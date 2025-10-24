ETV Bharat / bharat

దీపావళి, ఛఠ్‌పూజకు వచ్చిన వలస కార్మికులను పోలింగ్ దాకా ఆపేదెలా? బిహార్​లో పార్టీల మల్లగుల్లాలు!

బిహార్​ వలస కార్మికులపైనే రాజకీయ పార్టీల కన్ను- దీపావళి, ఛఠ్‌కు వచ్చిన కార్మికులను పోలింగ్ దాకా ఆపేందుకు యత్నాలు- ఇంటింటికి వెళ్లి మరీ కార్మికులను కలుస్తున్న అభ్యర్థులు

Migrant Voters Effect On Bihar Poll
Migrant Voters Effect On Bihar Poll (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 6:56 PM IST

Migrant Voters Effect On Bihar Polling 2025 : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లోనూ లక్షలాది మంది బిహారీ వలస కార్మికులు, ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో చాలామంది దీపావళి, ఛఠ్ పండుగల కోసం బిహార్‌కు వచ్చేశారు. అక్టోబరు 25 నుంచి 28 వరకు ఛఠ్ పూజలు జరుగుతాయి. ఈ పండుగ ముగిసిన 9 రోజుల తర్వాత (నవంబరు 6న) అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్, 14రోజుల తర్వాత (నవంబరు 11న) రెండో విడత పోలింగ్ జరగనున్నాయి. విదేశాల నుంచి వచ్చే బిహారీ వలస కార్మికులైతే ఎక్కువగా నెల రోజుల పాటు ఇళ్లలో ఉంటారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారు మాత్రం ఛఠ్ పండుగ ముగిసిన వెంటనే వారి ఉద్యోగాలు, పనులను వెళ్లిపోయేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ తేదీల వరకు బిహారీ వలస కార్మికులను రాష్ట్రంలోనే ఆపడం సవాల్​గా మారింది. దీంతో వారిని పోలింగ్ వరకు ఆపేది ఎలా? అనే దానిపై రాజకీయ పార్టీలు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నాయి.

'దీపావళి టు ఛఠ్' సెలవులు- ఆ తర్వాత కూడా ఉంటారా?
ఛఠ్ పండుగను బిహారీలు ఘనంగా జరుపుకొంటారు. బిహారీ వలస కార్మికులు దేశంలో, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఈ పండుగ వేళ ఇళ్లలో వాలిపోతారు. నాలుగు రోజుల ఛఠ్ పూజల్లో భక్తిభావంతో పాల్గొంటారు. ఈసారి ఛఠ్ పండుగ ఎన్నికల సమయంలో వచ్చింది. ఈ ఫెస్టివల్ ముగిసిన 9 రోజుల్లోనే తొలి విడత పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో పండగకు పోలింగ్​కు చాలా రోజుల గ్యాప్ ఉంటుంది. బిహారీ వలస కార్మికుల్లో చాలామంది ప్రైవేటు రంగంలోనే పనిచేస్తున్నారు. అతికొద్ది మంది మాత్రమే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అక్టోబరు 20న దీపావళి పండుగ జరిగింది. అక్టోబరు 28న ఛఠ్ పండుగ పూజలు ముగుస్తాయి. దీపావళి నుంచి ఛఠ్ పండుగ వరకు సగటున 10 రోజుల సెలవులు తీసుకొని బిహారీ వలస కార్మికులు స్వరాష్ట్రానికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు అక్టోబరు 28 తర్వాత కూడా వారంతా బిహార్‌లోనే ఉండే అవకాశాలు తక్కువనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులకు దడ
తొలి విడత పోలింగ్ తేదీ (నవంబరు 6) వరకు బిహారీ వలస కార్మికులకు సెలవులను కంపెనీలు పొడిగించే అవకాశాలు దాదాపుగా లేవు. ఇక రెండో విడత పోలింగ్ జరిగే సమయానికి (నవంబరు 11) వారు రాష్ట్రం నుంచి పూర్తిగా వెళ్లిపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ అంశాలే ఇప్పుడు అధికార, విపక్ష కూటముల్లోని రాజకీయ పార్టీలను కలవరానికి గురి చేస్తున్నాయి. వలస కార్మికుల పోలింగ్ శాతంలో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా, ఎన్నికల ఫలితం మారిపోతుందనే ఆందోళన అభ్యర్థులను వెంటాడుతోంది. దీంతో పోలింగ్ తేదీల వరకు ఎలాగైనా ఓటర్లను రాష్ట్రంలోనే నిలిపి ఉంచేందుకు వారు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇంటింటికి వెళ్లి మరీ బిహారీ వలస కార్మికులను కలుస్తున్నారు.

