మమతా బెనర్జీపై కత్తితో దాడికి మహిళ యత్నం- పోలీస్ స్టేషన్లో ఎంపీ ఫిర్యాదు
బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ నివాసం వెలుపల ఓ మహిళ హల్చల్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆమె చేతిలో కత్తి ఉందని, దాడికి ప్రయత్నించిందని తృణమూల్ ఎంపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : October 13, 2026 at 9:46 PM IST
Attack Attempt Mamata Banerjee : బంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నివాసం వెలుపల ఓ మహిళ హల్చల్ చేసినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. కోల్కతాలోని కాళీఘాట్లో ఉన్న ఆమె నివాసం వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం ఆ ఘటన చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ మహిళ చేతిలో కత్తి పట్టుకుని మమతా బెనర్జీ దగ్గరకు వచ్చి దాడికి ప్రయత్నించిందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ దోలా సేన్ ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై ఆమె కాళీఘాట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
దోలా సేన్ ఫిర్యాదు ప్రకారం, మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల సమయంలో మమతా బెనర్జీ, తృణమూల్ నాయకుడు వైశ్వానర్ ఛటర్జీ, దోలా సేన్ కలిసి కాళీఘాట్లోని మిలన్ సంఘా దుర్గా పూజ వేడుకలకు వెళ్లేందుకు తమ నివాసం నుంచి బయలుదేరారు. ఆ సమయంలో ఓ మహిళ అక్కడికి వచ్చింది. మమతా బెనర్జీని పిన్ని అని పిలుస్తూ ఆమె దగ్గరకు వెళ్లినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ మహిళ చేతిలో కత్తి ఉందని, మమతా బెనర్జీపైకి దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిందని దోలా సేన్ ఆరోపించారు. దీంతో అక్కడ కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు తెలిపారు. అయితే, మహిళ నిజంగానే కత్తితో దాడికి ప్రయత్నించిందా? అనే విషయం ఇంకా నిర్రణ కాలేదు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ జరిపితేనే పూర్తి వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.