ఆర్టీఐ సవరణలను రద్దు చేయాలి- లేకపోతే జూలై 5 నుంచి ఆమరణ దీక్ష : అన్నా హజారే
'ఆర్టీఐ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తున్నారు- ప్రాణాలు పోయినా వెనక్కి తగ్గేది లేదు'- మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్కు అన్నా హజారే లేఖ
Anna Hazare (ANI)
Published : June 23, 2026 at 8:57 AM IST
Anna Hazare Fasting : సమాచార హక్కు చట్టానికి (ఆర్టీఐ) మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన చట్టవిరుద్ధమైన సవరణలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే కోరారు. ఒకవేళ వాటిని ఉపసంహరించుకోకపోతే జూలై 5 నుంచి తాను ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగుతానని హెచ్చరించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్కు సోమవారం లేఖ రాసిన హజారే, అందులో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన సవరణలు ఆర్టీఐ చట్టాన్ని నీరుగారుస్తాయని ఆరోపించారు. ప్రజలను సమాచారానికి దూరం చేస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ జూన్ 12 చేసిన సవరణలు 2005లో తెచ్చిన ఆర్టీఐ చట్టం ఆశయాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని అన్నారు.