48 లక్షల మంది Vs 21.30 లక్షల మంది
దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో దాదాపు 48 లక్షల మంది బిహారీ వలస కార్మికులు ఉన్నారనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ అంచనా. వీరిలో దాదాపు 45 లక్షల మంది వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉండగా, మిగతా 2.50 లక్షల మంది విదేశాల్లో ఉన్నారు. కానీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) గణాంకాలు ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఓట్లు కలిగిన బిహారీ వలస కార్మికుల సంఖ్య 21.30 లక్షలేనని ఈసీ చెబుతోంది. ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను ఈసీ నిర్వహించిన సమయంలో వలస కార్మికుల వివరాలను చాలా కుటుంబాలు కచ్చితంగా అందించలేదని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఓటుహక్కును నిలుపుకోవడానికి తమ వాళ్లు రాష్ట్రంలోనే పని చేస్తున్నారని ఎక్కువ కుటుంబాలు చెప్పాయన్నారు. చాలా ఫ్యామిలీలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తమ ఇంట్లోని వలస కార్మికుల వివరాలను ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. దీనివల్లే ఎన్నికల సంఘం, కేంద్ర సర్కారు గణాంకాల్లో భారీ వ్యత్యాసం ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల్లోనే కొంత వాస్తవికత కనిపిస్తోందన్నారు.

''బిహారీ వలస కార్మికులు రాజకీయ పార్టీలకు చాలా ముఖ్యం. అందుకే వారిని పోలింగ్ తేదీల వరకు రాష్ట్రంలో నిలిపే ప్రయత్నాలను రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇంటింటికి వెళ్లి మరీ కార్మికులను అభ్యర్థులు కలుస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం చెబుతున్న దాని కంటే పెద్దసంఖ్యలో రాష్ట్రంలో వలస కార్మిక ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది ఛఠ్ పండుగ సెలవులు ముగియగానే ఉద్యోగాలకు వెళ్లిపోతారు. వారిని ఎంతమేరకు రాజకీయ పార్టీలు ఆపగలుగుతాయో వేచిచూడాలి''

- కుమార్ రాఘవేంద్ర, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రాజకీయ విశ్లేషకుడు

ఈ జిల్లాల్లోని సీట్లపై ఎఫెక్ట్
బిహార్‌లోని పశ్చిమ చంపారన్, పూర్ణియా, కతిహార్, అరారియా వంటి సరిహద్దు జిల్లాల నుంచే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు వలస కార్మికులుగా పనిచేస్తున్నారు. సాక్షాత్తూ ఎన్నికల సంఘమే ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాల్లోని ఒక్కో అసెంబ్లీ స్థానంలో దాదాపు 10వేల నుంచి 17వేల మంది ఓటర్లు ఉపాధి కోసం వలస వెళ్లారు. ఈ కీలకమైన జిల్లాల్లో తొలి విడతలోనే పోలింగ్ జరగనుంది. పోలింగ్ జరగనున్న నవంబరు 6వ తేదీ వరకు బిహారీ వలస కార్మికుల్లో చాలామంది ఉద్యోగాలకు వెళ్లిపోతే, ఈ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎన్నికల ఫలితాలు మారిపోతాయి. అభ్యర్థుల బలాబలాల్లోనూ గణనీయమైన మార్పు వస్తుంది. పోలింగ్ శాతం సైతం తగ్గిపోతుంది.

