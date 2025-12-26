'సెంగర్కు బెయిల్తో నా కుటుంబానికి ముప్పు- సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తా'- ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు
దోషి కుల్దీప్ సెంగర్కు జీవిత ఖైదును నిలిపివేయడంపై స్పందించిన ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు- ఈ విషయంపై తాను భయపడనని వ్యాఖ్యలు- సుప్రీంకోర్టుపై తనకు సంపూర్ణ నమ్మకం ఉందన్న బాధితురాలు
Published : December 26, 2025 at 8:51 PM IST
Unnavo Rape Case Survivor On Verdict : ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలి, జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న కుల్దీప్ సెంగర్ శిక్షను దిల్లీ న్యాయస్థానం నిలిపివేయడంపై బాధితురాలు స్పందించింది. దోషి కుల్దీప్ సెంగర్ జీవిత ఖైదును నిలిపివేయడం పట్ల తాను భయపడనని స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టుపై తనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని, అందుకే న్యాయం కోసం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తానని తెలిపింది. ఈ కేసులో దిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు సందేశాన్ని బహిరంగంగా ప్రశ్నించడానికే హైకోర్టు వెలుపల నిరసనలు చేపడుతున్న ప్రదేశానికి వెళ్లానని చెప్పింది. ఈ మేరకు మీడియాతో ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు వ్యాఖ్యానించింది.
'సుప్రీంకోర్టుపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది'
"దేశ పౌరురాలిగా ప్రశ్నించే హక్కు నాకు, ప్రజలకు ఉంది. దోషి కుల్దీప్ సెంగర్ బెయిల్ ఉత్తర్వు నా కుటుంబ భద్రత, జీవనోపాధిని ప్రమాదంలో పడేసింది. ఈ ఉత్తర్వు నాకు, నాలాంటి చాలా మంది మహిళలను బోనులో బంధించింది. ఈ బెయిల్ ఉత్తర్వు నా కుటుంబానికి ముప్పు కలిగిస్తుంది. నా భర్త కూడా తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయాడు. మేమేం చేయాలి? దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేస్తాం. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంపై నాకు సంపూర్ణ నమ్మకం ఉంది. సుప్రీంకోర్టు నాకు ఇంతకు ముందు న్యాయం చేసింది. మళ్లీ న్యాయం చేస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను" అని ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు అన్నారు.
"భయం నన్ను సైలెంట్గా ఉంచలేదు. మేము మౌనంగా, భయంతో ఉంటామని వారు భావించారు. దుర్గా అవతారంలో వారు ఒక మహిళను చూడలేదు. మేము భయపడం. ఇది దేశంలోని మహిళల హక్కులు, న్యాయం కోసం జరిగే ఒక పెద్ద పోరాటం. మేము జైలు పాలైనా ఫర్వాలేదు. కానీ పోరాడుతూనే ఉంటాం" అని ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు పేర్కొంది.
సుప్రీంను ఆశ్రయిస్తామన్న బాధితురాలి తల్లి
మరోవైపు, అత్యాచార బాధితురాలు తల్లి సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. దోషి కుల్దీప్ సెంగర్కు విధించిన జీవిత ఖైదు శిక్షను నిలిపివేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానని చెప్పింది. ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలి, జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న కుల్దీప్ సెంగర్ శిక్షను దిల్లీ న్యాయస్థానం నిలిపివేయడాన్ని నిరసిస్తూ దిల్లీ హైకోర్టు వెలుపల ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ కార్యకర్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమాల్లో అత్యాచార బాధితురాలు తల్లి పాల్గొంది. ఈ క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
"బీజేపీ బహిష్కృత నేత కుల్దీప్ సింగ్ సెంగర్ బెయిల్ను రద్దు చేయాలి. నా కుమార్తె అపారమైన బాధను అనుభవించినందున నేను నిరసన తెలిపేందుకు హైకోర్టు ప్రాంగణానికి వచ్చాను. నేను మొత్తం హైకోర్టును నిందించడం లేదు. కేవలం ఇద్దరు న్యాయమూర్తులను మాత్రమే నిందిస్తున్నాను. వారి నిర్ణయం మా నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసింది. గతంలో న్యాయమూర్తులు మా కుటుంబానికి న్యాయం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేశారు. ఇది మా కుటుంబానికి జరిగిన అన్యాయం. మేము సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తాం. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టుపై మాకు నమ్మకం ఉంది" అని ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు తల్లి తెలిపింది.
కేంద్రంపై నిరసనకారులు విమర్శలు
హైకోర్టు వెలుపల పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులు గుమిగూడి 'కుల్దీప్ సెంగర్ జీవిత ఖైదు శిక్ష కొనసాగాలి', 'మహిళల గౌరవంతో ఆటలాడటం చెల్లదు' అనే నినాదాలు రాసి ఉన్న ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. 'బలాత్కారాలు చేసేవారికి రక్షణ ఇవ్వడం ఆపండి', 'నేరస్థులను రక్షించడం ఆపండి' అని నినాదాలు చేశారు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిరసనల్లో పాల్గొన్న ఓ మహిళ విమర్శలు గుప్పించారు. "బీజేపీ ప్రభుత్వం లేదా కోర్టు దోషికి బెయిల్ ఎలా మంజూరు చేస్తుంది? వారు సెంగర్ బెయిల్ను రద్దు చేయాలి. లేదా ఈ ప్రభుత్వం దిగిపోవాలి" అని అసహనం వ్యక్తం చేసింది.
హైకోర్టు వెలుపల ఆందోళనకారులు తమ నిరసనలను కొనసాగిస్తుండగా దిల్లీ పోలీసులు మైక్రోఫోన్ ద్వారా కీలక ప్రకటన చేశారు. దిల్లీ హైకోర్టు ముందు నిరసనలకు అనుమతి లేదని, అక్కడ ఆందోళనలు చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ నిరసనలు తెలపాలనుకుంటే జంతర్ మంతర్కు వెళ్లాలని సూచించారు.
దిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు
ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో ఇటీవలే దిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ కేసులో దోషిగా తేలి, జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న బీజేపీ బహిష్కృత నేత కుల్దీప్ సెంగర్ శిక్షను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే సెంగర్కు షరతులతో కూడిన బెయిల్ను మంజూరు చేసింది. ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో తనను దోషిగా నిర్దరిస్తూ 2019లో ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును దిల్లీ హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు సెంగర్. ఈ అప్పీల్ పెండింగులో ఉండటంతో దీనిపై తీర్పు వెలువడేంత వరకూ సెంగర్ శిక్షను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు దిల్లీ హైకోర్టు తెలిపింది. నిందితుడు బాధితురాలి ఇంటి పరిధిలోకి వెళ్లకూడదని ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా బెదిరింపులకు పాల్పడవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిల్ రద్దు అవుతుందని హెచ్చరించింది.
