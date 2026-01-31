ETV Bharat / bharat

చూడడానికి ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నాయో! 'బ్లూ పాటరీ'తో లక్షలు సంపాదిస్తున్న మహిళలు- ఎక్కడో తెలుసా?

నీలి రంగు హస్తకళా వస్తువుల విక్రయంతో మారుతున్న గ్రామీణ మహిళల తలరాత- విదేశీ పర్యాటకులూ వీరి వినియోగదారులే- ఉత్పత్తుల్లో రూ.50 నుంచి రూ.2లక్షల దాకా!- కోట్‌జావర్ గ్రామ 'బ్లూపాటరీ' విజయగాథ తెలుసా?

Shreeparna in her blue pottery items stall
Shreeparna in her blue pottery items stall (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Women Empowerment With Blue Pottery : ఒకప్పుడు కేవలం ధనికుల అలంకరణ వస్తువులుగా 'బ్లూ పాటరీ' (నీలి రంగు పాత్రలు) ప్రసిద్ధి చెందాయి. వీటిని ప్రధానంగా రాజుల ఆస్థానాల్లోనూ ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. కానీ, నేడు అది ఎంతో మంది గ్రామీణ మహిళల ఆత్మగౌరవానికి, ఆర్థిక స్వావలంబనకూ చిహ్నంగా మారింది. రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్ జిల్లాలో ఉన్న కోట్‌జావర్ గ్రామం ఇప్పుడు ఈ 'బ్లూ పాటరీ' కళకు అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది. వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలు ఇప్పుడు దీని ద్వారా అద్భుతమైన కళాఖండాలను సృష్టిస్తూ, పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారుతున్నారు.

గృహిణి నుంచి పారిశ్రామికవేత్తగా 'శ్రీపర్ణ' ప్రయాణం
అయితే, కోట్​జావర్ గ్రామంలో చాలా మంది మహిళలు ఇప్పుడు బ్లూపాటరీతో సంక్షేమం దిశగా సాగుతోంది. అయితే, ఈ ఇందుకు కారణమైన శ్రీపర్ణ అనే మహిళా పారిశ్రామిక వేత్త ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు కేవలం సాధారణ గృహిణిగా ఉంటూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమైన శ్రీపర్ణ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'రాజీవిక' పథకం ద్వారా తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు. పది మంది మహిళలతో కలిసి స్వయం సహాయక బృందంగా ఏర్పడి, ప్రభుత్వం అందించిన రుణ సాయంతో ఒక 'బ్లూ పాటరీ' యూనిట్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ వ్యాపారం ద్వారా నేడు శ్రీపర్ణ వార్షిక ఆదాయం రూ.2 నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు ఉంది. అదనంగా గ్రూప్ ఫెసిలిటేటర్‌గా కూడా పని చేస్తున్నారు. దీంతో, ఆమె నెలకు సుమారు రూ.50 నుంచి రూ.60 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.

customers buying items at Shreeparna stall
శ్రీపర్ణ స్టాల్​ దగ్గర వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్న వినియోగదారులు (ETV Bharat)

కళ వెనుక కఠోర శ్రమ
బ్లూ పాటరీ తయారీ విధానం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదని శ్రీపర్ణ చెబుతున్నారు. దీని కోసం గాజు పొడి, గమ్, బోరాక్స్, సున్నపురాయి వంటి మిశ్రమాలను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుందని ఆమె వెల్లడించారు. "ఆయా పదార్థాల మిశ్రమాన్ని నీటిలో నానబెట్టి, కావాల్సిన అచ్చుల్లో పోసి ఆకృతులను తయారు చేసి, వాటిని ప్లాస్టర్​ ద్రావణంలో ముంచి ఆరబెట్టాలి. తర్వాత వస్తువులపై రంగులతో కష్టమైన డిజైన్లను గీసి, వాటిని కొలిమిలో కాల్చాలి" అని ఆమె తెలియజేశారు. అయితే, ఇందులోని విశేషమేమిటంటే, అవి కొలిమిలోకి వెళ్లేముందు తెల్లగా ఉంటాయని, తర్వాత ప్రకాశవంతమైన ముదురు నీలి, పసుపు, ఇతర రంగుల్లోకి మారుతాయని శ్రీపర్ణ చెబుతున్నారు.

