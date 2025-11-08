ETV Bharat / bharat

ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్న గ్రామీణ మహిళలు- కృత్రిమ పూలతో స్వయం ఉపాధి- లక్షల్లో సంపాదన!

సొంత గ్రామంలో కృత్రిమ పువ్వుల తయారీ- కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తోన్న మహిళలు

Women Making Artificial Flowers
Women Making Artificial Flowers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Women Making Artificial Flowers : ఉపాధికోసం సొంత గ్రామాలను విడిచి పట్టణాలకు వలస వెళుతున్న వారిని ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం. కానీ హరియాణాకు చెందిన కొంత మంది మహిళలు కలిసి తమ సొంత గ్రామంలోనే కృత్రిమ పువ్వులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇలా సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.15 లక్షల పైనే సంపాదిస్తున్నట్లు ఆ మహిళలు చెబుతున్నారు. ఓ వైపు పని చేసుకుంటూనే, వారి కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా సమర్థంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ వారి వ్యాపార విజయానికి కారణం ఏంటి? ఆ వ్యాపారాన్ని వారు ఎలా మొదలు పెట్టారో మనమూ తెలుసుకుందామా!

ఏంటీ అసలు స్టోరీ!
కురుక్షేత్ర జిల్లాలోని సుర గ్రామానికి చెందిన పదిమంది మహిళలు 2020లో కృత్రిమ పువ్వులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. మొదట రూ.5000 పెట్టుబడితో దీనిని ప్రారంభించగా ఇప్పుడు అది మంచి లాభాలను గడిస్తోంది. పువ్వులను విక్రయిస్తూ నెలనెలా మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. తన తల్లి 10 మంది మహిళలతో స్వయం సహాయక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని సంజు అనే మహిళ వివరించారు.

'2020 మార్చిలో కృత్రిమ పువ్వులు తయారు చేయడం ప్రారంభించాం. మొదట ఇళ్లలో ప్రాథమికంగా లభించే వస్తువులను సేకరించి చిన్న చిన్న పువ్వులను తయారు చేసేవాళ్లం. మంచి లాభాలు రావడంతో క్రమంగా పెద్ద స్థాయిలో ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నాం. దీని వల్ల చాలా మంది మహిళలు చక్కని ఉపాధి పొందుతున్నారు' అని సంజు తెలిపారు.

ఈ రోజుల్లో స్వయం సహాయక బృందాలు, మహిళా స్టార్టప్‌లలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ సమూహాలలో, అనేక మంది మహిళలు కలిసి ఒక సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఏదైనా స్టార్టప్‌ను ప్రారంభిస్తున్నారు. అందుకే సంజు తమ బృందాన్ని స్వయం సహాయక బృందంలో నమోదు చేసుకున్నట్లు వివరించారు. దాని వల్ల తమ బృందానికి ఉచిత స్టాళ్లు లభిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

ఈ బృందం 50 రకాల కృత్రిమ పుష్పాలను తయారు చేస్తోంది. ఇవి ఇళ్లలో డెకరేషన్​కు, గిఫ్ట్​ వస్తువుల్లాగా డిజైన్​ చేస్తున్నారు. వీటిని స్థానిక మార్కెట్​లో, డైరెక్ట్​ ఆర్డర్ల ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. వీటి ధర డిజైన్​, పరిమాణాన్ని బట్టి రూ.25 నుంచి రూ.1500 వరకు ఉంటుంది.

Women Making Artificial Flowers
సొంత గ్రామంలో కృత్రిమ పువ్వుల తయారీ (ETV Bharat)

ప్రతీ పుష్పానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం!
ఈ సందర్భంగా గ్రూప్​ సభ్యురాలు రేఖ మాట్లాడుతూ, 'కొన్ని ముడి పదార్థాలు దిల్లీ నుంచి సేకరించుతున్నప్పటికీ, ఎక్కువ భాగం స్థానికంగానే తయారు చేస్తున్నాం. చాలా వరకు మెటీరియల్​ను మేమే తయారు చేసుకుంటాం. మహిళలు ఎంబ్రాయిడరీ, కుట్టుపనిలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. ఆకర్షణీయమైన పువ్వుల రూపకల్పనలో అది సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్​ను దృష్టిలో ఉంచుకొని సృజనాత్మకతను ఉపయోగించి ప్రతీ పుష్పానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాం' అని రేఖ పేర్కొన్నారు.

Women Making Artificial Flowers
కృత్రిమ పువ్వులను తయారు చేస్తోన్న మహిళలు (ETV Bharat)

రోజుకు వేతనం ఎంతంటే!
తాము ఇకపై పని కోసం బయటి ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని మహిళలు అంటున్నారు. ఇంటిపనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత పువ్వులు తయారు చేయడానికి సమయాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నామని, రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.1000 వరకు సంపాదిస్తున్నామని కవిత, వీణ అనే ఇద్దరు మహిళలు పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా తామంతా కలిసి ఒకే చోట పనిచేస్తామని, కొంత మంది వారి పిల్లలను కూడా వెంట తీసుకుని వస్తారని తెలిపారు. పువ్వుల తయారీ చేపట్టి తమకు తామే ఉపాధిని సృష్టించుకున్న ఈ మహిళలు, మరెవరిపై ఆధారపడకుండా సొంత కాళ్లపై నిలబడి అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నారు.

Women Making Artificial Flowers
మహిళలు తయారు చేసిన పూలు (ETV Bharat)

