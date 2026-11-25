17 రాష్ట్రాలు, 17000 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం- సైకిల్పై దివ్యాంగుడి జర్నీ- ఎందుకో తెలుసా?
Disability Boy Vasu Cyclist Traveler : దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న సైకిల్ యాత్రలో భాగంగా ధంతరికి చేరుకున్న వాసుకు, మేయర్ రాము స్వాగతం పలికారు. మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని, యువతను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు.
Published : November 25, 2026 at 8:17 PM IST
శారీరక వైకల్యాన్ని బలహీనతగా భావించకుండా దృఢ సంకల్పంతో శక్తిగా మార్చుకున్నాడు ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన యువకుడు. చేతులు, కాళ్లు 50శాతానికి పైగా వైకల్యానికి గురైనా, ఇంట్లో ఉండకుండా సైకిల్ యాత్రను ప్రారంభించాడు. యువత మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండేందుకు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, క్రీడలు, శారీరక వ్యాయామాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ యాత్ర కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇలా ఇప్పటికి దేశాలను, రాష్ట్రాలను చుట్టి, 17వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఇందులో భాగంగా నేపాల్ను సందర్శించి, ఛత్తీస్గఢ్కు చేరుకున్నాడు. ఈ యాత్ర 2028 వరకు కొనసాగించాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడాడు.
55 శాతం శారీరక వైకల్యం, కానీ 100శాతం దృఢ సంకల్పం
ఈ యాత్రను ప్రారంభించడానికి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ విలియం హాకింగ్ తనకు స్ఫూర్తి అని ఆగ్రాకు చెందిన వాసు అన్నారు. తీవ్రమైన శారీరక పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో అసాధారణ కృషి చేసిన హాకింగ్ జీవితం నుంచి ప్రేరణ పొందానన్నారు. తన శారీరక స్థితిని అడ్డుగా భావించకుండా 2025 జూన్లో తన సైకిల్ యాత్రను మొదలుపెట్టానని తెలిపాడు.
"నాకు చిన్నప్పటి నుంచే 55 శాతం శారీరక వైకల్యం ఉంది. చేతులు, కాళ్లు సరిగ్గా లేకపోవడంతో నా ప్రయాణం కష్టతరం అయింది. అయినా దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలనే కోరిక మాత్రం నాలో చెక్కుచెదరలేదు. నాకున్న వైకల్యంతో సైన్యం, పోలీసు వంటి విభాగాల్లో చేరే అవకాశం లభించలేదు. అందుకే వేరే విధంగా దేశానికి సేవ చేసే మార్గం వెతికి సైక్లింగ్ ప్రారంభించా. ఇప్పటివరకు సుమారు 17,000 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర పూర్తి చేశా. రాజస్థాన్, జమ్మూ, హరియాణా, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని 75 జిల్లాల్లో పర్యటించా. నేపాల్ను సందర్శించిన తర్వాతే ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్కు చేరుకున్నా. నేను చేస్తున్న యాత్రలో ఇది 17వ రాష్ట్రం. 2028 వరకు ఈ యాత్రను కొనసాగించాలనేది నా లక్ష్యం."
-- వాసు, సైక్లింగ్ యాత్రికుడు
వాసు ప్రదర్శిస్తున్న ధైర్యం
పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం ఛత్తీస్గఢ్ ధంతరిలోని గాంధీ మైదాన్కు వాసు చేరుకున్నాడు. స్థానిక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ రాము రోహ్రా అతడికి స్వాగతం పలికి శాలువాతో సత్కరించారు. వాసు సాహసోపేత ప్రయాణాన్ని, గొప్ప సామాజిక లక్ష్యాన్ని మేయర్ అభినందించారు. 'శారీరక వైకల్యం ఉన్నా దేశానికి, సమాజానికి సేవ చేయాలనే బలమైన తపన వాసులో ఉంది. ఆయన మనందరికీ నిజమైన స్ఫూర్తి' అని మేయర్ పేర్కొన్నారు. వాసు ప్రయాణం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని నగర ప్రజలను మేయర్ కోరారు. సమాజంలో మాదకద్రవ్యాలను అరికట్టడంలో అవగాహనను పెంపొందించడంలో తోడ్పడాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రయాణించినంత కాలం అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వాసుకి హామీ ఇచ్చారు.
ఇతర దేశాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచన
తన ప్రయాణంలో భాగంగా మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండటం, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలపై వాసు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దేశం, రాష్ట్రం, జిల్లా, బ్లాక్, ఇంటిని అభివృద్ధి చేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని యువతకు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిని సాధించడానికి యువత మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. అదేవిధంగా క్రీడలు, శారీరక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనాలని యువతకు సూచించారు. కష్టపడి పనిచేస్తూ ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని నిర్మించేందుకు కృషి చేయాలని కోరాడు. ఛత్తీస్గఢ్ తర్వాత ఝార్ఖండ్కు వెళ్తానని వాసు తెలిపారు. అనంతరం బిహార్తో పాటు టిబెట్, శ్రీలంక వంటి దేశాలకు కూడా వెళ్లాలని యోచిస్తున్నాడు.