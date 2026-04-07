రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేరళ సీఎం ఘాటు విమర్శలు- తీవ్ర పరుష పదజాలంతో​!

రేవంత్ రెడ్డికి కేరళ సీఎం విజయన్​ కౌంటర్

REVANTH And Pinarayi Vijayan
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 7:26 PM IST

KERALA CM SLAMS REVANTH REDDY : ఎప్పుడూ హుందాగా వ్యవహరించే కేరళ సీఎం విజయన్, తాజాగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌పై ఘాటుగా స్పందించారు. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డిని కించపరిచేలా ఉండే మలయాళ పదాలను ఉపయోగించడం కేరళ రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఇటీవలే రేవంత్ చేసిన కామెంట్స్ తనను వ్యక్తిగతంగా, రాజకీయంగా కించపరిచేలా ఉన్నాయని భావించిన విజయన్ ఈ మేరకు తీవ్రస్థాయిలో స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. మంగళవారం రోజు కేరళలోని కన్నూర్‌ ప్రెస్ క్లబ్‌లో నిర్వహించిన మీట్ ది ప్రెస్ సమావేశంలో విజయన్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ, తనపై రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కేరళ ముఖ్యమంత్రి తప్పుపట్టారు. మలయాళం భాషలోని పరుష పదజాలంతో సీఎం రేవంత్‌‌‌పై విరుచుకుపడ్డారు.

ముఖ్యమంత్రి లాంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్న రేవంత్ ప్రసంగాల్లో ఇంతటి దారుణమైన భాషను ఉపయోగించొచ్చా అంటూ విజయన్ ఫైర్ అయ్యారు. సీఎం స్థాయి పదవికి తగిన ప్రమాణాలను రేవంత్ పాటిస్తున్నారా లేదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. కేరళ ఎన్నికల చివరి దశ ప్రచార కార్యక్రమాల హడావిడి కారణంగా రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు తనకు సరిపడా సమయం లేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చేసిన అన్ని వ్యాఖ్యలపై త్వరలోనే సరైన సమయంలో స్పందిస్తానని విజయన్ వెల్లడించారు. ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వాల్సిన కనీస మర్యాదను ఇచ్చారా లేదా అనేది ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని రేవంత్‌కు ఆయన సూచించారు. 'దశ మోనే రేవంత' అనేది మలయాళం భాషలో వ్యంగ్య విమర్శలకు ప్రయోగించే పదం. ఇటీవలే 'నీ పో మోనే విజయ' (నీ పని అయిపోయింది. ఇక వెళ్లు విజయన్) అని సీఎం రేవంత్ విమర్శించారు. దీనికి ఇప్పుడు విజయన్ పరుష పదజాలంతో కౌంటర్ ఇచ్చారు.

బీజేపీకి గుండు సున్నా ఖాయం
కేరళ ప్రజలంతా మళ్లీ సీపీఎం సారధ్యంలోని లెఫ్ట్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (ఎల్‌డీఎఫ్) ప్రభుత్వాన్నే కోరుకుంటున్నారని సీఎం విజయన్ అన్నారు. 2021 ఎన్నికల నాటి కంటే ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లతో ఈసారి అధికారంలోకి వస్తామని విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు. అన్నిచోట్లా కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమికి ప్రజా తిరస్కరణే ఎదురవుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్‌డీఏ కూటమి గుండు సున్నాకు పరిమితం కావడం ఖాయమని విమర్శించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు తాను ఈ అంశాలను గుర్తించానని విజయన్ తెలిపారు.

రాహుల్, వేణుగోపాల్‌ ఆరోపణలన్నీ నిరాధారాలు
"కేరళ ఎన్నికల్లో సీపీఎం- బీజేపీ మధ్య అవగాహన కుదిరిందంటూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలన్నీ నిరాధారమైనవి. ప్రజా క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు జవాబుదారీతనంతో మాట్లాడటాన్ని రాహుల్‌ నేర్చుకోవాలి. సీపీఎం- బీజేపీ మధ్య సీక్రెట్ డీల్ కుదిరిందంటూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలన్నీ అవాస్తవాలు. కాంగ్రెస్ నుంచే బీజేపీలోకి ఎక్కువగా ఫిరాయింపులు జరుగుతున్నాయన్న విషయాన్ని వేణుగోపాల్ గుర్తుంచుకోవాలి. బీజేపీ ఎంపీల్లో దాదాపు 30 శాతం మంది కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్లిన వాళ్లే ఉంటారు. కాంగ్రెస్‌లో ఏం జరుగుతోందో వేణుగోపాల్ ఆలోచించుకుంటే మంచిది" అని కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ తెలిపారు.

బీజేపీ వ్యతిరేక నిరసనల్లో కాంగ్రెస్ ఎందుకు పాల్గొనలేదు?
"దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను సీబీఐ అరెస్టు చేసినప్పుడు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి కాంగ్రెస్ కానీ, రాహుల్ గాంధీ కానీ అస్సలు సహకారాన్ని అందించలేదు. చివరకు దిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ ఒంటరిగానే పోటీ చేసింది. ఆనాడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పోటీ చేయడం అంటే, బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చినట్టు కాదా? కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా కేరళలో మేం నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమాలకు కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ కూటమి నేతలనూ ఆహ్వానించాం. కానీ వాళ్లు మా ఆహ్వానాలను తిరస్కరించారు. యావత్ కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలపై మేం నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమాల్లోనూ కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్ నేతలు పాల్గొనకపోవడం దారుణం" అని సీఎం విజయన్ చెప్పారు.

అయ్యప్ప ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై సంప్రదింపులు
"శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై మేం ఇకపైనా జాగ్రత్తతో కూడిన సంప్రదింపుల వైఖరినే అవలంబిస్తాం. ఎందుకంటే ఆచారాలు, సంప్రదాయాలతో ముడిపడిన ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాల్లో కొన్ని షరతులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిపై ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే పండితులు, మేధావులు, సామాజిక సంస్కర్తలతో చర్చించడం మంచిది" అని ముఖ్యమంత్రి విజయన్ పేర్కొన్నారు.

సహజ కారణాలతోనే రాష్ట్రంలో వరదలు
"కేరళను కుదిపేసిన ఆకస్మిక వరదలకు మానవ తప్పిదాలే కారణమంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మ్యాథ్యూ కుజల్‌ నాధన్ చేసిన ఆరోపణలు తప్పు. ఆ వరదలు మనుషుల వల్ల కాదు, కేవలం సహజ కారణాలతోనే సంభవించాయి. నిపుణులు కూడా ఈవిషయాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించారు. సీపీఎం నుంచి వెళ్లిపోయిన సీనియర్ నేత జి సుధాకరన్ (యూడీఎఫ్ అభ్యర్థి - అంబలప్పుజ) మా కూటమి అభ్యర్థిపై, మా ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. బాధ్యతాయుతమైన నేతలు అలా మాట్లాడరు. కాంగ్రెస్‌తో చేతులు కలిపినప్పటి నుంచి జి సుధాకరన్ రాజకీయ ప్రమాణాలను పక్కకు పెట్టి నోరు పారేసుకుంటున్నారు" అని సీఎం విజయన్ చెప్పారు.

