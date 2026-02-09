ETV Bharat / bharat

SIR ప్రక్రియకు అడ్డంకులు రానివ్వం- అవసరమైతే ఆదేశాలు జారీ చేస్తాం: సుప్రీంకోర్టు

ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియను ఎవరూ అడ్డుకోవద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలు- మాస్ ఎక్స్‌క్లూజన్ జరగకూడదన్న వాదనపై కోర్టు స్పందన

SC On SIR
SC On SIR (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On SIR : బంగాల్​లో ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్) ప్రక్రియపై నెలకొన్న వివాదాల వేళ సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియను ఎవరూ అడ్డుకోవడానికి అనుమతించబోమని, ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించే చర్యలు సహించబోమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం హెచ్చరించింది. ఆ విషయంలో అవసరమైతే తగిన ఆదేశాలు జారీ చేస్తామని పేర్కొంది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్‌మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ ఎన్​వీ అంజారియా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సోమవారం విచారణ చేపట్టింది.

బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సహా పలువురు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై కోర్టు విచారణ జరిపింది. ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ల పేర్లు తొలగించే ప్రమాదం ఉందని, అర్హులైన ఓటర్లు తమ హక్కు కోల్పోయే అవకాశముందని పిటిషనర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా మాస్ ఎక్స్‌క్లూజన్ జరగొచ్చన్న అభిప్రాయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీంతో స్పందించిన సీజేఐ, ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియకు ఎటువంటి అడ్డంకి రానివ్వమని, ఇది రాష్ట్రాలన్నీ గమనించాలని స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

SC ON SIR EXERCISE IN WEST BENGAL
SIR ISSUE IN WEST BENGAL
EC SIR WEST BENGAL
SC ON SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.