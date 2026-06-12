ETV Bharat / bharat

ఒకప్పుడు రూ.10 ఆదాయం ఇప్పుడు వేలల్లో సంపాదన- గిరిజన మహిళల సక్సెస్​​ స్టోరీ

మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్న గిరిజనులు- బ్లౌజులు, లోదుస్తులు, కుర్తీలు, స్కూల్ యూనిఫాంలు వంటివి కుడుతూ సంపాదన- విదేశాలకు కూడా ఎగుమతవుతున్న ఉత్పతులు

Women Empowerment In Odisha
Women Empowerment In Odisha (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Women Empowerment In Odisha : ఒకప్పుడు ఇంట్లోని నాలుగు గోడలకే పరిమితమైన మహిళలు ఇప్పుడు తమ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు బ్లౌజ్​లు కుట్టి రూ.10 సంపాదించడమే గొప్పగా భావించిన వారు, నేడు నెలకు రూ.10 వేల ఆదాయం పొందుతున్నారు. తమ చేతి పనితో కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, విదేశాలకు ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదిగారు. ఒడిశాలోని ఓ చిన్న గ్రామ మహిళలు సాధించిన ఈ విజయం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

బాలేశ్వర్​ జిల్లా ధోబాసిల ప్రాంతానికి చెందిన మహిళలు ఒకప్పుడు ఇంటి పనులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేవారు. కుటుంబ ఆదాయానికి తోడ్పడేందుకు బ్లౌజులు, ఫాల్స్​ కుట్టినా వారికి వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ. వారి కష్టానికి కేవలం చేతికి రూ.10 మాత్రమే మిగిలేది. అలాంటి వారి జీవితాలను మార్చింది మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం. 2018లో 10 మంది మహిళలతో 'మా అంబికా స్వయం సహాయక సంఘం' ప్రారంభమైంది. మొదట్లో వారు అప్పడాలు, పసుపు పొడి, శనగపిండి వంటి వస్తువులు తయారు చేసి స్థానికంగా విక్రయించేవారు.

Women Empowerment In Odisha
బ్లౌజులు, ఫాల్లు కుడుతున్న గిరిజన మహిళలు (Etv Bharat)

స్థానిక ఎంపీ సాయం
ఆ తర్వాత ఐదు కుట్టు మిషన్లతో చిన్న టైలరింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కుట్టుపని తెలిసిన మహిళలు బ్లౌజులు, లోదుస్తులు, కుర్తీలు, స్కూల్ యూనిఫాంలు, జెండాలు, చందువాలు (అప్లిక్ వర్క్ వస్తువులు) తయారు చేసి విక్రయించడం ప్రారంభించారు. వారి కృషిని చూసి గ్రామంలోని మరికొందరు మహిళలు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో చేరారు. అయితే వారికి తగినన్ని మిషన్లు అందుబాటులో లేవు. దాంతో సంఘం అధ్యక్షురాలు నివేదిత పాండా, ఇతర సభ్యులు కలిసి స్థానిక ఎంపీ ప్రతాప్ చంద్ర సారంగిని సంప్రదించారు. మహిళల అభ్యర్థనకు స్పందించిన ఆయన 2022లో 50 ఫుట్-పెడల్ కుట్టు మిషన్లను అందజేశారు. అంతేకాకుండా మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ కల్పించేందుకు ఒక పాత పాఠశాల భవనాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

అయితే, కుట్టుపనిలో నైపుణ్యం పెరిగినా, ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు సరైన మార్కెట్ లేక మహిళలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో మరోసారి ఎంపీ సహాయం కోరారు మహిళలు. ఆయన చొరవతో 2023లో కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ సంస్థ స్వయం సహాయక సంఘంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మహిళలు తయారు చేసే వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించింది. దీంతో వారి వ్యాపారం కొత్త మలుపు తిరిగింది. తర్వాత ఈ సంఘంలో మహిళల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగి 100 మందికి పైగా దాటింది.

Women Empowerment In Odisha
స్కూల్ యూనిఫాంలు, జెండాలు కుడుతున్న గిరిజన మహిళలు (Etv Bharat)

150 మంది మహిళలకు ఉపాధి
2024లో సభ్యులు కలిసి "నవదుర్గ టైలరింగ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్" ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ మహిళలకు బ్యాగుల తయారీలో మూడు నెలల ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చింది. శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ.3 వేల భత్యం కూడా అందించింది. అలా 2025లో ఈ బ్యాగుల తయారీ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం మహిళలు ప్రతి ఐదు రోజులకు ఒకసారి 20 నుంచి 25 వేల కాటన్ బ్యాగులను తయారు చేసి సంస్థకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ముడి సరుకుల నుంచి ఆధునిక ఆటోమేటిక్ మిషన్ల వరకు అన్ని సౌకర్యాలను సంస్థే కల్పిస్తోంది. బ్యాగుల డిజైన్లను కూడా మహిళలే రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కేంద్రంలో 150 మంది మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. నెలకు రూ.10 వేల జీతం నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతోంది. వారు తయారు చేస్తున్న ప్రత్యేక బ్యాగులు విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నీలగిరి ప్రాంతానికి చెందిన గిరిజన మహిళల్లో సుమారు 80 శాతం మంది ఈ కేంద్రం ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్నారు.

"మొదట్లో బ్లౌజులు, లోదుస్తులు కుట్టి చాలా తక్కువ ఆదాయం పొందేవాళ్లం. ఆ తర్వాత బ్యాగులు తయారు చేయడం ప్రారంభించాం. వాటి ద్వారా మాకు రూ.50 నుంచి రూ.100 వరకు ఆదాయం వచ్చేది. ఇప్పుడు నెలకు రూ.10 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నాం. మా బ్యాగులు విదేశాలకు వెళ్తుండటం చాలా గర్వంగా ఉంది. మేం మా కుటుంబాలను పోషించుకోవడంతో పాటు, మా కోసం కూడా ఏదైనా చేయగలుగుతున్నాం."
- సినిగో హన్స్‌దా, గిరిజన మహిళ

రూ.10 నుంచి రూ.10 వేల వరకు
సంఘం అధ్యక్షురాలు నివేదిత పాండా మాట్లాడుతూ, "పేదరికంతో బాధపడుతున్న మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రయాణం మొదలైంది. చిన్న ప్రయత్నంగా ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం నేడు వందలాది కుటుంబాలకు ఆధారంగా నిలిచింది. మా ఉత్పత్తులు విదేశాలకు వెళ్లడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు రూ.10 కోసం కష్టపడిన ఈ మహిళలు, నేడు నెలకు రూ.10 వేల ఆదాయం పొందుతూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. సంకల్పం, కృషి, సరైన అవకాశాలు ఉంటే గ్రామీణ మహిళలు కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలరని వారు నిరూపించారు.

Women Empowerment In Odisha
దుస్తులు కుడుతున్న గిరిజన మహిళలు (Etv Bharat)

ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలతో అలంకరణ వస్తువుల తయారీ- వందల మందికి శిక్షణ- 'ఆమె' ఎందరికో ఆదర్శం!

మట్టితో ఆభరణాల తయారీ- ఏటా రూ.5లక్షల సంపాదన- ఒడిశా మహిళ సక్సెస్ స్టోరీ!

TAGGED:

WOMEN EARNING THOUSANDS PER MONTH
WOMEN EMPOWERMENT BY SEWING
WOMEN EMPOWERMENT SUCCESS STORY
WOMEN FINANCIAL HELP FOR FAMILY
WOMEN EMPOWERMENT IN ODISHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.