'ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య అంతరం మరింత పెరుగుతుంది'- డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై చిదంబరం విమర్శలు
P Chidambaram On Delimitation Bill : లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన దక్షిణాది రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాధాన్యాన్ని తగ్గిస్తుందని కాంగ్రెస్ నేతలు పి.చిదంబరం వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 28, 2026 at 7:56 AM IST
లోక్సభ స్థానాల పెంపు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న డీలిమిటేషన్ (రెండో) బిల్లుపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ కేంద్ర మంత్రి పి.చిదంబరం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, ఇతర రాష్ట్రాల మధ్య రాజకీయ ప్రాతినిధ్య అంతరం మరింత పెరుగుతుందని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రాల మధ్య సీట్ల నిష్పత్తిని 25 ఏళ్ల పాటు యథాతథంగా కొనసాగిస్తామన్న ప్రతిపాదన ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం స్థానాల సంఖ్య పెరగడం వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం తప్పదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
413 నుంచి 620కి పెరగనున్న అంతరం
రాష్ట్రాల వారీగా లోక్సభ స్థానాల నిష్పత్తిని మరో 25 ఏళ్లపాటు కొనసాగించడం ద్వారా కొన్ని ఆందోళనలకు పరిష్కారం లభించినప్పటికీ, అసలు సమస్యకు సమాధానం దొరకలేదని చిదంబరం విమర్శించారు. పార్లమెంటులో రాష్ట్రాల వాటా శాతం ఎంత ముఖ్యమో, ఆయా రాష్ట్రాలకు ఉన్న ఎంపీల వాస్తవ సంఖ్య కూడా అంతే ముఖ్యమని వివరించారు. లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచితే ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య ప్రస్తుతం ఉన్న 413 స్థానాల అంతరం 620కి చేరుతుందని అన్నారు. పెరిగిన ఈ వ్యత్యాసం పార్లమెంటులో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఎంపీల సంఖ్యను మించిపోయే స్థాయికి చేరుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం శాతం ప్రాతిపదికన చూసి ఈ సమస్యను పక్కన పెట్టలేమని స్పష్టం చేశారు.
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో మరో ముప్పు
లోక్సభ మొత్తం స్థానాల సంఖ్య పెరిగితే ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను తిరిగి నిర్ణయించాల్సి వస్తుందని చిదంబరం పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం తనకు అనుకూలంగా నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను మార్చుకునే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు. అసోం, జమ్మూకశ్మీర్లో గతంలో జరిగిన పరిణామాలను ఇందుకు ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో రాజకీయ జోక్యం జరిగి, ఒక పార్టీకి అనుకూలంగా ఎన్నికల మ్యాప్ను రూపొందించడం ప్రజాస్వామ్యానికి మరింత ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు. మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు ప్రస్తుత లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య సరిపోదా? అదే సంఖ్యలో రిజర్వేషన్లు ఎందుకు అమలు చేయకూడదని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు.
శరద్ పవార్ పార్టీపై మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం
మరోవైపు డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించిన ఎన్సీపీ (శరద్చంద్ర పవార్) వైఖరిపై మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. గతంలో శరద్ పవార్ రాజ్యసభకు తిరిగి ఎన్నికయ్యేందుకు కాంగ్రెస్ తన సీటు అవకాశాన్ని త్యాగం చేసిందని గుర్తుచేసింది. ఇప్పుడు అదే పవార్ పార్టీ బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనకు మద్దతు ఇవ్వడం ఏమిటని ప్రశ్నించింది. 2026 మార్చిలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ఏడు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా, శరద్ పవార్ పార్టీకి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. ఒక అభ్యర్థి గెలవడానికి 36 ఓట్లు అవసరమని, కాంగ్రెస్కు 16 మంది, శివసేన (ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే)కు 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని వివరించింది. శరద్ పవార్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన కుమార్తె, ఎన్సీపీ-ఎస్పీ ఎంపీ సుప్రియా సూలే కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలను స్వయంగా కోరినట్లు తెలిపింది. రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా అంగీకరించారని, కాంగ్రెస్ తన రాజ్యసభ సీటు అవకాశాన్ని వదులుకుందని పేర్కొంది. అనంతరం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన కూడా మద్దతు ఇవ్వడంతో మహా వికాస్ అఘాడీ ఏకగ్రీవంగా పవార్ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసిందని గుర్తుచేసింది.
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