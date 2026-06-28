యూట్యూబ్ చూస్తూ ఇంట్లోనే కాన్పు- తీవ్ర రక్తస్రావంతో మహిళ మృతి
ఇంట్లోనే సొంతంగా ప్రసవానికి ప్రయత్నించిన మహిళ- తీవ్ర రక్తస్రావంలో స్పృహ తప్పిపడిపోయిన బాధితురాలు- ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ మృతి
Published : June 28, 2026 at 8:52 PM IST
YouTube Delivery Death Tamil Nadu : యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూస్తూ ఒక మహిళ ఇంట్లోనే ప్రసవం (కాన్పు) చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి, చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘోరమైన ఘటన తమిళనాడులోని తిరుపూర్ జిల్లా, ఊత్తుకుళి సమీపంలో ఉన్న పుంజై దళవాయ్పాళ్యంలో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతానికి చెందిన కులందైసామి భార్య శశికళ (32). వీరికి 2019లో పెళ్లి అయ్యింది. ప్రస్తుతం వీరికి ఆరేళ్ల వయస్సున్న ఒక కూతురు ఉంది. మొదటి కాన్పు ఆపరేషన్ (సిజేరియన్) ద్వారా జరిగింది. ఈ క్రమంలో రెండోసారి ఆమె గర్భం దాల్చింది. అయితే రెండోసారి గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఆమె ఒక్కసారి కూడా చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లలేదు. మొదటి కాన్పు తర్వాత ఆమెకు తీవ్రమైన నడుము నొప్పి లాంటి సమస్యలు వచ్చాయి. ఆ బాధలు భరించలేని ఆమె, ఈసారి ఆసుపత్రి వైద్యం లేకుండానే రెండో బిడ్డను కనాలని గట్టిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. శశికళ బంధువులు ఆమెను చాలా సార్లు ఆసుపత్రికి వెళ్దామని పిలిచినప్పటికీ, ఆమె వినలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ జూన్ 23 రాత్రి ఆమెకు అకస్మాత్తుగా నొప్పులు మొదలయ్యాయి. ఈ సమయంలో కూడా ఆమె ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు నిరాకరించింది.
యూట్యూబ్ చూస్తూ కాన్పు
అంతకుముందే శశికళ యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ, ఇంట్లోనే సహజ పద్ధతిలో కాన్పు చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసిపెట్టుకుంది. దాని ప్రకారమే ఇంట్లోనే ఆమెకు కాన్పు చేయగా, జూన్ 24 తెల్లవారు జామున ఆమెకు రెండో ఆడబిడ్డ జన్మించింది. కానీ బిడ్డ పుట్టిన కొద్ది నిమిషాలకే ఆమెకు విపరీతంగా రక్తస్రావం అయ్యింది. దీనితో ఆమె స్పృహతప్పి పడిపోయింది. ఇది చూసి భయపడిపోయిన శశికళ కుటుంబ సభ్యులు, ఆమెను వెంటనే పెరుందురై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం కోయంబత్తూరులోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు శశికళను ఐసీయూలో ఉంచి ఆమెను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు.
పోలీస్ కంప్లైంట్
మరోవైపు, యూట్యూబ్ చూస్తూ ఇంట్లో ప్రసవం చేసుకోవడం వల్లే ఆ మహిళ ప్రాణాలు మీదకు తెచ్చుకుందని వైద్యాధికారి నిత్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు శశికళ భర్త కులందైసామిని విచారణ చేశారు. ఈలోగా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న శశికళ పరిస్థితి విషమించి ఈ రోజు (జూన్ 28) ఉదయం 10 గంటల సమయంలో మరణించింది. దీనితో పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇంట్లో ఉండి యూట్యూబ్ చూస్తూ ప్రసవం కావడానికి సహాయం చేసిన ఇతరులపై కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
స్కూల్ టాయిలెట్లో విద్యార్థిని ప్రసవం
కొన్ని రోజుల క్రితం కర్ణాటకలోని ఓ పాఠశాలలో ఓ దారుణం వెలుగుచూసింది. 9వ తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక, పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. ఆ తర్వాత తనకు పుట్టిన ఆడబిడ్డను కిటికీలోంచి బయటకు విసిరేసింది. దీనితో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ విషాధ ఘటన ఉత్తర కన్నడ జిల్లా, శిరసి తాలూకాలోని ఒక ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "ఉదయం తరగతులు ప్రారంభం కాకముందే ఆ విద్యార్థిని మరుగుదొడ్డిలో ప్రసవించింది. తర్వాత ఆ బిడ్డను మరుగుదొడ్డి కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేసింది. పాఠశాల వెనుకవైపు శుభ్రం చేయడానికి అక్కడి పనివాళ్లు వెళ్లినప్పుడు ఆ పసికందు మృతదేహం కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పోలీసులకు, వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖకు, రెవెన్యూ శాఖకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సదరు బాలిక నుంచి వివరాలు సేకరించారు. అయితే తనకు గర్భం రావడానికి ఒక దగ్గరి బంధువు కారణమని ఆ బాలిక చెప్పింది" అని తెలిపారు. వైద్యులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, "సదరు విద్యార్థిని 2.8 కిలోల బరువుతో ఆరోగ్యకరమైన ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కిటికీ గుండా బయటకు విసిరేయడంతో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది" అని చెప్పారు.
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