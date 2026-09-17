అటు కరవు, ఇటు వరదలు- ఇంకిపోతున్న భూగర్భజలాలు- ప్రపంచానికి నీటి గండం: WMO హెచ్చరిక
భూమిపైన అన్ని ప్రధాన గ్లేసియర్స్ వేగంగా మంచును కోల్పోతున్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితి డబ్ల్యూఎంఓ ఆందోళన- భూగర్భజలాలు కూడా అడుగంటిపోతున్నాయని స్పష్టం- ఆసియా, ఆఫ్రికాల్లోనే పెను విపత్తులు సంభవిస్తున్నాయని హెచ్చరిక!
Published : September 17, 2026 at 9:50 PM IST
WMO Water Report 2025 : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పుల కారణంగా భూమిపై నీటి వ్యవస్థ (వాటర్ సైకిల్) తీవ్ర అస్తవ్యస్తంగా, అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతోందని ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (డబ్ల్యూఎంఓ) గురువారం హెచ్చరించింది. గ్లేసియర్లు (హిమానీనదాలు) వేగంగా కరిగిపోతుండటం, మరోవైపు భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతుండటంతో ఒకచోట భారీ వరదలు, మరోచోట కరవులు సంభవిస్తున్నాయని పేర్కొంది. రానున్న భయంకరమైన ఎల్నినో ప్రభావం ఈ సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయనుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో ప్రజల జీవనోపాధి, ఆరోగ్యం, ఆహార భద్రత, ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రిపోర్టులో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచం ముందు భారీ నీటి సంక్షోభం ముప్పు పొంచి ఉందని, ఇదంతా మానవాళి మనుగడకు తీవ్ర ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయని హెచ్చరించింది. ఐదేళ్ల పాటు పరిశోధన చేసిన 'స్టేట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వాటర్ రిసోర్సెస్' రిపోర్టులో డబ్ల్యూఎంఓ ఈ కీలక విషయాలు వెల్లడించింది.
ఆసియా, ఆఫ్రికాపైనే అత్యధిక ప్రభావం
గత ఐదేళ్లలో సంభవించిన నీటి సంబంధిత విపత్తుల్లో (వరదలు, కరవులు) సగానికిపైగా ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోనే ఉన్నాయని డబ్ల్యూఎంఓ స్పష్టం చేసింది. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం, నీటి విపత్తుల వల్ల సంభవించిన మరణాల్లో 80 శాతానికిపైగా ఈ రెండు ఖండాల్లోనే నమోదవడం గమనార్హం. కొన్ని చోట్ల ఒక విపత్తు నుంచి కోలుకోక ముందే మరో తీవ్ర ఘటన సంభవించిందని పేర్కొంది.
డబ్ల్యూఎంఓ నివేదిక ప్రకారం, భూమిపై ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రధాన గ్లేసియర్ ప్రాంతాలు మంచును కోల్పోతుండటం ఇది వరుసగా నాలుగో ఏడాది. 2023-25 మధ్య కాలంలో చూస్తే గ్లేసియర్లు ఏకంగా 1400 గిగాటన్నుల మంచును కోల్పోయాయి. ఈ నీరు ఎంత ఎక్కువ అంటే దీనితో సుమారు 56 కోట్ల ఒలింపిక్ పరిమాణంలో ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్స్ను నింపొచ్చు. ఇంకా సమస్త మానవాళి ఏడాది పొడవునా ఉపయోగించే మంచినీటిలో సుమారు మూడోవంతుకు సమానం. 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడింట రెండింతల బావుల్లో భూగర్భ జలాలు చారిత్రక సగటు కంటే కూడా దారుణంగా పడిపోయాయి. భూమిపై నీటి నిల్వల్లో భూగర్భ జలాల పాత్ర కీలకం. కానీ భారత్, ఐరోపా, అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ భూగర్భ జలాల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. 2022-25 మధ్య కాలంలో ఈ ప్రాంతాల్లో తరచుగా భూగర్భ జలాల లోటు నమోదైంది.
ఇంకా 2025 సంవత్సరంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నదుల్లో నీటి ప్రవాహం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. అంటే నదుల్లో నీటి మట్టాలు కూడా వేగంగా పడిపోతున్నాయని, గత 35 ఏళ్లలో చూస్తే అత్యల్ప నీటి ప్రవాహం నమోదైన సంవత్సరాల్లో ఇదొకటిగా నిలిచిందని WMO తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. అమెజాన్, జాంబేజీ, నైలు వంటి ప్రధాన నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ నీటి ప్రవాహాలు పెద్ద మొత్తంలో పడిపోవడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోందని పేర్కొంది.
ప్రపంచ దేశాలు సహకరించుకుంటేనే సమస్యకు పరిష్కారం!
డబ్ల్యూఎంఓ సెక్రటరీ జనరల్ సెలెస్టే సౌలో మాట్లాడుతూ, 'గ్లేసియర్లు, భూగర్భ జలాలు భూమికి ఒక బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ వంటివి. ఇవి కరవు కాలంలో భూమిని కాపాడే రక్షణ కవచంగా (బఫర్) పనిచేస్తాయి. సాధారణంగా దశాబ్దాల వరకు ఇవి నీటిని నిల్వ చేసుకుంటాయి. కానీ ఇటీవల పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి. మనం ఆ సేవింగ్స్ ఖాతాను నిరంతరం వాడేస్తూ ఖాళీ చేస్తున్నాం. 2014-16 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. వరుసగా నాలుగో సంవత్సరం కూడా భూమిపై ఉన్న ప్రతి ప్రధాన హిమానీనద ప్రాంతం తీవ్రంగా మంచును కోల్పోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025లో మూడింట రెండొంతుల బావుల్లో భూగర్భ జలాలు సాధారణం కంటే దిగువ స్థాయికి పడిపోయాయి' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఎల్ నినో రానున్న రోజుల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరదల్ని, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కరవుల్ని తెచ్చిపెట్టే ప్రమాదం ఉందని సౌలో హెచ్చరించారు. ఇదే సమయంలో నీటికి సరిహద్దులేం ఉండవని, ఒక దేశంలో నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో జరిగే మార్పులు, మరో దేశంలోని నీటి లభ్యతను కూడా ప్రభావం చేయగలవని ఆమె స్పష్టం చేశారు. కాబట్టి ప్రపంచ దేశాలన్నీ నీటి డేటాను పరస్పరం పంచుకుంటూ ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడు మాత్రమే రానున్న ముప్పు నుంచి మానవాళిని కాపాడుకోగలమని చెప్పారు.
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