గొంతు నులిమి కోడలిని చంపేసిన అత్తమామలు- నాలుగు రొట్టెలు తక్కువ చేసిందనే కోపంతో!
రాత్రి భోజనలో నాలుగు రొట్టెలు తక్కువ అయ్యాయని కోడలిని గొంతు నులిమి చంపేసిన అత్తమామలు, ఆడపడుచులు- మృతురాలి తండ్రి ఆరోపణలు
Published : May 25, 2026 at 10:08 PM IST
Woman Killed By In Laws In Bihar : బిహార్లోని గయ జిల్లాలో ఒక వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నింపింది. మృతురాలి తండ్రి తన కుమార్తెను అత్తమామలే దారుణంగా హత్య చేశారని ఆరోపించారు. రాత్రి భోజనంలో నాలుగు రొట్టెలు తక్కువగా చేసిందనే కోపంతో అత్తమామలు, ఆడపడుచులు కలిసి ఆమె గొంతు నులిమి చంపేశారని ఆయన వాపోయారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
'ఇమామ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బిశ్రాంపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘోరం జరిగింది. బజ్రాహి గ్రామానికి చెందిన దిలీప్ మిస్త్రీ తన కుమార్తె రీనా (26)ను బిశ్రాంపూర్ గ్రామానికి చెందిన సాగర్ విశ్వకర్మకు ఇచ్చి పెళ్లిచేశాడు. సాగర్ ప్రస్తుతం చెన్నైలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. రీనా మాత్రం తన అత్తగారింట్లో ఉంటోంది. అయితే శనివారం ఆమె అనుమానాస్పద రీతిలో మరణించింది' అని పోలీసులు తెలిపారు.
కరెంట్ షాక్తో చనిపోయిందా?
"శనివారం రాత్రి నా కుమార్తెతో మాట్లాడాను. రోజూ చేసేదాని కంటే నాలుగు రొట్టెలు తక్కువగా చేయడం వల్ల తనపై అత్తమామలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని ఆమె చెప్పింది. దీనితో నేను నా కుమార్తెకు నచ్చజెప్పాను. కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండమని, మేము స్వయంగా వచ్చి సమస్యను పరిష్కారిస్తామని చెప్పాను. అయితే ఆదివారం ఉదయం చెన్నై నుంచి నా అల్లుడు ఫోన్ చేసి, రీనా కరెంట్ షాక్తో చనిపోయిందని చెప్పాడు. ఆ వార్త విన్న వెంటనే మా కుటుంబం మొత్తం బిశ్రాంపూర్కు చేరుకున్నాం. అయితే మేము వెళ్లేటప్పటికే అంత్యక్రియల కోసం పాడె సిద్ధం చేసి ఉంచారు. తాము రాకముందే శవాన్ని తరలించి, అక్కడి నుంచి పరారు కావాలని రీనా అత్తమామలు ప్రయత్నించారు." - దిలీప్ మిస్త్రీ, చనిపోయిన మహిళ తండ్రి
అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు
'రీనాకు 2019లో సాగర్తో వివాహం జరిగింది. వాళ్ల అత్తగారింట్లో తరచూ గొడవలు జరిగేవి. చాలా సార్లు పెద్ద మనుష్యుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టి నచ్చజెప్పాం. అదనపు కట్నం కోసం కూడా ఆమెపై ఎప్పటికప్పుడు ఒత్తిడి తెచ్చేవారు. ఇదిలా సాగుతుండగానే, కేవలం నాలుగు రొట్టెలు తక్కువ చేసిందనే నెపంతో రీనాను ఆమె అత్తమామలు, ఇద్దరు ఆడపడుచులు తిట్టారు. దీనితో శనివారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో రీనా స్వయంగా మాకు ఫోన్ చేసి ఈ విషయం చెప్పింది. అప్పటికే రాత్రి కావడంతో, మేము అక్కడికి వెళ్లలేకపోయాం. ఈ లోపే అత్తమామలు, ఇద్దరు ఆడపడుచులు కలిసి రీనాను గొంతు నులిమి చంపేశారు. ఇప్పుడు కరెంట్ షాక్ అంటూ కట్టుకథలు అల్లి నేరాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో మాకు పోలీసులు న్యాయం చేయాలని' దిలీప్ మిస్త్రీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాగా, ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మరణానికి గల అసలు కారణాలు స్పష్టంగా తెలుస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు. బాధిత కుటుంబం నుంచి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు వచ్చిన వెంటనే కేసు నమోదు చేసినట్లు ఇమామ్గంజ్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అమిత్ కుమార్ తెలిపారు. " ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పోస్టు మార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే మరణానికి గల కారణం తెలుస్తుంది. త్వరలోనే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆయన తెలిపారు.
యూపీ అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్పై దాడికి ఉగ్రవాదుల కుట్ర- 'ఎర్రకోట' పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో షాకింగ్ నిజాలు
నిందితులను న్యాయవ్యవస్థే రక్షిస్తోందన్న ప్రచారం మాకు బాధ కలిగించింది : సుప్రీంకోర్టు