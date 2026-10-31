పోలీస్ స్టేషన్లోనే మహిళపై అత్యాచారం- పోలీస్ అధికారి అరెస్ట్!
Women Rape In Police Station : భర్తపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళపై ఓ పోలీసు అధికారి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సదరు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 4:11 PM IST
ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఓ మహిళపై అత్యాచారం జరిగినట్లు ఆరోపణలు రావడం ఝార్ఖండ్లో కలకలం రేపింది. సెరైకేలా ఖర్సావాన్ జిల్లాలోని గంహారియా పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ దారుణం జరిగింది. భర్తపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళపై విధుల్లో ఉన్న ఓ పోలీస్ అధికారి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. నిందితుడైన పోలీస్ అధికారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నట్లు వారు శనివారం తెలిపారు.
ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్తే అత్యాచారం!
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, 'బాధితురాలు తన భర్తతో ఉన్న గృహ కలహాలకు సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసేందుకు గురువారం రాత్రి గంహారియా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లింది. అయితే అప్పటికే చాలా రాత్రి కావడంతో స్టేషన్లో ఉన్న ఓ అధికారి ఆమెకు ఉదయం వరకు వేచి ఉండమని చెప్పారు. అనంతరం పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలోని ఒక గదిలో నిద్రించేందుకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే, కొద్దిసేపటి తర్వాత విధుల్లో ఉన్న ఓ పోలీస్ అధికారి ఆ గదిలోకి ప్రవేశించినట్లు బాధితురాలు ఆరోపించింది. అనంతరం ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు పేర్కొంది. తనపై అఘాయిత్యం జరుగుతున్న సమయంలో సహాయం కోసం గట్టిగా కేకలు వేసినప్పటికీ ఎవరూ స్పందించలేదని బాధితురాలు తెలిపింది. దీంతో అక్కడే ఉన్న కత్తిని తీసుకుని నిందితుడైన అధికారిపై దాడి చేసినట్లు చెప్పింది. దీంతో అతడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడని పేర్కొంది.'
డబ్బు ఆశ చూపి పంపించారని ఆరోపణ
మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ ఘటన గురించి పోలీస్ స్టేషన్లోని ఇతర సిబ్బందికి తెలియజేశానని బాధితురాలు చెప్పింది. అయితే, తనకు న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసులు, అది చేయకపోగా, డబ్బు ఆశ చూపి, తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిపోవాలని చెప్పారని ఆరోపించింది. దీనితో సెరైకేలా సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ (ఎస్డీపీఓ) అనుభవ్ భరద్వాజ్ ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించినట్లు చెప్పారు.
రంగంలోకి దిగిన ఎస్డీపీఓ
ఈ ఘటన తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎస్డీపీఓ అనుభవ్ భరద్వాజ్ శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తన బృందంతో కలిసి గంహారియా పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్నారు. బాధితురాలిని కలిసి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించారు. అనంతరం నిందితుడైన పోలీస్ అధికారిని అదుపులోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని విచారణ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు, ఘటన జరిగిన గదిని పోలీసులు సీల్ చేశారు. విచారణకు అవసరమైన సాక్ష్యాధారాలు సేకరించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నామని భరద్వాజ్ వెల్లడించారు.
"ఈ కేసును అత్యంత సున్నితమైనదిగా, తీవ్రమైనదిగా పరిగణిస్తున్నాం. ఘటన జరిగిన గదిని విచారణ, సాక్ష్యాధారాల సేకరణ కోసం పూర్తిగా సీల్ చేశాం. నిందితుడైన పోలీస్ అధికారిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. విచారణ కొనసాగుతోంది. బాధితురాలిని రాతపూర్వక ఫిర్యాదు ఇవ్వమని కోరాం. దీని ఆధారంగా అత్యంత కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం."
- అనుభవ్ భరద్వాజ్, సెరైకేలా సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్
ఎమ్మెల్యే ఫామ్హౌస్లో యువతిపై అత్యాచారం
ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఇటువంటి దారుణమే ఒకటి జరిగింది. ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యేకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ ఫామ్హౌస్లో యువతి(23)పై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు స్థానిక పోలీసు అధికారులతో పాటు మరో ఇద్దరు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రక్షక భటులే భక్షకులుగా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు వచ్చినట్లు వార్తలు స్థానికంగా కలకలం రేపింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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