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ఆర్‌టీఐ సవరణలను రద్దు చేయాలి- లేకపోతే జూలై 5 నుంచి ఆమరణ దీక్ష : అన్నా హజారే

'ఆర్‌టీఐ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తున్నారు- ప్రాణాలు పోయినా వెనక్కి తగ్గేది లేదు'- మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్​కు అన్నా హజారే లేఖ

Anna Hazare
Anna Hazare (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 8:57 AM IST

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Anna Hazare Fasting : సమాచార హక్కు చట్టానికి (ఆర్​టీఐ) మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన చట్టవిరుద్ధమైన సవరణలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే కోరారు. ఒకవేళ వాటిని ఉపసంహరించుకోకపోతే జూలై 5 నుంచి తాను ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగుతానని హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​కు సోమవారం లేఖ రాసిన హజారే, అందులో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన సవరణలు ఆర్​టీఐ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తాయని ఆరోపించారు. ప్రజలను సమాచారానికి దూరం చేస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ జూన్​ 12 చేసిన సవరణలు 2005లో తెచ్చిన ఆర్​టీఐ చట్టం ఆశయాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని అన్నారు.

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ANNA HAZARE ON RTI RULES
ANNA HAZARE FASTING

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