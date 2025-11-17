హాస్పిటల్ బాత్రూమ్లో ప్రసవం- టాయిలెట్ షీట్లోని ఇరుక్కుపోయిన శిశువు- చివరికి ఏమైందంటే?
టాయిలెట్ కోసం వెళ్లిన ఓ మహిళకు బాత్రూంలోనే ప్రసవం
Published : November 17, 2025 at 8:58 AM IST
Woman Delivers In Hospital Toilet : మూత్రవిసర్జన కోసం బాత్రూమ్కు వెళ్లిన ఓ గర్భిణీ అక్కడే ప్రసవిచింది. ఆ తర్వాత కడపు ఖాళీగా అనిపించడంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది తెలియజేసింది. బాత్రూంలో మరకలు కనిపించడంతో క్లీనింగ్ స్టాఫ్ను పిలిపించారు. టాయిలెట్ షీట్ను పగులగొట్టగా పైపు గొట్టంలో శిశువు ఇరుక్కుని ఉంది. తీవ్రంగా శ్రమించి బిడ్డను బయటకు తీశారు. విచిత్రం ఏమిటంటే ప్రసవం గురించి ఆ మహిళకు తెలియదు. ఈ ఘటన ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగింది.
నవంబర్ 13న పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న ఓ గర్భిణిని, కుటుంబ సభ్యలు ప్రతాపుర్ సీహెచ్సికి తీసుకొచ్చారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో రాయ్పుర్లోని అంబికాపుర్ రాజమాత దేవేంద్ర కుమారి సింగ్దేవ్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి తీసుకొచ్చారు. నవంబర్ 15 ఉదయం 10: 30 గంటల సయంలో ఆ మహిళ ఆస్పత్రిలోని టాయిలెట్కు వెళ్లింది. మహిళకు అక్కడే బాత్రూం షీట్లోనే ప్రసవం జరిగిపోయింది. శిశువు జన్మించిన సంగతి మహిళకు కూడా అసలు తెలియలేదు . వాష్రూమ్ నుంచి వచ్చి ఆమె మంచంపై నిద్రపోయింది. సుమారు అరగంట తర్వాత పొట్ట ఖాళీగా ఉందనే విషయం గ్రహించడంతో ఆమె కేకలు వేసింది. నర్సులకు, అక్కడున్న వారికి విషయాన్ని చెప్పింది. వెంటనే ఆస్పత్రి సిబ్బంది క్లీనింగ్ స్టాఫ్ను పిలిపించారు. బాత్రూంలో చూడగా మరకలు కనిపించాయి. దీంతో టాయిలెట్ షీట్ను పగులగొట్టారు. పైపులో శిశువు ఇరుక్కుని ఉంది. శిశువును బయటకు తీసేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి బిడ్డను బయటకు తీశారు. ప్రస్తుతం శిశువును వెంటిలేటర్పై ఉంచి నిపుణులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
శిశువు ప్రీమెచ్యూర్ కావడం, ఒత్తిడి వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాగే ప్రసవం జరిగిపోవచ్చని పిల్లల డాక్టర్ జీకే రెల్వానీ తెలిపారు. ప్రమాదంలో నుంచి బయటపడ్డారు కానీ శిశువు పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పారు. వెంటిలేటర్పై చికిత్స చేస్తూ పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు.
వైద్యుల నుంచి మహిళ ప్రసవం గురించి సమాచారం వచ్చిన వెంటనే క్లీనింగ్ సిబ్బందితో టాయిలెట్ వెళ్లినట్లు సూపర్వైజర్ ఆశిశ్ సాహు తెలిపారు. సుమారు అరగంట పాటు శ్రమించి టాయిలెట్ షీట్ను పగలగొట్టామని చెప్పారు. పైప్లో ఇరుక్కున్న బిడ్డను జాగ్రత్తగా బయటకు తీశామని అన్నారు. శిశువును శుభ్రపరచి వెంటనే వైద్యులకు అప్పగించినట్లు పేర్కొన్నారు. శిశువు దాదాపు ఒక గంట పాటు పైప్లో ఇరుక్కుపోయింది. ఆ సమయంలోనూ శ్వాస కొనసాగుతూనే ఉండటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.
బాత్రూమ్లో ప్రసవించిన 9వ తరగతి బాలిక
ఇటీవల కర్ణాటకలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న 15 ఏళ్ల బాలిక శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఇంట్లోని బాత్రూమ్లో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం బాలిక సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు. కొన్ని నెలల క్రితం తల్లిదండ్రుల పనికి వెళ్లగా, బాలిక స్కూల్కు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంది. ఈ సమయంలో 16 ఏళ్ల వయసున్న సోదరుడు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదంటూ బెదిరించడం వల్ల బాలిక భయపడి చెప్పలేదు. గర్భం దాల్చిన బాలిక ఇటీవల ఇంట్లోని బాత్రూమ్లోనే ప్రసవం కాగా ఏడు నెలల శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జిల్లా బాలుర సంరక్షణ అధికారికి సమాచారం అందించారు.