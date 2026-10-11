దిల్లీ ఆంక్షలపై కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు- ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తామన్న సుప్రీంకోర్టు
SC On Contempt Pleas : దిల్లీలో మెట్రో సేవలపై పూర్తి నిషేధం విధించరాదన్న ఆదేశాలను అధికారులు ఉల్లంఘించారనే పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది.
Published : October 11, 2026 at 12:22 PM IST
SC On Contempt Pleas : దిల్లీలో శనివారం కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనల నేపథ్యంలో దిల్లీలో మెట్రో, రైలు సేవలపై పూర్తి నిషేధం విధించరాదన్న ఆదేశాలను అధికారులు ఉల్లంఘించారనే పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఈ ఆరోపణలపై దాఖలైన ధిక్కరణ పిటిషన్ను విచారించేందుకు ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన సుప్రీంకోర్టు పిటిషనర్ల తరఫు లాయర్లందరికీ విచారణలో అవకాశం కల్పిస్తామని తెలిపింది. తాము అన్ని పార్టీల వాదనలను విని ఎవరికీ ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూస్తామని, దేశ సేవలో సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. నిన్న జరిగిన పరిణామాలను తాము తేలికగా తీసుకోవడం లేదని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. రాజకీయ నేతల అక్రమ నిర్బంధాన్ని సవాల్ చేస్తూ సీనియర్ అడ్వకేట్ మేనకా గురుస్వామి దాఖలు చేసిన హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ను కూడా సుప్రీంకోర్టు విచారిస్తోంది.
సీజేపీ ఆందోళనల సందర్భంగా నిన్న అదుపులోకి తీసుకున్న అందరినీ పోలీసులు వదిలేశారని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు తెలిపారు. మెట్రో సేవల్లో కూడా ఎలాంటి కోత విధించలేదని అన్నారు. 45 మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ఆంక్షలు మాత్రమే పెట్టారని వివరించారు. మెట్రో సేవలు కూడా సాధారణంగానే ఉన్నాయన్న తుషార్ మెహతా, ఇంటర్నెట్ సేవలను ఇప్పటికే పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో అన్నిచోట్ల బారికేడ్లను తొలగించాలని ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు, మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేతపై మంగళవారం నాటికి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించింది. శాంతిభద్రతలకు అనుగుణంగా మెట్రో సేవలు యథావిధిగా కొనసాగాలని ఆదేశించింది.