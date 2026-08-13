కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మహిళా సీఈఓలు- టాప్-500 కంపెనీలలో ఉన్నది కేవలం 9మందే!
భారత్లో టాప్-500 కంపెనీల్లో కేవలం 25 మంది మహిళా ఎండీలు- దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీల డైరెక్టర్లలో మహిళలు 29 శాతమే- మహిళా డైరెక్టర్ నియామకం తప్పనిసరి చేసినా, నాయకత్వంలో మాత్రం ప్రాతినిధ్యం తక్కువే!
Published : August 13, 2026 at 8:20 AM IST
Women In Corporate Leadership : ఆధునిక కాలంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో పురుషులతో సమానంగా ముందుకు సాగుతున్నప్పటికీ, ఉన్నత స్థాయి నాయకత్వ పదవుల్లో మాత్రం ఇంకా లింగ అసమానత కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ బ్యాంకు గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 4 శాతం మంది మహిళలు మాత్రమే పురుషులతో సమానమైన చట్టపరమైన హక్కులు ఉన్న దేశాల్లో జీవిస్తున్నారు. మిగిలిన 96 శాతం మంది మహిళలు పూర్తి సమానత్వం లేని దేశాల్లోనే ఉన్నారు. కార్పొరేట్ రంగంలోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. భారత్లోని టాప్-500 లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో కేవలం 25 మంది మహిళలు మాత్రమే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. అమెరికాలో ఆగస్టు 26న నిర్వహించే "మహిళా సమానత్వ దినోత్సవం" సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక కథనం.
టాప్-500 కంపెనీల్లో మహిళలెంతమంది?
ప్రస్తుతం దేశంలోని టాప్ 500 లిస్టెడ్ కంపెనీలలో సీనియర్ నాయకత్వ పాత్రలలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ కంపెనీలలో కేవలం 25 మంది మహిళలు మాత్రమే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎమ్డీ) పదవిలో ఉన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలలో, ప్రస్తుతం మొత్తం 21.39 లక్షల కంపెనీలు, 5.06 లక్షల లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్లు(ఎల్ఎల్పీలు) పనిచేస్తున్నాయి. గత దశాబ్దంలో, దేశవ్యాప్తంగా 15.48 లక్షల కంపెనీలు నమోదు చేయబడ్డాయి. ఈ కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న 39.99 లక్షల మంది డైరెక్టర్లలో, 11.60 లక్షల మంది మహిళలు ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కార్పొరేట్ రంగంలో మహిళల ప్రాతినిధ్యంపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సాయోని ఘోష్ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అందుకు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి హర్ష్ మల్హోత్రా సమాధానమిచ్చారు. టర్నోవర్ ఆధారంగా వర్గీకరించిన ఈ టాప్ 500 కంపెనీలలో, 67 మంది మహిళా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు (పూర్తికాలం), 22 మంది మహిళలు చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్లుగా (సీఎఫ్ఓలు) పనిచేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా 29 శాతం మహిళా డైరెక్టర్లు
కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా క్రియాశీలంగా ఉన్న కంపెనీల్లో మొత్తం 3,99,656 మంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 1,16,933 మంది మహిళలు. అంటే మొత్తం డైరెక్టర్లలో మహిళల వాటా దాదాపు 29 శాతం. దేశంలో ప్రస్తుతం 21.39 లక్షల కంపెనీలు, 5.06 లక్షల లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. గత పదేళ్లలో 15.48 లక్షల కంపెనీలు నమోదయ్యాయి. అయితే మహిళల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, నిర్ణయాత్మక స్థాయిలో వారి ప్రాతినిధ్యం మాత్రం తక్కువగానే ఉంది. ముఖ్యంగా సీఈఓ, ఎండీ వంటి అత్యున్నత పదవుల్లో మహిళలు చాలా తక్కువగా ఉండటం కార్పొరేట్ రంగంలో కొనసాగుతున్న లింగ అంతరాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.
మహిళా డైరెక్టర్ నియామకం తప్పనిసరి
మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచేందుకు కంపెనీల చట్టం, 2013 కింద నిబంధనలు ఉన్నాయి. కంపెనీల (డైరెక్టర్ల నియామకం, అర్హత) నియమాలు, 2014లోని రూల్-3 ప్రకారం కొన్ని కేటగిరీల కంపెనీలు తప్పనిసరిగా కనీసం ఒక మహిళా డైరెక్టర్ను నియమించాలి. ఒకవేళ మహిళా డైరెక్టర్ పదవి అనుకోకుండా ఖాళీ అయితే, తదుపరి బోర్డు సమావేశంలోగా లేదా ఖాళీ ఏర్పడిన మూడు నెలల్లోగా ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలి. ఈ నిబంధనలు పాటించని కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకునే అధికారం కూడా మంత్రిత్వ శాఖకు ఉంది. గత ఐదేళ్లలో మహిళా డైరెక్టర్ల నియామక నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన 50 కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకుని జరిమానాలు విధించినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. 2021-22లో రెండు కేసులు నమోదై రూ.6,10,500 లక్షల జరిమానా విధించగా, 2023-24లో అత్యధికంగా 19 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆయా కంపెనీలకు మొత్తం రూ.22 లక్షల జరిమానా విధించారు.
