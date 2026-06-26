ఏడుస్తుందన్న కోపంతో ఆరునెలల చిన్నారిని కొడవలితో గొంతుకోసి చంపిన తల్లి
ఆరునెలల కుమార్తెను హతమార్చిన తల్లి- ఆపై తాను కూడా బలవన్మరణానికి యత్నం- కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు
Published : June 26, 2026 at 7:42 PM IST
Woman Kills Infant Daughter Bihar : అమ్మ ఒడిలో అల్లారుముద్దుగా ఆడుకోవాల్సిన పసిపాప, ఆ తల్లి కోపానికి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కుమార్తె ఏడుపు ఆపడం లేదని తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆ కర్కష తల్లి, కొడవలితో ఆరు నెలల శిశువు గొంతు కోసింది. ఆపై ఆమె కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన గురువారం రాత్రి జరిగింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం
బిహార్లో పశ్చిమ చంపారన్ జిల్లాలోని గోపాల్పుర్ గ్రామానికి చెందిన సునీల్ దాస్, సీమాదేవికి పూజ అనే ఆరునెలల కుమార్తె ఉంది. వృత్తి రిత్యా సునీల్ దాస్ చండీగఢ్లో కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో సీమా దేవి తమ కుమర్తె, తల్లి సరస్వతితో గ్రామంలోనే నివసిస్తోంది. అయితే, గురువారం రాత్రి సీమాదేవి, ఆమె కుమార్తె ఒక గదిలో ఉండగా, సరస్వతి మరో గదిలో ఉంది. ఈ క్రమంలో తన కుమార్తె ఏడుపు ఆపడం లేదని తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సీమాదేవి, పక్కనే ఉన్న కొడవలితో శిశువు గొంతుకోసింది. ఆపై ఆమె కూడా తన గొంతును కోసుకుంది. అయితే, శిశిువు అరుపులు విన్న సరస్వతీ అక్కడికి వచ్చి చూసేసరికి ఇద్దరూ రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నారు.
వెంటనే స్థానికుల సహాయంతో ఇద్దరిని ఆసుపత్రికి తరిలించగా, శిశువు అప్పటికే మృతిచెందింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితురాలు సీమాదేవికి వైద్య చికిత్స అందించి, ఆపై విచారణ కోసం పోలీసు స్టేషన్కు తరలించారు. నిందితురాలు ఉపయోగించిన కొడవలిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మరోవైపు, ఈ కేసుకు సంబంధించి గోపాల్పుర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అంకిత్ కుమార్ వివరాలు వెల్లడించారు. నిందితురాలి మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదని ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించామన్నారు. ప్రస్తుతానికి ఆమెను పోలీసు కస్టడీలో ఉంచి విచారిస్తున్నామని తెలిపారు. శిశువు మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష కోసం ఆసుపత్రికి పంపించామన్నారు.
ప్రసవం అనంతరం, పసికందు గొంతుకోసిన తల్లి(మరో ఘటన)
ఇలాంటి ఘటన గతంలోనూ ఒకటి జరిగింది. ప్రసవం అనంతరం శిశువు ఏడుస్తుందని బిడ్డ గొంతుకోసి చెత్తబుట్టలో పారేసింది ఓ తల్లి. ఈ ఘటన ఏప్రిల్లో బెంగళూరులో వెలుగుచూసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బెంగళూరు శివారు దేవనహళ్లి సమీపంలోని ఐఫోన్ తయారీ కంపెనీ ఫాక్స్కాన్లో మహిళల మరుగుదొడ్డిలో నవజాత శిశువు మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. మరుగుదొడ్డికి వెళ్లిన సమయంలో అవివాహితురాలైన ఓ యువతి (19)కి ప్రసవమైంది. అనంతరం, ఆమె భయంతో బిడ్డ గొంతు కోసి దాన్ని అక్కడి చెత్తబుట్టలో వేసి అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయింది. అయితే, మరో మహిళ మరుగుదొడ్డికి వెళ్లినప్పుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తించింది. వెంటనే ఫాక్స్కాన్ యాజమాన్య ప్రతినిధులకు సమాచారం అందించింది. వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నిందితురాలిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆమె కోలుకున్న అనంతరం విచారణ చేపడతామని వెల్లడించారు.
శిశువు గొంతునొక్కి చంపిన తల్లి
భర్తనుంచి విడిపోయి ఒంటరిగా ఉంటున్న ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో శారీరకంగా కలిసి గర్భం దాల్చింది. ఈ విషయాన్ని ప్రియుడితో చెప్పగా, ఆమెకు సహకరించేందుకు అతడు నిరాకరించాడు. ఈ నేపథ్యంలో గర్భవతి అన్న విషయం దాచేందుకు ఆ మహిళ ప్రయత్నించింది. దీంతో ఆమె ఒకరోజు ఆమె బాత్రూమ్లో బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం, ఆ శిశువు గొంతునొక్కి చంపి, బిల్డింగ్ ఆవరణలోని డస్ట్బిన్లో మృతదేహాన్ని పడేసింది. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది గుర్తించి పోలీసులు సమాచారమిచ్చారు. దీంతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు ఆ మహిళను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘనట దేశ రాజధాని దిల్లీలో గతేడాది జరిగింది. సదరు మహిళ భర్త నుంచి విడిపోయి దిల్లీలోని పటేల్ నగర్లో ఒక ఇంట్లో పనిమనిషిగా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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