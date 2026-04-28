మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తా : ప్రధాని మోదీ
ప్రతిపక్షాల నీచ రాజకీయాల వల్లే అమలు ఆగిపోయిందన్న మోదీ- రెండు అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- వారణాసి-పుణె, అయోధ్య-ముంబయి మార్గాల్లో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు
Published : April 28, 2026 at 10:32 PM IST
PM Modi on Women Reservation Bill : మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించే హక్కు అమలు చేసేందుకు తాను సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతానని ఆయన మహిళలకు హామీ ఇచ్చారు. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికి కృషి చేస్తూనే ఉంటామన్నారు. పార్లమెంట్లో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి తాము ఎంతగానో ప్రయత్నించామని అన్నారు. కాంగ్రెస్, ఎస్పీ వంటి ప్రతిపక్ష పార్టీల నీచ రాజకీయాల వల్లే ఆ చట్టం అమల్లోకి రాకుండా ఆగిపోయిందని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు అభివృద్ధి చెందడం, అసెంబ్లీలు, పార్లమెంట్లకు రావడం ప్రతిపక్షాలకు ఇష్టం లేదని, అందువల్లే 40 ఏళ్లుగా ఈ బిల్లును అడ్డుకుంటూనే ఉన్నారని తెలిపారు. వారణాసిలో నిర్వహించిన సభలో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, తమ తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి సాకులు వెతుకుతున్నారని అన్నారు.
లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడమనే మహా యజ్ఞం ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నానని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. అందుకు మాతృమూర్తుల ఆశీస్సులు తీసుకునేందుకు వారణాసి వచ్చానని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లును తేవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఎలాంటి రాజకీయ దురుద్దేశం లేదని, ఇది రాజకీయ పార్టీల కోసం తెచ్చింది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. సాధారణ కుటుంబాల మహిళలు పార్లమెంటు, అసెంబ్లీలకు రావాలని కోరుకున్నానని చెప్పారు. కానీ ప్రతిపక్షాలు మాత్రం అధికారం తమ కుటుంబాలకే పరిమితం కావాలని కోరుకుంటున్నాయని విమర్శించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లపై తమ పోరాటం ముగిసిపోలేదని, చట్టాన్ని అమలు చేసే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, " ... these 'pariwarvaadi' parties do not want to allow the daughters of the country in the assembly and parliament. they know that if the daughters working on the ground rise to the top, their control will be… pic.twitter.com/E8VNzXzAIl— ANI (@ANI) April 28, 2026
"ఈ మహా యజ్ఞం ప్రారంభించేందుకు సోదరీమణులు, కుమార్తెలు అందరి ఆశీస్సులు కోరేందుకు ఈరోజు వచ్చాను. కాశీ ఎంపీగా, దేశ ప్రధానమంత్రిగా, దేశ సంక్షేమం కోసం ఒక ప్రధాన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాలి. ఆ ప్రధాన లక్ష్యం లోక్సభ, విధానసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడం. ఈ సవరణ ద్వారా మరింత ఎక్కువ మంది మహిళలు అసెంబ్లీ, పార్లమెంటులోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం లభించేది. కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ, TMC, DMK వంటి పార్టీలు మరోసారి దేశంలోని మహిళలకు ద్రోహం చేశాయి. గత 40 ఏళ్లుగా మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు ఈ పార్టీలే అడ్డుకట్ట వేశాయి. ఇప్పుడు సమాజ్వాదీ పార్టీ మరోసారి దీనికి 'రెడ్ సిగ్నల్' (అడ్డు) చూపించింది. మీ అందరికీ నేను హామీ ఇస్తున్నాను. మీ రిజర్వేషన్ హక్కులు అమలు అయ్యేలా చూడటానికి నేను శాయశక్తులా కృషి చేస్తాను. అసలు నిజం ఏమిటంటే, ఈ కుటుంబ రాజకీయాలు, బుజ్జగింపు రాజకీయాలపై ఆధారపడే పార్టీలన్నీ మహిళల శక్తిని చూసి భయపడుతున్నాయి. మీ అందరినీ చూసి వారు భయపడుతున్నారు. "
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
అంతకుముందు ఉత్తర్ప్రదేశ్- ముంబయి మధ్య రైలు అనుసంధానాన్ని పెంచుతూ రెండు అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. వారణాసి పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని ఈ రైళ్లను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. వారణాసి-పుణె, అయోధ్య-ముంబయి మార్గాల్లో ఈ రైళ్లు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. కొత్తగా ప్రారంభించిన అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ద్వారా కాశీ విశ్వనాథ క్షేత్రం, అయోధ్య రామ ముందిరానికి చేరుకోవడం సులభతరమవుతుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ముంబయి, పుణె వంటి మెట్రో నగరాల నుంచి నేరుగా రైలు సౌకర్యం కల్పించడం వల్ల పర్యాటక రంగానికి భారీ ఊతం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో పాటు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ రైళ్ల రూపకల్పన జరిగినట్లు వెల్లడించారు.
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi flagged off the two new Amrit Bharat Express trains: Banaras–Pune (Hadapsar) and Ayodhya–Mumbai (Lokmanya Tilak Terminus). The Ayodhya–Mumbai train will improve connectivity to the Shri Ram Mandir Teerth Kshetra,… pic.twitter.com/P1jRMxSnVq— ANI (@ANI) April 28, 2026