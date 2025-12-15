టాయ్లెట్లోనే బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన గర్భిణి! ఏం జరిగిందంటే?
చికిత్స అందించడానికి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది నిరాకరణ- బంగాల్లో ఘటన
Published : December 15, 2025 at 12:25 PM IST
Women Gave Birth In Toilet : బంగాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. తమ ప్రాంతానికి చెందని వారిని చేర్చుకోమని ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది చెప్పడంతో ఓ గర్భిణి మరుగుదొడ్డిలోనే బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. కానీ ఈ ఆరోపణలను జిల్లా ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఖండించారు. శనివారం జరిగందీ ఘటన.
అసలు ఏం జరిగిందంటే?
బంగాల్లోని ముర్షిదాబాద్ జిల్లాకు చెందిన అంజు ఖాతూన్కు ప్రసవ నొప్పులు మొదలైన వెంటనే తండ్రి ఆలం షేక్, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వారి ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న బెనియాగ్రామ్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది ఆసుపత్రిలో అతికించిన నోటీసును వారికి చూపిస్తూ 'మీరు మా ప్రాంతానికి చెందిన వారు కాదు, బల్లాల్పుర్కు వెళ్లండి' అని కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పారు.
దీనిపై అంజు తండ్రి ఆలం షేక్ మాట్లాడుతూ "బెనియాగ్రామ్ ఆరోగ్య కేంద్రం తమ ఇంటికి దగ్గరగా ఉందని అందుకే తమ కుమార్తెను అక్కడికి తీసుకెళ్లాం. కానీ వారు తమ ప్రాంతానికి చెందని గర్భిణులను చేర్చుకోమని అక్కడ అతికించిన నోటీసును మాకు చూపిస్తూ అంజును చేర్చుకోవడానికి వారు నిరాకరించారు" అని తండ్రి ఆరోపించారు.
ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది అంజును చేర్చుకోవడానికి నిరాకరించటంతో కుటుంబ సభ్యులు సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో సిబ్బందికి కుటుంబ సభ్యులకి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అంజు నొప్పులతో బాధపడుతుండగా కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మంచంపై కూర్చోపెట్టారు. ఈ సమయంలో అంజుకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది ఎటువంటి వైద్య సహాయం అందించలేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యురాలు మాత్రమే సహాయం
వాగ్వాదం జరుగుతున్న సమయంలోనే అంజుకు ప్రసవ నొప్పులు తీవ్రమయ్యాయి. దీంతో ఆమె వాష్రూమ్కు వెళ్లి అక్కడనే మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు. ఆ సమయంలో ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఎవరూ అంజుకు సహాయం చేయలేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.కేవలం ఒక మహిళా కుటుంబ సభ్యురాలు మాత్రమే అంజుకు సహాయం చేసిందన్నారు.
అంజు మరుగుదొడ్లోనే ప్రసవించటం చూసి అక్కడున్న వారంతా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఘటనా స్థలానికి ఫరక్కా హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మసియుర్ రెహమాన్, ముర్షిదాబాద్ జిల్లా అదనపు చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ తారిఫ్ హుస్సేన్ చేరుకున్నారు. పోలీసులు కూడా సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. పోలీసులు వచ్చేలోపే ఆసుపత్రి సిబ్బంది తల్లిని, నవజాత శిశువును మంచంపైకి మార్చి వారికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
ఆరోపణలను ఖండించిన అధికారి
హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మసియుర్ రెహమాన్ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణలను ఖండించారు. అంజుకు ప్రసవం లేబర్ రూమ్లోనే జరిగినట్లు చెపుతున్నారు. అయితే ఈ అంశంపై విచారణ జరిపి, ఆరోపణలు నిజమైతే ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కుటుంబ సభ్యులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై బీజేపీ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు రౌనక్ సాహా స్పందిస్తూ "బంగాల్ ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఏ స్థాయికి చేరిందో ప్రజలు చూడాలి. గర్భిణిని ఫుట్బాల్ లాగా అటూ ఇటూ నెట్టారు" అని ఆరోపించారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.