different types of blue pottery items in stall
స్టాల్​లో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రకాల వస్తువులు (ETV Bharat)

సంప్రదాయం నుంచి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి వరకు
సుమారు 55 ఏళ్ల క్రితం కళను శ్రీపర్ణ మామయ్యే తమ గ్రామంలో ప్రారంభించారని ఆమె చెబుతున్నారు. కాగా, నేడు ఈ ఊరిలో 7 స్వయం సహాయక బృందాలు ఉన్నాయి. సుమారు 50 నుంచి 60 మంది మహిళలు ప్రత్యక్షంగా, మరో 5వేల మంది పురుషులు, మహిళలు పరోక్షంగా ఈ రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని ఆమె వివరించారు. ప్రస్తుతం కోట్​జావర్​ గ్రామానికి ఇదే ప్రధానమైన ఆదాయ వనరుగా మారిందని ఆమె తెలియజేశారు. రూ.50 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వస్తువుల ధరలు, అత్యంత కష్టమైన రాధా-కృష్ణ లేదా శివుడి శిల్పాలు ఉన్న పూల కుండీల రూపాల డిజైన్లతోనూ లభ్యమవుతాయి. అయితే, కొన్ని వస్తువులకు రూ.2 లక్షల ధర వరకు కూడా పలుకుతున్నాయని ఆమె తెలియజేశారు. కాగా, ప్రస్తుతం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ వంటి దేశాల పర్యాటకులు కూడా ఈ గ్రామానికి వచ్చి ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారని శ్రీపర్ణ వెల్లడించారు.

రూ.50 నుంచి మొదలై రూ.2 లక్షల వరకు!
హ్యాండ్‌వాష్ సీసాలు, పూలకుండీలు, ట్రేలు, ఎనిమిది అంగుళాల ప్లేట్లు, గిన్నెలు, వాల్ హ్యాంగింగ్‌లతో సహా అనేక రకాల ఉత్పత్తులను తాము తయారు చేస్తామని శ్రీపర్ణ వివరించారు. మార్కెట్‌లో వాల్ హ్యాంగింగ్‌లు, పూలకుండీలకు అత్యధిక డిమాండ్ ఉందని తెలిపారు. తమ ఉత్పత్తుల ధరలు రూ.50 నుంచి ప్రారంభమై, వేలు, లక్షల రూపాయల వరకు ఉన్న వస్తువులు కూడా ఉంటాయని ఆమె వివరించారు. ఈ మేరకు అత్యంత ఖరీదైన ఉత్పత్తి రూ.2 లక్షల విలువైన పూలకుండీ కాగా, దానిపై రాధా-కృష్ణులు, శివుడు, గణేషుడి వంటి రూపాలతో ఉన్న డిజైన్లను వేస్తున్నామని శ్రీపర్ణ చెప్పారు.

సామాజిక మార్పునకు నాంది
ఈ కళ కేవలం డబ్బునే కాకుండా మహిళలకు సామాజిక గౌరవాన్ని కూడా తెచ్చిపెట్టిందని శ్రీపర్ణ చెబుతున్నారు. తమ ఆచారాల దృష్ట్యా ఒకప్పుడు ముసుగు ధరించి ఇంటికే పరిమితమైన మహిళలు, నేడు పంచాయతీలలో గౌరవంగా కూర్చుంటున్నారన్నారు. తమ ఉత్పత్తుల ధరలను తామే నిర్ణయిస్తూ, నేరుగా కస్టమర్లతో వ్యాపారం చేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు. కాగా, రాజీవిక వంటి ప్రభుత్వ పథకాల తోడ్పాటుతో గ్రామీణ భారతం కూడా ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు సాధిస్తుందని కోట్‌జావర్ మహిళలు నిరూపిస్తున్నారు.

