దిల్లీలో నిర్భయ తరహా ఘటన- కదులుతున్న బస్సులో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం
దేశ రాజధాని దిల్లీలో నిర్భయ తరహా ఘటన- కదులుతున్న ప్రైవేటు బస్సులో మహిళపై అత్యాచారం చేసిన డ్రైవర్, కండక్టర్- బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు భద్రత లేకుండాపోయిందన్న ఆప్
Published : May 14, 2026 at 10:10 AM IST
Gangrape In Delhi : దేశ రాజధాని దిల్లీలో నిర్భయ తరహా ఘోరం వెలుగుచూసింది. రాణిబాగ్ ప్రాంతంలో కదులుతున్న ప్రైవేట్ బస్సులో మహిళపై డ్రైవర్, కండక్టర్ సామూహిక అత్యాచారానికి తెగబడ్డారు. మే 12న జరిగిన ఈ ఘటన జరగ్గా బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితులను గంటల వ్యవధిలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫిర్యాదు తీసుకున్న వెంటనే బాధితురాలిని పోలీసులు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించారు.
ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇప్పిస్తున్నట్లు సమాచారం. బస్సును జప్తు చేసి వేలిముద్రలు, ఇతర సాక్ష్యాలను సేకరించడానికి ఫోరెన్సిక్ నిపుణులను రంగంలోకి దించారు. దిల్లీలో నిర్భయ తరహా ఘటన పునరావృతమైందని సీఎం రేఖాగుప్తా ప్రభుత్వంపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు భద్రత లేకుండాపోయిందని మండిపడింది.