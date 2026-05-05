ఒకే కాన్పులో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, ఇద్దరు మగపిల్లలు- నార్మల్ డెలివరీ చేసిన వైద్యులు- తల్లీబిడ్డలు క్షేమం
మొదటి ప్రసవంలోనే నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చిన మహిళ- నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలు- తల్లీబిడ్డలు క్షేమంగా ఉన్నారని తెలిపిన వైద్యులు
Published : May 5, 2026 at 10:44 AM IST
Woman Gave Birth To Four Children : ఒకే కాన్పులో ఒకరు లేదా ఇద్దరు శిశువులు జన్మించడం సాధారణమే. అరుదుగా ముగ్గురు, నలుగురు పిల్లలు పుట్టే సంఘటనలు జరుగుతుంటుంది. అలాంటి అరుదైన సంఘటన మధ్యప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది. ఒక మహిళ తన మొదటి ప్రసవంలోనే ఒకేసారి నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చింది. నెలలు నిండకముందే పుట్టిన ఈ శిశువుల్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, ఇద్దరు మగపిల్లలు ఉండటం విశేషం. ప్రస్తుతం తల్లి, శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనతో ఆ కుటుంబంలో ఆనందాలు వెల్లివిరిశాయి.
శ్యోపుర్ జిల్లాలోని తహసీల్ సమీపంలో ఉన్న భెరుపురా గ్రామంలో హుకుమ్ సుమన్, పూజా సుమన్ అనే దంపతులు నివసిస్తున్నారు. పూజా సుమన్కు మార్చి నెల 4వ తేదీ తెల్లవారుజామున సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో ఆ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఈ ప్రసవం జరిగింది. ఈ ప్రసవంలో ఆమె కేవలం ఒకే గంట వ్యవధిలోనే నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ఆ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
నెలలు నిండకుండానే ప్రసవం
వైద్యుల బృందం అత్యంత జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తతతో ఈ ప్రసవాన్ని నిర్వహించారని వారు తెలిపారు. సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో సిజేరియన్ చేస్తారని అన్నారు. కానీ ఈ ప్రసవం సహజ పద్ధతిలోనే జరిగిందని వైద్యులు చెప్పారు. అలాగే తల్లి, పిల్లలు ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ ప్రసవం, తల్లి ఏడో నెలలో ఉండగానే జరిగిందని వారు తెలియజేశారు. పిల్లలు ఇలా నెలలు పూర్తిగా నిండకుండానే జన్మిస్తే, వాళ్లు చాలా సున్నితంగా ఉంటారని వైద్యులు అన్నారు. అందుకే ఇలా ఏడో నెలలో ప్రసవం జరిగితే తల్లికి బిడ్డకి, ఇద్దరికీ ప్రమాదంగా పరిగణిస్తారని చెప్పారు.
సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తల్లీబిడ్డలు
ఈ కారణంగానే వైద్యులు నిరంతరంగా పర్యవేక్షణ, సరైన సమయంలో వైద్య సేవ అందించడం వంటివి చేశారని అన్నారు. దాంతో నవశిశువులు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారని వెల్లడించారు. అలాగే తల్లి కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారని తెలిపారు. పిల్లలు ఒక్కొక్కరు సుమారు ఒక కిలోగ్రాము బరువు ఉన్నారని వైద్యులు అన్నారు. ఇది సాధారణ బరువు పరిధి కంటే తక్కువ అని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఒక ప్రత్యేక వైద్య బృందం ఈ శిశువులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని తెలిపారు.
'ఇది దేవుడిచ్చిన వరం'
ఒకేసారి నలుగురు పిల్లలకు తండ్రి అయిన హుకుమ్ సుమన్, "ఇది దేవుడిచ్చిన వరం. నా భార్యకు నలుగురు పిల్లలు జన్మింస్తారని వైద్యులు నాకు ముందే తెలియజేశారు. నా భార్య ప్రసవం ఇక్కడ, ఈ జిల్లా ఆసుపత్రిలోనే జరగాలని వారు నాకు సలహా ఇచ్చారు" అని పేర్కొన్నారు. సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ ఆర్.బి. గోయల్, "ప్రసవం సహజంగా జరిగింది. పిల్లలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది వారిపై నిరంతరం నిఘా ఉంచుతున్నారు" అని అన్నారు.
ఐవీఎఫ్ ద్వారా మరో ప్రసవం
ఇలాంటి సంఘటనే ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది. ఇందౌర్లో ఓ మహిళ ఒకే కాన్పులో నలుగురు బిడ్డలకు జన్మ నిచ్చింది. అందులో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కాగా, ఒక మగబిడ్డ ఉన్నారు. అయితే ఆమె భర్త తనకు ప్రసవం కావడానికి 7 నెలల క్రితమే ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. కానీ అంతకు ముందే ఆ జంట ఐవీఎఫ్ (ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్) పద్ధతిలో చికిత్స తీసుకుంది. అంటే ఆమె భర్త వీర్యకణాలను కృత్రిమంగా ఆమెలో ప్రవేశపెట్టారు. దీని ఫలితంగా ఆమెకు గర్భం వచ్చింది. కానీ ఈ శుభవార్త వినకుండానే ఆమె భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. అయినా ఆ బాధను దిగమించి, ఆమె బిడ్డలకు జన్మనివ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇప్పుడు నలుగురు బిడ్డలకు తల్లి అయ్యింది.
