రామమందిర విరాళాల చోరీపై చంపత్రాయ్ బహిరంగ లేఖ- అప్పటి వరకు మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నట్లు ప్రకటన
నా జీవితం తెరచిన పుస్తకం- కచ్చితంగా నిజం బయటపడుతుంది- చంపత్రాయ్ బహిరంగ లేఖ
Published : July 7, 2026 at 7:07 PM IST
Champat Rai Open Letter : అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్రాయ్ మంగళవారం ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. రామమందిర విరాళాల విషయంలో తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలన్నింటినీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. అవన్నీ పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొన్నారు. రామ భక్తులను ఉద్దేశించి హిందీలో చేతిరాతతో రాసిన ఆ లేఖలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) తుది నివేదిక వచ్చే వరకు తాను మౌనం పాటిస్తానని చెప్పారు.
"శ్రీరామ ఆలయ ప్రాంగణంలోని విరాళాల లెక్కింపు సమయంలో జరిగిన చోరీకి సంబంధించి 2026 జూన్ 7 నుంచి రకకరాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి. వదంతులు వ్యాపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగతంగా నాపై కొందరు నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారు. అందుకే నేను మౌనవ్రతం పూనాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సిట్ తుది నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే నేను తిరిగి మాట్లాడతాను."
- చంపత్రాయ్, అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి
Champat Rai, Former General Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra writes a letter to the 'devotees of Lord Ram'— ANI (@ANI) July 7, 2026
" ... various speculations have been circulating regarding an alleged theft during the counting of donations from the donation box at the shri ram… pic.twitter.com/m3LsKKKz1C