దేశవ్యాప్తంగా రైతు, కార్మిక సంఘాలు సమ్మె- రాహుల్ గాంధీ మద్దతు

కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు, కార్మికులు సమ్మె- మద్దతు తెలిపిన రాహుల్ గాంధీ

National Strike Today
National Strike Today (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 10:37 AM IST

National Strike Today : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక చట్టాలు, భారత్​- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ గురువారం దేశవ్యాప్తంగా రైతు, కార్మిక సంఘాలు సమ్మెను చేపట్టాయి. విద్యుత్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, రవాణా, ఆరోగ్యం, విద్య, గ్యాస్, నీటి సరఫరా, మైనింగ్, గ్యాస్ పైప్ లైన్ వంటి రంగాలకు చెందిన కార్మిక సంఘాలు సమ్మెలో పాల్గొనగా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.

ఇప్పుడైనా మోదీ వింటారా?
భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వారి గొంతును ప్రభుత్వం పూర్తిగా విస్మరించిందని లోక్​సభ ప్రతిపక్ష రాహుల్​ గాంధీ ఆరోపించారు. ఇప్పుడైనా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వింటారా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కార్మికులు, రైతులు తమ హక్కుల కోసం వీధుల్లోకి వచ్చి గొంతు విప్పి నిరసన తెలుపుతున్నారు. నాలుగు లేబర్ కోడ్స్ తమ హక్కులను బలహీనపరుస్తాయని కార్మికులు భయపడుతున్నారు. వాణిజ్య ఒప్పందాలు తమ జీవనోపాధిని దెబ్బతీస్తాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలహీనపరచడం లేదా రద్దు చేయడం గ్రామాల చివరి ఆధారాన్ని లాక్కోవడమే. వారి భవిష్యత్తుపై నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు వారి గొంతను పూర్తిగా విస్మరించారు. ప్రధాని మోదీ ఇప్పుడైనా వింటారా? లేక అలానే ఉంటారా? నేను కార్మికులు, రైతుల సమస్యలతో, వారి పోరాటంతో గట్టిగా నిలబడి ఉన్నా' అని రాహుల్ గాంధీ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక చట్టాలు, భారత్​- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకిస్తూగా రైతు, కార్మిక సంఘాలు సమ్మెను చేపట్టాయి. ఈ సమ్మెలో పది కార్మిక సంఘాలు పాల్గొన్నాయి. దీనికి సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా(ఎస్​కేఎం) పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి. సమ్మెలో సుమారు 30 కోట్లమంది కార్మికులు పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. బ్యాంక్ యూనియన్లలో ఏఐపీఈఏ, ఏఐబీఓఏ, బీఈఎఫ్ఐలు సమ్మెలో పాల్గొంటుండగా మిగిలినవి మద్దతు తెలిపాయి. ప్రైవేటైజేషన్, విద్యుత్ సవరణ బిల్-2025, జాతీయ విద్యుత్ పాలసీ-2026ను వ్యతిరేకిస్తూ 27 లక్షల మంది విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగారు. ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ పునరుద్ధరణ, అవుట్ సోర్సింగ్ నిలిపివేత, రెగ్యులర్ నియామకాలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

సమ్మెకు ప్రధాన కారణాలు
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రైతు, కార్మిక సంఘాలు సమ్మె చేస్తున్నాయి. నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్‌లను రద్దు చేయాలని, విత్తన బిల్లు, విద్యుత్ సవరణ బిల్లులను కేంద్రం ఊపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అలాగే ఎంజీనరేగా స్కీమ్‌ను పునరుద్ధరించాలని కార్మిక సంఘాల నాయకులు కోరుతున్నారు. ప్రైవేటీకరణను ఆపాలని, కార్పొరేట్ అనుకూల సంస్కరణలను తీసుకురావొచ్చని నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆయా రాష్ట్రాల్లో సమ్మె ప్రభావం
కేరళలో సమ్మె వల్ల జనజీవనం స్తంభించింది. ప్రజా రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతోంది. ఉద్యోగులు విధులకు రాకుంటే పనిచేయనట్లే పరిగణిస్తామని కేరళ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌లో వివిధ కార్మిక సంఘాలు ఆందోళనలు చేపట్టాయి. ర్యాలీలు ని‌ర్వహించాయి. రోడ్లపై వెళుతున్న వాహనాలను ఆపి సమ్మెకు సహకరించాలని కార్మిక సంఘాల నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. హిమచాల్ ప్రదేశ్​లోని ఆపిల్ రైతులు కూడా ఈ సమ్మెలో పాల్గొనాలని నిర్ణయించారు. వారు దిల్లీ మార్చ్​ను ప్రకటించారు. భారత్-అమెరికా సహా పలు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల వల్ల ఆపిల్ దిగుమతి సుంకాలు తగ్గాయని, దీంతో హిమాచల్ ఆపిల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని తెలిపారు. భారత ఆపిల్ రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడుతామని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ పలు మార్లు హామీ ఇచ్చారు.

