గుర్తించిన లీడర్ ఎవరంటే జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ కుమార్ పేరునే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. 2010 నుంచి 2020 మధ్యకాలంలో జరిగిన అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో జేడీయూ, బీజేపీ కూటమి విజయంలో మహిళా ఓటర్లే కీలక పాత్ర పోషించారు. బిహార్లో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏకంగా 167 స్థానాల్లో పురుషుల కంటే మహిళల పోలింగ్ 5 నుంచి 6 శాతం మేర ఎక్కువగా నమోదైంది. ఈ సీట్లలో సింహభాగం బీజేపీ, జేడీయూ ఖాతాలోకే వెళ్లాయి. బీజేపీ 110 స్థానాల్లో పోటీచేసి 74 చోట్ల గెలవగా, జేడీయూ 115 స్థానాల్లో పోటీ చేసి 43 చోట్ల నెగ్గింది. మరోసారి నీతీశ్ సీఎం సీటును దక్కించుకోవడంలో మహిళా ఓట్లే ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి.
మహిళల కోసం సంక్షేమ బాట
గత 20 ఏళ్లలో మహిళా ఓటర్ల కోసం దేశంలోనే తొలిసారిగా సీఎం నీతీశ్ ఎన్నో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. గ్రామ పంచాయతీల్లో మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్లను అమల్లోకి తెచ్చారు. స్వయం సహాయక సంఘాల్లో జీవికా దీదీలను నియమించారు. మెట్రిక్యులేషన్ ,గ్రాడ్యుయేషన్లలో ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థినులకు సైకిల్ అందించే పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. మైనారిటీ మహిళల కోసం హునర్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలిచ్చే 'ముఖ్యమంత్రి స్టార్టప్ స్కీం'తో పాటు మహిళలు వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి సీడ్ గ్రాంట్గా రూ. 10,000 అందించే ‘ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన’ను నీతీశ్ అమల్లోకి తెచ్చారు. మహిళా గ్రాడ్యుయేట్లకు రెండేళ్ల పాటు భృతిని ఇస్తున్నారు. మమత, ఆశా కార్యకర్తలకు అందించే ప్రోత్సాహకాలను పెంచారు. రాష్ట్రంలో సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లు పొందుతున్న 1.13 కోట్ల మందిలోనూ ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉన్నారు. ఈ పథకాల ద్వారా ఎంతోమంది మహిళా ఓటర్లకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఆర్థిక ప్రయోజనం లభిస్తోంది. వాళ్లంతా తమ వైపే నిలుస్తారనే నమ్మకంతో ఎన్డీఏ కూటమిలోని పార్టీలు ఉన్నాయి.
మహిళా ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య తగ్గుముఖం
బిహార్లో మహిళా ఓటర్లు యాక్టివ్గా ఉన్నప్పటికీ, వారికి అసెంబ్లీ, లోక్సభ టికెట్ల కేటాయింపులో పెద్దగా ప్రాధాన్యత దక్కడం లేదు. ఆ దిశగా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా చొరవ చూపడం లేదు. రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఎన్నికవుతున్న మహిళా ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూపోతోంది. 1952 నుంచి 2020 మధ్యకాలంలో బిహార్లో కేవలం 258 మంది మహిళలే ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు. అయితే గత మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ సంఖ్య మరింత తగ్గింది. 2010 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 34 మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికయ్యారు. 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 28 మంది, 2020 ఎన్నికల్లో 26మంది మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు. మహిళా ఓటర్లను ఓటుబ్యాంకుగా చూస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు, వారికి నాయకత్వ స్థానాలను ఇవ్వడానికి ఆసక్తిని చూపకపోవడం గమనార్హం.