సిట్టింగ్ ఫీజులోనూ సమానత్వం
మహిళా డైరెక్టర్లకు చెల్లించే సిట్టింగ్ ఫీజుల విషయంలోనూ వివక్షకు తావులేకుండా నిబంధనలు ఉన్నాయి. బోర్డు లేదా కమిటీ సమావేశాలకు హాజరైనందుకు డైరెక్టర్లకు కంపెనీలు సిట్టింగ్ ఫీజులు చెల్లిస్తాయి. మహిళా డైరెక్టర్లు, స్వతంత్ర డైరెక్టర్లకు చెల్లించే సిట్టింగ్ ఫీజులు ఇతర డైరెక్టర్లకు చెల్లించే మొత్తానికి ఏమాత్రం తక్కువగా ఉండకూడదని నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే చైర్పర్సన్, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ (సీటీఓ) వంటి కొన్ని పదవులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కేంద్రం పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించడం లేదు. కంపెనీల చట్టంలోని కీ మేనేజీరియల్ పర్సనల్’ నిర్వచనంలో చైర్పర్సన్ పదవికి స్పష్టమైన నిర్వచనం లేకపోవడం, సీఎస్ఓ పదవిపై నిర్దిష్ట నిబంధనలు లేకపోవడం ఇందుకు కారణమని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
68 దేశాల్లో మారుతున్న చట్టాలు
ప్రపంచ బ్యాంకు 'ఉమెన్, బిజినెస్ అండ్ ది లా 2026' నివేదిక ప్రకారం, మహిళలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రపంచ దేశాలు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. 2023 నుంచి 2025 మధ్య 68 దేశాలు తమ చట్టాల్లో మార్పులు చేసి మహిళలకు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఆదాయ అవకాశాలను పెంచాయి. రానున్న పదేళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 120 కోట్ల మంది యువత విద్య పూర్తిచేసుకుని ఉద్యోగ లేదా వ్యాపార రంగంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. వీరిలో దాదాపు 60 కోట్ల మంది మహిళలు ఉంటారని ప్రపంచ బ్యాంకు అంచనా వేస్తోంది. వారికి సమాన అవకాశాలు కల్పించడం భవిష్యత్తులో కీలకంగా మారనుంది.
చట్టపరమైన సమానత్వం ఉంటేనే పురోగతి
ప్రపంచంలోని 190 దేశాల్లో దాదాపు 47 దేశాలు మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించడంలో తీవ్రంగా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఈ దేశాల పార్లమెంటుల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం కేవలం 16 శాతమే. వ్యాపార యాజమాన్యంలో మహిళల వాటా కూడా 27 శాతానికి పరిమితమైంది. అదే లింగ అంతరం తక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో పార్లమెంట్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం 34 శాతానికి, వ్యాపార యాజమాన్యంలో వారి వాటా 40 శాతానికి చేరింది. అంటే మహిళలకు చట్టపరమైన హక్కులు, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగిన కొద్దీ నిర్ణయాత్మక స్థానాల్లో వారి భాగస్వామ్యం కూడా పెరుగుతున్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
పని చేస్తున్నా, హక్కుల్లో వెనుకబాటు
దక్షిణాసియాలో 15-64 ఏళ్ల మహిళల్లో 66 శాతం మంది శ్రామికశక్తిలో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ, చట్టపరమైన సమానత్వ స్కోరు 44.26గా మాత్రమే ఉంది. మధ్యప్రాచ్యం, ఉత్తర ఆఫ్రికాలో 64 శాతం మంది మహిళలు పనిచేస్తున్నా, చట్టపరమైన సమానత్వ స్కోరు 43.24గా ఉంది. అధిక ఆదాయ దేశాల్లో మాత్రం చట్టపరమైన సమానత్వ స్కోరు 87.93గా ఉండటంతో పాటు మహిళల శ్రామిక భాగస్వామ్యం 62 శాతంగా ఉంది. మహిళలు విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, రాజకీయాలు, సాంకేతిక రంగాల్లో వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నా, ఉన్నత నిర్ణయాత్మక స్థానాల్లో వారికి ఇంకా తగిన ప్రాతినిధ్యం దక్కడం లేదు. చట్టాలు, సంస్థాగత విధానాలు మారుతున్నప్పటికీ, నిజమైన సమానత్వం సాధించాలంటే అవకాశాలతో పాటు నాయకత్వ బాధ్యతల్లోనూ మహిళలకు సమాన స్థానం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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