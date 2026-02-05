జూట్తో ఆఫీస్ ఫైల్స్, ల్యాప్టాప్, లంచ్ బాక్స్ బ్యాగ్లు- వాటికి ఫుల్ డిమాండ్
జనపనారతో అందమైన ప్రొడక్ట్స్ తయారుచేస్తున్న ఒడిశాకు చెందిన మహిళలు- వాటికి పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఫుల్ డిమాండ్
Published : February 5, 2026 at 9:56 PM IST
Women Making Jute Products : జనపనారతో (జూట్) బ్యాగులు, ఆఫీస్ ఫైల్స్, ఫోల్డర్లు, చెప్పులు, గృహాలంకరణ వస్తువులను తయారుచేసి మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు ఒడిశాకు చెందిన మహిళలు. ఈ క్రమంలో ఆర్థిక స్వావలంబన పొందుతున్నారు. 2015లో కొద్ది మంది ఈ పనిలో భాగమవ్వగా, నేడు 50 మంది మహిళలు ఈ జనపనారతో అందమైన ప్రొడక్ట్స్ను తయారు చేసి ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ నారీమణులు తయారుచేసిన వస్తువులకు ఒడిశాలోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మంచి డిమాండ్ ఉంది.
ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా మహిళలు
పూరీ జిల్లా నిమపాద బ్లాక్లోని జాత్రిమర్తి గ్రామంలోని మహిళలు మొదట్లో ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం టైలరింగ్ నేర్చుకున్నారు. అయితే ఈ పనిలో వారికి అంతగా ఆదాయం రాలేదు. దీంతో అమియా పోడార్ అనే వ్యక్తి ఈ మహిళలకు జనరనారతో ప్రొడక్ట్స్ను తయారుచేయడం నేర్పించాడు. క్రమంగా జూట్తో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు ప్రజాదరణ పొందాయి.
కోల్కతా నుంచి ముడి పదార్థాలు
జనపనారతో ప్రొడక్ట్స్ తయారుచేయాలంటే కుట్టు యంత్రాల అవసరం. అందుకే తొలుత పాత టైలరింగ్ మిషన్లతో పని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కొత్త సాంకేతికతతో తయారు చేసిన టైలరింగ్ మిషన్లను తీసుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు చిన్నగా ప్రారంభమైన ఈ వ్యాపారం ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందింది. జాదేశ్వర్ జూట్ ఇండస్ట్రీ పేరుతో కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి. సాంకేతికతను ఉపయోగించి ప్రజల డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు మహిళలు. ఈ జూట్ ప్రొడక్ట్స్ తయారీకి బంగాల్లోని కోల్కతా నుంచి ముడి పదార్థాలు వస్తాయి.
విద్యాసంస్థల నుంచి ఆర్డర్లు
ఒడిశాలోని పెద్ద పెద్ద విద్యాసంస్థలలో నిర్వహించే ఫెస్ట్లు, కార్యక్రమాల్లో అతిథుల టేబుల్పై ఉంచేందుకు జనపనార ఫోల్డర్లను ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. జూట్ ఉత్తత్తులకు పుల్ డిమాండ్ ఏర్పడడానికి ఇదొక కారణం. ఇవి చాలా అందంగా ఉండటం వల్ల చాలా ఆర్డర్లు ఒడిశాతో పాటు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్, బంగాల్లోని కోల్కతా నుంచి వస్తున్నాయి. ఇంట్లో మహిళలు ఉపయోగించే టూల్ బ్యాగ్లు, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్లు, లంచ్ బాక్స్ బ్యాగ్లు, వాటర్ బాటిల్ బ్యాగ్లు, చెప్పులను తయారు చేస్తున్నారు. వీటికి మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ఈ జూట్ ప్రొడక్ట్స్ వ్యాపారం నెలకు రూ. 50,000-రూ. 2 లక్షలు వరకు టర్నోవర్ అవుతోంది. సుభద్ర శక్తిమేళా, బలి యాత్ర, రథయాత్ర మేళాలో ఈ జూట్ ఉత్పత్తుల స్టాల్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
"మేము నెలకు రూ.2500 పెట్టి మా వ్యాపారం కోసం ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నాం. అయితే అది చాలా చిన్నది. అందుకే చాలా మంది మహిళలు తమ ఇంట్లోనే ప్రొడక్ట్స్ను తయారుచేస్తారు. అయితే మేము ఈ పని ద్వారా కాస్త డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం. అందువల్ల ప్రభుత్వం ఈ కంపెనీకి స్థలం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. " అని జాత్రిమర్తి గ్రామానికి చెందిన మహిళ తెలిపింది.
పర్యావరణ అనుకూలమైన జూట్తో ఉత్పత్తులను తయారుచేయడానికి కావాల్సిన ముడిపదార్థాలన్నీ తమకు సులభంగా లభిస్తాయని హస్తకళాకారుడు అమియా పోడార్ తెలిపారు. "ముడి పదార్థాలు భద్రేశ్వర్ జూట్ క్లస్టర్ స్టోర్ నుంచి వస్తాయి. 2000-21లో హస్తకళల విభాగం 30 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు 50 మంది మహిళలు ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తున్నారు. మాకు ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య ఉత్పత్తుల తయారీకి సరైన ఇల్లు లేకపోవడం. బ్యాంకులు మాకు రుణాలు ఇస్తున్నాయి. మేము యంత్రాలతో పని చేస్తున్నాం. అయితే ఊర్లో అన్నీ చిన్న ఇల్లే ఉన్నాయి. వాటిలో పనులు చేయడం కష్టమవుతోంది. అందుకే ఆర్డర్ల తీసుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం. చిన్న ఇంట్లో 10-12 మంది కూర్చోవడానికి స్థలం సరిపోవట్లేదు. మా మహిళలు చేతితో తయారు చేసిన పూల బొకేలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు అందాయి." అని పోడార్ పేర్కొన్నారు.
'వ్యాపారం బాగానే సాగుతోంది. కానీ వర్క్ చేసుకోవడానికి మాకు ఇల్లే ఇబ్బంది. పెన్ స్టాండ్లు, పెన్ హోల్డర్లు, బ్యాగులు, చెప్పులు, గృహాలంకరణ వస్తువులు మొదలైన వాటిని తయారుచేస్తున్నాం.' అని ఓ మహిళ చెబుతోంది. ఇంటి పనులు అయిన తర్వాత గతంలో ఖాళీగా ఉండేవాళ్లమని ఉపాధి పొందుతున్న మరో నారిమణి అంటోంది. అప్పుడు డబ్బు కొరత ఉండేదని, ఇప్పుడు జనపనారతో ఉత్పత్తులను తయారుచేయడం నేర్చుకున్న తర్వాత ఉపాధి, ఆదాయం లభిస్తోందని వెల్లడించింది.