7 శాతం పోలింగ్ తగ్గిపోతుందా?
2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సగటున 57 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. ఈసారి తొలివిడత పోలింగ్ రోజున బిహారీ వలస కార్మికులు అందుబాటులో లేకుంటే, పోలింగ్ శాతం 5 నుంచి 7 శాతం తగ్గుతుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీపావళి, ఛఠ్ పండుగల కోసం సెలవుపై స్వరాష్ట్రానికి వచ్చిన వలస కార్మికుల్లో 60 శాతం మంది తొలి విడత పోలింగ్ (నవంబరు 6) సమయానికే వెళ్లిపోవచ్చని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రెండో విడత పోలింగ్ (నవంబరు 11) సమయానికి వలస కార్మికుల్లో 80 శాతం మంది ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

రాష్ట్రంలోనే ఉండమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను
''నేను వలస కార్మికులను కలుస్తున్నాను. పోలింగ్ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోనే ఉండమని వాళ్లకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వారు తప్పకుండా నా మాట వింటారని భావిస్తున్నాను. వలస కార్మికులు సహకరిస్తే మేం రాష్ట్రం భవిష్యత్తును మారుస్తాం. స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలను క్రియేట్ చేస్తాం'' అని పట్నాలోని బంకిపూర్ అభ్యర్థి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నితిన్ నవీన్ తెలిపారు.

వలస కార్మికులను కలుస్తున్నాం
''ఛఠ్ పండుగ కోసం వచ్చిన వలస కార్మికులను మేం కలుస్తున్నాం. పోలింగ్ వరకు రాష్ట్రంలోనే ఉండమని కోరుతున్నాం. ఇంటింటికి వెళ్లి మరీ ఈ అంశంపై ప్రచారం చేస్తున్నాం. వలస కార్మికులు మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాం'' అని బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌కు చెందిన జేడీయూ నాయకుడు ఇర్షాద్ హుస్సేన్ గుడ్డు తెలిపారు.

బిహారీ వలస కార్మిక ఓటర్లు ఏమంటున్నారు?

  • బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌ చెందిన సంతోష్ కుమార్ దిల్లీలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఛఠ్ పండుగ కోసం రాష్ట్రానికి వచ్చారు. ఓటు వేసి పనికి వెళ్తానని సంతోష్ అంటున్నారు.
  • బిహార్‌కు చెందిన శాంతన్ మాంఝీ ముంబయిలోని ఓ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నారు. ఓటు వేశాకే పనికి వెళ్తానని ఆయన తెలిపారు.
  • బిహార్‌లోని అర్రా అసెంబ్లీ స్థానానికి చెందిన సైనికుడు విక్రాంత్ గుప్తా ఓటు వేయడానికి తన సెలవును పోలింగ్ తేదీ వరకు పొడిగించుకున్నారు.
  • బిహార్‌లోని అర్రా అసెంబ్లీ స్థానానికి చెందిన రీతు కుమారి బెంగళూరులో ఉంటారు. తాను ఈసారి ఓటు వేయలేనని, పోలింగ్ తేదీల వరకు రాష్ట్రంలో ఉండలేనని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.
  • బిహార్‌కు చెందిన ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ అవినాష్ కూడా ఈసారి తాను ఓటు వేయలేనని చెప్పారు.
  • వలస కార్మికులు పంచుకున్న ఈ అభిప్రాయాల ప్రకారం, వారిలో 70 నుంచి 80 శాతం మంది ఓటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ 20 నుంచి 30 శాతం మంది ఉద్యోగ పరిమితుల కారణంగా, సెలవులు దొరకక ఓటు వేయలేకపోతున్నారు.

MIGRANT VOTERS EFFECT ON BIHAR POLL
BIHAR MIGRANT WORKERS VOTERS
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

