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రూ.2లక్షల రుణానికి నెలకు రూ.20వేలు వడ్డీ- వివస్త్రను చేస్తామని బెదిరింపులు- మనస్తాపంతో మహిళ బలవన్మరణం

డబ్బు కోసం వడ్డీ వ్యాపారి బెదిరింపులు- వేధింపులు భరించలేక మహిళ బలవన్మరణం - కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన- నలుగురిపై కేసు నమోదు

Money Lender Harassment Woman Died
Money Lender Harassment Woman Died (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 1:35 PM IST

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Money Lender Harassment Woman Died : కుమార్తె పెళ్లి ఘనంగా జరిపించాలన్న ఆశ, చివరకు ఓ తల్లి ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. వివాహ ఖర్చుల కోసం చేసిన అప్పు, దానికి తోడు అధిక వడ్డీ వ్యాపారుల వేధింపులు భరించలేక ఓ మహిళ బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషాద ఘటన తమిళనాడులోని మధురై జిల్లాలో జరిగింది. రూ.2 లక్షల అప్పు తీసుకున్న కుటుంబంపై నెలకు రూ.20 వేల వడ్డీ చెల్లించాలని ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అప్పు తీర్చలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళను బహిరంగంగా అవమానించి, వివస్త్రను చేస్తామని బెదిరించడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

రూ.2 లక్షలు అప్పునకు రూ.20 వేల వడ్డీ
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మదురైలోని సెల్లూర్ ప్రాంతంలోని కీజాతోప్పులో రాజారాం, ప్రేమ దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. రాజారాం స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్‌లో లోడ్ లిఫ్టర్‌గా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. 2021లో పెద్ద కుమార్తె వివాహాన్ని జరిపించేందుకు కుటుంబానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరమైంది. దీంతో సికందర్ చావడికి చెందిన వడ్డీ వ్యాపారి కలైయరసి వద్ద రూ.2 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నారు. ఆ రుణానికి ప్రతి నెలా రూ.20 వేల వడ్డీ చెల్లించాలని కలైయరసి ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో కుటుంబ అవసరాల కోసం ప్రేమ తిరుపతి, భగవతి, అంగమ్మల్ అనే మరో ముగ్గురు వ్యక్తుల వద్ద కూడా అప్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వివిధ చోట్ల నుంచి తీసుకున్న అప్పులకు భారీ వడ్డీలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రోజువారీ కూలీ పనితో వచ్చే ఆదాయం సరిపోక అప్పులు, వడ్డీలు పెరుగుతూ కుటుంబం ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది.

వివస్త్రను చేస్తానని బెదిరింపు
ఈ నెల 13న కలైయరసి ప్రేమను న్యూ హాల్ సమీపానికి పిలిపించినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అక్కడ బకాయి వడ్డీ చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేయడమే కాకుండా, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అందరి ముందు వివస్త్రను చేస్తానని ప్రేమను బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఆమె ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిన అనంతరం బలవణ్మరణానికి పాల్పడింది. దాంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను మదురై ప్రభుత్వ రాజాజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో మంగళవారం రాత్రి మృతి చెందినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రేమ మృతితో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.

బంధువుల ఆందోళన
ప్రేమ మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే ఆమె బంధువులు, స్థానికులు ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. ఆమె మృతికి కారణమైన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వ రాజాజీ ఆసుపత్రి ముందు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అనంతరం ప్రేమ భర్త రాజారాం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా విక్కుత్తూన్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు వడ్డీ వ్యాపారి కలైయరసితో పాటు తిరుపతి, భగవతి, అంగమ్మల్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. అధిక వడ్డీ వసూళ్లు, వేధింపులు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన ఆరోపణలపై విచారణ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Money Lender Harassment Woman Died
ఆందోళనకు దిగిన ప్రేమ బంధువులు (ETV Bharat)

ఈ ఘటన మరోసారి అధిక వడ్డీ వ్యాపారుల అక్రమ దందాపై చర్చకు దారితీసింది. అత్యవసర అవసరాల కోసం అప్పులు తీసుకున్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అధిక వడ్డీల భారంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని సామాజిక వేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కుమార్తెల వివాహాలు, వైద్య అవసరాలు, కుటుంబ అత్యవసరాల కోసం ప్రైవేట్ వ్యక్తుల వద్ద అప్పులు తీసుకునే కుటుంబాలు వడ్డీ ఊబిలో చిక్కుకుని ఆర్థికంగా, మానసికంగా కుంగిపోతున్నాయని చెబుతున్నారు.

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