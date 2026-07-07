ETV Bharat / bharat

రామమందిర విరాళాల చోరీపై చంపత్​రాయ్​ బహిరంగ లేఖ- అప్పటి వరకు మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నట్లు ప్రకటన

నా జీవితం తెరచిన పుస్తకం- కచ్చితంగా నిజం బయటపడుతుంది- చంపత్​రాయ్​ బహిరంగ లేఖ

Champat Rai
Champat Rai (PTI (File Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 7:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Champat Rai Open Letter : అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్​రాయ్​ మంగళవారం ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. రామమందిర విరాళాల విషయంలో తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలన్నింటినీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. అవన్నీ పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొన్నారు. రామ భక్తులను ఉద్దేశించి హిందీలో చేతిరాతతో రాసిన ఆ లేఖలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్​) తుది నివేదిక వచ్చే వరకు తాను మౌనం పాటిస్తానని చెప్పారు.

"శ్రీరామ ఆలయ ప్రాంగణంలోని విరాళాల లెక్కింపు సమయంలో జరిగిన చోరీకి సంబంధించి 2026 జూన్​ 7 నుంచి రకకరాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి. వదంతులు వ్యాపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగతంగా నాపై కొందరు నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారు. అందుకే నేను మౌనవ్రతం పూనాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సిట్ తుది నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే నేను తిరిగి మాట్లాడతాను."
- చంపత్​రాయ్​, అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి

TAGGED:

CHAMPAT RAI OPEN LETTER
CHAMPAT RAI OPEN LETTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.