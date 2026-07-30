భోజనం ఆలస్యంగా పెట్టిందని వదినను హత్య చేసిన మరిది- తలను చెట్టుకు వేలాడదీసి!
చిన్న గొడవతో పదునైన ఆయుధంతో వదినపై మరిది దాడి- గ్రామ శివారులో మృతదేహాన్ని పడేసిన నిందితుడు- నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : July 30, 2026 at 12:33 PM IST
Brother In Law Murdered Woman : బిహార్లోని జెహాబాద్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. భోజనం విషయంలో తలెత్తిన చిన్న వివాదం తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. భోజనం వడ్డించడంలో ఆలస్యం జరిగిందన్న కారణంతో మరిది తన వదినపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి చేసి హత్య చేసిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. హత్య తర్వాత నిందితుడు తల నరికి గ్రామ శివారులో మర్రిచెట్టుకు వేలాడదీశాడు. గ్రామస్థుల సమాచారంతో పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటనకు ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జహానాబాద్ జిల్లా పరసా బిఘహా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇమాదపుర్ గ్రామానికి చెందిన 25 ఏళ్ల అన్షు దేవి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివసిస్తోంది. బుధవారం ఉదయం కుటుంబ సభ్యులంతా పొలం పనులకు వెళ్లగా, అన్షు దేవి ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నారు. కొంతసేపటి తర్వాత పొలం నుంచి ఇంటికి వచ్చిన ఆమె మరిది కునాల్ భోజనం పెట్టమని అడిగాడు. దీంతో అన్షు అతనికి భోజనం వడ్డించడం కాస్త ఆలస్యమైంది.
భోజనం వడ్డించడంలో ఆలస్యం జరిగిందన్న విషయంపై ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చిన్నపాటి వాగ్వాదం క్రమంగా తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఆగ్రహానికి గురైన కునాల్ ఇంట్లో ఉన్న పదునైన ఆయుధంతో అన్షుపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో అన్షు తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు
హత్య అనంతరం నిందితుడు మృతదేహాన్ని గ్రామం బయట ఉన్న మర్రిచెట్టు వద్ద పడేశాడు. తలను అక్కడ చెట్టుకు కట్టేశాడు. ఈ ఘటన గ్రామంలో తీవ్ర భయాందోళనలను సృష్టించింది. సదరు మహిళ మొండెం నుంచి వేరు చేయబడిన తలను గ్రామ బయట ఉన్న ఒక మర్రిచెట్టుకు వేలాడదీసి ఉండటాన్ని చూసి షాక్కు గురయ్యారు. వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పరసా బిఘహా పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిసరాలను పరిశీలించారు.
అనంతరం మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వేగంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడు కునాల్ను అదుపులోకి తీసుకుని, హత్యకు ఉపయోగించిన పదునైన ఆయుధాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతడిని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
"హత్యకు గల పూర్తి కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది. భోజనం వడ్డించడం ఆలస్యం కావడంతో ఇద్దరి మధ్య వివాదం జరిగింది. అయితే కుటుంబ విభేదాలు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో కూడా విచారణ చేపడుతున్నాం. పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం."
-సర్వ్ నారాయణ్, పర్సా బిఘా పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్
ఈ ఘటనతో ఇమాదపుర్ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు పొలం పనుల కోసం వెళ్లిన సమయంలో జరిగిన ఈ దారుణం స్థానికులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
భార్యపై ఇనుప రాడ్తో దాడి
ఇటీవల జరిగిన మరో ఘటనలో ఓ వ్యక్తి తన భార్యపై అనుమానంతో అమానుషానికి పాల్పడ్డాడు. ముందుగా ఆమెపై ఇనుప రాడ్తో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. అనంతరం ఉరితీసి హత్య చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, ఆ దారుణ ఘటనను తన మొబైల్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి స్నేహితులు, బంధువులకు పంపడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో బాగలకోటె జిల్లా బిలగి తాలూకాలోని గలగలి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
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