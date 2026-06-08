ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకపోతే దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు- సీజేపీ ఫౌండర్ దీప్కే హెచ్చరిక
జూన్ 13లోగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్- లేకపోతే పలు రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో నిరసనలు చేపడతానన్న దీప్కే- సీజేపీ ఉద్యమాన్ని బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ నిరసనలతో పోల్చొద్దని వ్యాఖ్య
Published : June 8, 2026 at 3:17 PM IST
CJP Protests India : కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకపోతే దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపడతామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే హెచ్చరించారు. పరీక్షలు, నియామక పరీక్షల్లో జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అక్రమాలపై నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. జూన్ 13లోగా మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోకపోతే పలు రాష్ట్రాలు, నగరాల్లో ప్రత్యక్షంగా పర్యటించి నిరసనలు నిర్వహిస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆందోళన అనంతరం ఉద్యమాన్ని మరింత విస్తరించే దిశగా పార్టీ అడుగులు వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో దీప్కే తన భవిష్యత్ కార్యాచరణను వెల్లడించారు.
దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు సిద్ధం
"జూన్ 13 వరకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత విస్తృత స్థాయికి తీసుకెళ్తామని ఇప్పటికే చెప్పాను. ఆ దిశగా ఇప్పుడు చర్యలు ప్రారంభిస్తున్నాం. మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోకపోతే నేను స్వయంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, నగరాలకు వెళ్లి నిరసనలు చేపడతాను. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆడుకున్నందుకు ఆయన బాధ్యత వహించాల్సిందే" అని దీప్కే పేర్కొన్నారు. ఆయన ప్రకారం, రాష్ట్రాల స్థాయిలో చేపట్టే నిరసనల తర్వాత కూడా కేంద్రం స్పందించకపోతే మరోసారి జాతీయ స్థాయి ఉద్యమం నిర్వహించనున్నారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి దిల్లీలో భారీ ఆందోళన చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు.