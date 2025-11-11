ETV Bharat / bharat

బాధ్యత తెలిసిన బాలింత- ప్రసవించిన 8 గంటల్లో ఓటు వేయడానికి పోలింగ్ బూత్​కు!

పడంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మరుసటిరోజే పోలింగ్​ కేంద్రానికి చేరుకున్న మహిళ- చేతిలో సెలైన్​​ బాటిల్​తో!

Woman Cast Vote After Child Birth
Woman Cast Vote After Child Birth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Woman Cast Vote After Child Birth : హక్కును వినియోగించుకోవడంలో బాలింత ఓటు స్పూర్తిగా నిలిచింది. ఓ చేతికి సెలైన్ బాటిల్, మరో చేతిలో అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డతో అంబులెన్స్ లో వచ్చి మరీ ఓటేసిసన ఘటన బిహార్ రెండో విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ బెలగంజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని జరిగింది. ప్రసవించిన 8 గంటల్లోనే ఆ బాలింత పోలింగ్​ కేంద్రానికి చేరుకొని తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది.

బిహార్ రెండో విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా బెలగంజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని కురి సరాయ్ గ్రామానికి చెందిన సునీల్ మాంఝీ భార్య సోని కుమారి(25) సోమవారం సాయంత్రం ప్రసవం కోసం బెలగంజ్‌లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరారు. నొప్పులు రావడంతో సోమవారం సాయంత్రం 7 గంటలకు సోనిని బెలగంజ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌లో చేర్చారు. అక్కడ ఆమె రాత్రి 11 గంటలకు ఆమె ప్రసవించారు. ప్రసవించిని 8 గంటల్లోనే తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఆమె పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద చాలా క్యూ నిల్చుంది. అక్కడున్న ఓటర్లు ఆమెకు ఓటు వేయడానికి అవకాశం ఇవ్వమని పోలింగ్ సిబ్బందిని కోరారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంలో ఆ మహిళ చూపిన స్ఫూర్తిని అక్కడున్న వారంతా ప్రశంసించారు.

నవజాత శిశువును ఎత్తుకుని పోలింగ్ స్టేషన్‌కు చేరుకున్న మహిళ! (ETV Bharat)
అంబులెన్స్​లో పోలింగ్​ కేంద్రానికి వచ్చిన మహిళ (ETV Bharat)

TAGGED:

GAYA ASSEMBLY ELECTION 2025
SECOND PHASE VOTING IN BIHAR
WOMAN CAST VOTE AFTER CHILD BIRTH
BIHAR POLLS DELIVERY WOMEN INCIDENT
WOMAN CAST VOTE AFTER CHILD BIRTH

