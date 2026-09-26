కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మలు- నెలకు రూ.25వేల సంపాదన
కొబ్బరి పీచుతో ఆకట్టుకునే బొమ్మలు, విగ్రహాల తయారీ- 2021లో 'మాస్టర్ ట్రైనర్'గా గుర్తింపు- ఇప్పటివరకు 30 మందికి శిక్షణ ఇచ్చిన ప్రతిమ దాస్
Published : September 26, 2026 at 3:04 PM IST
Woman Crafts Coconut Coir : కొబ్బరి పీచును చాలా మంది పనికిరాదని భావించి పారేస్తుంటారు. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళ మాత్రం అదే కొబ్బరి పీచును తన జీవనాధారంగా మార్చుకున్నారు. ఆ పీచుతో అందమైన బొమ్మలు, విగ్రహాలు, అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేస్తూ నెలకు సుమారు రూ.25 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. తన సంపాదనతోనే కుటుంబ బాధ్యతలను చూసుకుంటూ, పిల్లలకు చదువు చెప్పించి, కుమార్తెల వివాహాలు కూడా జరిపించారు. చిన్న స్థాయిలో మొదలైన ఆమె వ్యాపారం ఇప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు అందుకునే స్థాయికి చేరింది.
ఒడిశాలోని కేంద్రపడా జిల్లాలోని బిలిపడ గ్రామానికి చెందిన ప్రతిమా దాస్కు 50 ఏళ్లు. ఆమెకు ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. గ్రామంలోని ఇతర మహిళలతో కలిసి స్వయం సహాయక సంఘం (SHG) ద్వారా శిక్షణ పొందిన తర్వాత 2005లో కొబ్బరి పీచుతో బొమ్మలు తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. అయితే కొంతకాలానికి ఇతర మహిళలకు ఆసక్తి తగ్గడంతో ఆ పని నిలిచిపోయింది. కొవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత 2021లో ప్రతిమ మరోసారి C-DACలో శిక్షణ పొందారు. అక్కడ కేవలం మూడు గంటల్లోనే అందమైన జిరాఫీ బొమ్మను తయారు చేశారు. దీంతో ఆమెకు 'మాస్టర్ ట్రైనర్'గా గుర్తింపు లభించింది. అప్పటి నుంచి ఆమె ఈ పనిలో వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు.
రోజూ బొమ్మల తయారీ
ప్రతిమ కిలో కొబ్బరి పీచును రూ.30 చొప్పున కొనుగోలు చేసి బొమ్మలను తయారు చేస్తారు. ప్రతిరోజు 15 నుంచి 20 తాబేలు బొమ్మలు, 5 నుంచి 6 చిన్న ఇళ్ల నమూనాలు, 10 నుంచి 12 జగన్నాథ స్వామి విగ్రహాలను తయారు చేసేవారు. కొబ్బరి పీచును ఉపయోగించి వివిధ రకాల వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. కొబ్బరి చెట్టు నమూనాలు, పూల కుండీలు, తాబేలు బొమ్మలు, చిన్న ఇళ్ల నమూనాలు, వివిధ రకాల పక్షుల గూళ్లు, జగన్నాథ స్వామి, గణేశుడి విగ్రహాలతో పాటు ఏనుగులు, గుర్రాల బొమ్మలను కూడా తయారు చేస్తారు. అదే ప్రాంతానికి చెందిన సాగరిక పాండా అనే మహిళ ప్రతిమ వద్ద ఈ కళను నేర్చుకున్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం పిల్లలకు ట్యూషన్లు చెబుతున్నానని ఆమె, గతంలో కొబ్బరి పీచుతో వస్తువులను తయారు చేసే పని చేసేవారని అన్నారు. ప్రతిమా దాస్ దగ్గర శిక్షణ ద్వారా ఈ కళను నేర్చుకున్నానని ఆమె చెప్పారు. కొబ్బరి పీచుతో ఏనుగులు, కలశాలు, తాబేళ్లు, పూల మొక్కల వంటి వివిధ ఆకృతులను చేతితో తయారు చేసేవారమని సాగరిక తెలిపారు.
"నేను లింగరాజ్ ఆలయాన్ని సందర్శించినప్పుడు అక్కడ ఇలాంటి వస్తువులు అమ్ముతుండటం చూశాను. వాటిని చూసిన తర్వాత ఈ పనిని చేపట్టాలని ప్రేరణ పొందాను. ప్రస్తుతం నాకు కోరాపుట్ నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. రాజ్కనికా, రాజ్నగర్లోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఈ పనితో ఏడాదికి రూ.2,40,000 సంపాదిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు 30 మందికి శిక్షణ ఇచ్చాను. కొబ్బరి పీచుతో పాటు మట్టి కుండలు, దారం, వెల్వెట్ వస్త్రం, ఉన్ని, రాళ్లు, పక్షులు గూడు కట్టేందుకు ఉపయోగించే ఆకులు వంటి ముడి పదార్థాలను ఈ పనిలో వినియోగిస్తాను"
- ప్రతిమా దాష్కు
పిల్లలకు చదువు- కుమార్తెలకు పెళ్లిళ్లు
సొంత సంపాదనతోనే ప్రతిమ తన కుమారుడికి, ఇద్దరు కుమార్తెలకు చదువు చెప్పించారు. అలాగే కుమార్తెల వివాహాలను కూడా తన సంపాదనతోనే జరిపించారు. కుటుంబాన్ని నడిపించడంలో ఆమె ఆదాయం కీలకంగా మారింది. అయితే ఇతరుల ఇళ్లను అందంగా తీర్చిదిద్దే వస్తువులను తయారు చేస్తున్న ప్రతిమకు మాత్రం సొంతంగా పక్కా ఇల్లు లేదు. ప్రభుత్వ పథకాల కింద ఇల్లు పొందేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ప్రస్తుతం టార్పాలిన్ కప్పిన గడ్డి గుడిసెలో ఉంటూనే తన వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రతిమ కుమార్తె మామలి దాస్ మాట్లాడుతూ, తమ కుటుంబం చదువుకోవడానికి అమ్మ సంపాదన ఎంతో ఉపయోగపడిందని తెలిపారు. తన పెళ్లి ఖర్చులను కూడా తల్లి తన సొంత డబ్బుతోనే భరించారని చెప్పారు. తమకు ఒక మంచి ఇల్లు లభిస్తే ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
చర్యలు తీసుకుంటాం: అధికారి
జిల్లా హస్తకళల అభివృద్ధి అధికారి ప్రియాజిత్ దాస్ మాట్లాడుతూ, పీచు కళా రంగంలో ప్రతిమ నైపుణ్యం కలిగిన కళాకారిణి అని తెలిపారు. ఆమెకు మరింత శిక్షణ ఇప్పించేందుకు రెండు ప్రాంతాలకు పంపినట్లు చెప్పారు. ప్రతిమ ఇంటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారని, దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. కొబ్బరి పీచును పనికిరాని వ్యర్థంగా చూడకుండా, దానితో కళాత్మక వస్తువులు తయారు చేస్తూ ప్రతిమ తనకు తానుగా ఉపాధిని సృష్టించుకున్నారు. కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వహించడంతో పాటు ఇతరులకు ఈ కళలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. సొంత ఇల్లు లేకపోయినా తన చేతి నైపుణ్యాన్ని నమ్ముకుని జీవన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
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