మహిళల ఆర్థిక ఉన్నతిపై ఆర్జేడీ ఫోకస్
'10 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా' అనే హామీ ద్వారా 2020 ఎన్నికల్లో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా ఓటర్లను రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్ ఆకర్షించారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ మహిళలు, యువతుల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలను ఆయన ప్రకటించారు. తమ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన వెంటనే 'మాయీ బెహెన్ మాన్ యోజన' కింద ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ. 2,500 ఇస్తామని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు. జీవికా దీదీల ఉద్యోగాలను పర్మినెంట్ చేస్తామని, వారి రుణాలను మాఫీ చేస్తామన్నారు. మాతా,శిశు సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. మహిళల వ్యాపారాలకు చేయూత అందిస్తామని చెప్పారు.
తేజస్వీ హామీలకు బీజేపీ కౌంటర్
'తేజస్వీ యాదవ్ జంగిల్ రాజ్కు వారసుడు. పవిత్ర గంగా జలాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని మహిళల గౌరవం, భద్రత గురించి మాట్లాడినా ఆయన్ను ఎవ్వరూ నమ్మరు. రాష్ట్రాన్ని ఒక్కరోజు పాలించే అవకాశాన్ని ఆర్జేడీకి ఇచ్చినా, జంగిల్ రాజ్ మళ్లీ వచ్చేస్తుంది. సీఎం నీతీశ్ కుమార్, ప్రధాని మోదీలను మాత్రమే ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. వారి వెంటనే ఓటర్లు నడుస్తారు' అని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి మనీశ్ పాండే తెలిపారు.
మహిళా లోకం దీవెనలు సీఎం నీతీశ్కే : జేడీయూ
'మహిళా సాధికారత, సంక్షేమం అనే అంశాలకు మారుపేరుగా సీఎం నీతీశ్ కుమార్ మారారు. ఆయన చొరవ వల్లే మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలు అమల్లోకి వచ్చాయి. వాటి వల్ల ఇప్పటికే లక్షలాది మహిళలు ప్రయోజనం పొందారు. బిహార్ మహిళలు స్వావలంబన సాధించేందుకు అనువైన వాతావరణాన్ని సీఎం నీతీశ్ కల్పించారు. లాలూ హయాంలో మహిళలు ఇంటి బయటికి రావడానికి కూడా భయపడేవారు' అని జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి అంజుమ్ ఆరా తెలిపారు.
నవతరం మహిళల ప్రాధాన్యతలు మారిపోయాయి : సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అరుణ్ పాండే
'కొత్త తరం మహిళలు భద్రత, సబ్సిడీలతో పాటు సమాన అవకాశాలు, సామాజిక గుర్తింపును కోరుకుంటున్నారు. ఈవిషయాన్ని ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీ గుర్తించారు. అందుకే మహిళల స్వయం సమృద్ధికి చేయూత అందిస్తానని, అందుకోసం ప్రత్యేక పథకాలను అమల్లోకి తెస్తానని ఆయన హామీ ఇస్తున్నారు. మహిళా ఓటర్లపై సీఎం నీతీశ్ ప్రభావం కూడా ఉంది. ఈ ఎన్నికల్లో మహిళా ఓటు బ్యాంకు ఎవరికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుందో వేచిచూడాలి' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అరుణ్ పాండే విశ్లేషించారు.
మహిళల ఓట్ల కోసం పోటీ తీవ్రతరం : రాజకీయ విశ్లేషకుడు నావల్ కిశోర్ చౌదరి
'2010 నుంచి 2020 దాకా ప్రతీ ఎన్నికలోనూ సీఎం నీతీశ్ పైచేయి సాధించారంటే, అందుకు కారణం మహిళా ఓటర్లే. ఈవిషయం జేడీయూకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందు మహిళల సంక్షేమం, అభ్యున్నతి కోసం పలు పథకాలను నీతీశ్ సర్కారు అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈసారి విపక్ష ఆర్జేడీ కూడా మహిళా ఓటర్లకు చేరువ అవుతోంది. మునుపటితో పోలిస్తే ఈసారి మహిళా ఓటు బ్యాంకు కోసం పోటీ తీవ్రతరమైంది. వారు ఎవరి వైపు నిలుస్తారో ఇప్పుడే అంచనా వేయలేం' అని సీనియర్ రాజకీయ విశ్లేషకుడు, ప్రొఫెసర్ నావల్ కిశోర్ చౌదరి తెలిపారు.
