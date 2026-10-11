రెండో రోజూ కొనసాగనున్న సీజేపీ నిరసనలు- CEC రాజీనామా చేసేదాకా ఆందోళనలు ఆగవని స్పష్టం
ఆదివారం కూడా తమ నిరసనలు కొనసాగించనున్నట్లు సీజేపీ ప్రకటించింది. పోలీసుల నిర్బంధాలు, ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టంచేసింది. ఉదయం 10గంటలకు జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది.
Published : October 11, 2026 at 8:40 AM IST
CJP Calls Fresh Protest : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవినుంచి తప్పుకునేవరకు ఆందోళనలు ఆగవని కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) స్పష్టం చేసింది. శనివారం దిల్లీలో తలపెట్టిన జంతర్మంతర్ ఆందోళనను ప్రభుత్వం భగ్నం చేసిన నేపథ్యంలో దాన్ని ఆదివారం కూడా నిరసనలు కొనసాగించనున్నట్లు సీజేపీ ప్రకటించింది. పోలీసుల నిర్బంధాలు, ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టంచేసింది. ఉదయం 10 గంటలకు జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది. తమ పార్టీ కీలక నేతలను పోలీసులు విమానంలోనే అదుపులోకి తీసుకుని, 12గంటలైనా వారి ఆచూకీ తెలపకపోవడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది.
సీజేపీ అగ్రనేతల నిర్బంధంతో జంతర్మంతర్ 2.0ను నడిపించే బాధ్యతను మహారాష్ట్రకు చెందిన అజింక్య శిందే తీసుకున్నారు. దేశ రాజధానిలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ నడుస్తోందని ఆయన మండిపడ్డారు. CEC జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేసేంతవరకూ దిల్లీని వీడబోమని అజింక్య శిందే స్పష్టం చేశారు. శనివారం నాటి పోలీసు చర్య అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో షిండే మాట్లాడుతూ, అరెస్టులు జరిగినప్పటికీ తమ పార్టీ వెనకడుగు వేయదని తెలిపారు. ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. "పెద్ద సంఖ్యలో జంతర్ మంతర్కు తరలిరండి, దిల్లీ పోలీసులు మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఆపినా అక్కడే నిరసన తెలియజేయండి" అని చెప్పారు. 13 కోట్ల ఓట్లను తొలగించడం వంటి ఆరోపణలపై సీఈసీ సమాధానం చెప్పేవరకు ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు.
Chalo Jantar Mantar!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
సీజేపీ రెండోరోజు ఆందోళనలకు పిలుపునివ్వటంతో దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. రైల్ స్టేషన్లు, విమానాశ్రయాలకు వెళ్లేవారు ముందుగా బయలుదేరాలని సూచించారు. అలాగే, దిల్లీ, సెంట్రల్ దిల్లీలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఉదయం 6గంటల నుంచే ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని, రైల్వే స్టేషన్లు, ఎయిర్పోర్టులు, బస్ టెర్మినల్స్కు వెళ్లే ప్రయాణికులు ముందుగానే బయలుదేరాలని సూచించారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయొవద్దని పోలీసులు కోరారు.
The Modi Govt fears that if we unite again, their throne will be at stake. But we’re not backing down! We will march to Jantar Mantar again tomorrow and stay there until all our demands are met. @AjinkyaCJP https://t.co/Z9wJB29bFU— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
సీజేపీ శనివారం ఇచ్చిన జంతర్ మంతర్ ఆందోళన పిలుపు దేశ రాజధాని దిల్లీలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు దారితీసింది. నిరసనలకు అనుమతిలేదన్న పోలీసులు ఆందోళనకారులను జంతర్మంతర్ వద్దకు వెళ్లకుండా ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకున్నారు. దిల్లీని 20జోన్లుగా విభజించి పింక్ ఫోర్స్ సహా వేలాది బలగాలతో హస్తినను అష్టదిగ్బంధం చేశారు. ముంబయి నుంచి దిల్లీకి చేరుకున్న సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను విమానంలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సౌరవ్దాస్, అశుతోష్ రంకా, యూట్యూబర్ ధ్రువ్రాఠీ తదితరులను సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కేరళ భవన్ బయట నిరసన తెలుపిన మాజీ సీఎం విజయన్
కేరళ భవన్ బయట నిరసన తెలుపుతున్న కేరళం మాజీ సీఎం విజయన్ సహా ఇతర నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తన నివాసం నుంచి జంతర్మంతర్ వెళ్లేందుకు యత్నించిన ఆప్ కన్వీనర్ కేజ్రీవాల్ను, సౌత్ అవెన్యూ వద్ద బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతాబెనర్జీ సహా ఆమె వర్గానికి చెందిన ఇతర కీలక నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కన్నాట్ ప్లేస్ నుంచి జంతర్ మంతర్ వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకొని నిర్బంధకేంద్రాలకు తరలించారు. జంతర్మంతర్ వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సుప్రీంకోర్టు లాయర్లను భగవాన్ దాస్ రోడ్డులో అడ్డుకున్నారు. మొత్తంగా 7000 మంది ఆందోళనకారులను పోలీసులు నిర్బంధించారు. కొన్ని గంటల తర్వాత సీజేపీకి చెందిన అభిజీత్ దీప్కే,సౌరవ్దాస్, అశుతోష్ రంకా, యూట్యూబర్ ధ్రువ్రాఠీమినహా మిగతా నిరసనకారులు, అన్నిపార్టీల నేతలను దిల్లీ పోలీసులు విడిచిపెట్టారు. సీజేపీ ప్రతినిధులపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు.
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