తొలిసారిగా క్రిటికాలిటీ దశకు 'కల్పకం' న్యూక్లియర్ రియాక్టర్- ఇదొక చారిత్రక మైలురాయి: ప్రధాని మోదీ
శాస్త్రవేత్తలకు మోదీ అభినందనలు
Published : April 26, 2026 at 12:22 PM IST
Modi Mann Ki Baat Today : భారత్లోనే తొలిసారిగా తమిళనాడులోని కల్పకంలో ఉన్న ఫాస్ట్ బ్రీడర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ క్రిటికాలిటీ దశకు చేరడం చారిత్రక మైలురాయి అని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు. ఈ ఘన విజయాన్ని సాధించడం ద్వారా భారత అణు శాస్త్రవేత్తలు దేశానికి కీర్తిని సాధించి పెట్టారని ప్రశంసించారు. ఫాస్ట్ బ్రీడర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ను తొలిసారిగా క్రిటికాలిటీ దశకు చేర్చడంలో భాగమైన అందరు శాస్త్రవేత్తలకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. ఆదివారం రోజు మన్ కీ బాత్ 133వ ఎపిసోడ్లో ప్రధాని మోదీ ఈవివరాలను వెల్లడించారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే కల్పకంలోని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పని చేయడం మొదలుపెట్టిందని ఆయన చెప్పారు. ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ను పూర్తిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతోనే తయారు చేయడం అనేది పెద్ద విషయమన్నారు. పౌర అణు ఇంధన కార్యక్రమం సాధిస్తున్న విజయాల కారణంగా దేశ పారిశ్రామిక, ఇంధన, ఆరోగ్య రంగాల వికాసానికి ఊతం లభిస్తోందని మోదీ తెలిపారు. దీనివల్ల రైతులు, ఆధునిక ఆవిష్కర్తలకూ చేదోడు లభిస్తోందన్నారు. భారతదేశ వికాసంతో సైన్సుకు బలమైన సంబంధం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విజన్తోనే భారత శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్ష కార్యక్రమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పారు. వారి చొరవల ఫలితంగా అంతరిక్ష కార్యక్రమం సైతం భారత నిర్మాణానికి గణనీయంగా దోహదపడుతోందని తెలిపారు.
పవన విద్యుత్ రంగంలో ప్రధాన మైలురాయి
పవన విద్యుత్ అనేది భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. కంటికి కనిపించని ఈ పవన శక్తే భారత్ను మున్ముందుకు నడిపిస్తోందని తెలిపారు. పవన విద్యుత్ రంగంలో భారత్ ఇటీవలే ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించిందని, భారత్ పవన విద్యుత్ ఉత్పాదన సామర్థ్యం 56 గిగావాట్లు దాటిందన్నారు.
ఒక వెదురు ఉత్పత్తిని కొనండి
"భారతదేశంలో వెదురు రంగంలో ఎంతోమంది పనిచేస్తున్నారు. కళాత్మక వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీకి వాళ్లంతా శ్రమిస్తున్నారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజలు ఈ రంగంపై ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు. వారిని ప్రోత్సహించేందుకు మీరంతా కనీసం ఒక వెదురు ఉత్పత్తిని కొనండి. దీన్ని మీరు ఎవరికైనా గిఫ్టుగా ఇచ్చుకోవచ్చు. వెదురు ఉత్పత్తుల సేల్స్ పెరిగితే ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారి ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది" అని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.