దేశంలో సమానత్వ భావనపై దాడి జరుగుతోంది : రాహుల్ గాంధీ
బీఆర్ అంబేడ్కర్ వారసత్వాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరిచేందుకు కొన్ని శక్తులు పద్ధతి ప్రకారం పనిచేస్తున్నాయని రాహుల్ ఆరోపణలు
Published : April 14, 2026 at 1:49 PM IST
Rahul Gandhi on Ambedkar : అంబేడ్కర్ ఆదర్శాలను కాపాడేందుకు చివరి శ్వాస వరకు పోరాడతానని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. బీఆర్ అంబేడ్కర్ వారసత్వాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరిచేందుకు కొన్ని శక్తులు పద్ధతి ప్రకారం పనిచేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. మంగళవారం అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులర్పించిన రాహుల్ ఈ మేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
"బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేడ్కర్ మనకు కేవలం రాజ్యాంగాన్ని మాత్రమే ఇవ్వలేదు. న్యాయం, సమానత్వం, గౌరవం ఆధారంగా ఒక బలమైన భారతదేశమనే కలను మనకు అందించారు. కానీ ఈ రోజు కొన్ని శక్తులు బాబాసాహెబ్ వారసత్వాన్ని, మన రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరిచేందుకు ప్రణాళిక బద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. హక్కులను కాలరాస్తూ సమానత్వ భావనపై దాడి జరుగుతోంది. ఈ దేశం బాబాసాహెబ్ ఆదర్శాలపై నిర్మాణం జరిగింది. వాటిని పరిరక్షించడానికి నా చివరి శ్వాస వరకు, నా సర్వశక్తులతో పోరాడతాను. మనమందరం కలిసి బాబాసాహెబ్ కలలు కన్న భారతదేశానికి తిరిగి జీవం పోస్తాం. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు"
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें सिर्फ़ संविधान नहीं, न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक सशक्त भारत का सपना दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 14, 2026
लेकिन आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबासाहेब की इस विरासत और हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी हैं - लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है,… pic.twitter.com/SlIYJYRJUY
రాజ్యాంగం ఒక కుట్రపూరిత దాడిని ఎదుర్కొంటోంది : ఖర్గే
మరోవైపు రాజ్యాంగం ఒక కుట్రపూరిత దాడిని ఎదుర్కొంటోందని, ఆయన పొందుపరిచిన ప్రతి సూత్రాన్ని పరిరక్షించడానికి మనం ముందుకు రావాలని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే కోరారు. భారతదేశానికి నైతిక, రాజ్యాంగాత్మక ఆత్మను అందించారని కొనియాడారు. అంబేడ్కర్ కేవలం భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత మాత్రమే కాదని, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, న్యాయం కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడిన యోధుడని అన్నారు. ఈ విలువలే భారతదేశ భావనను నిర్వచిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
ప్రియాంకా గాంధీ నివాళులు
రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్కు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా నివాళులర్పించారు. బాబాసాహెబ్ అవిశ్రాంత కృషి ఫలితంగానే, అణగారిన వర్గాల సమస్యలు మన స్వాతంత్ర్య పోరాటం, రాజ్యాంగంలోనూ ఒక అంతర్భాగంగా మారాయని తెలిపారు. "రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేడ్కర్ ప్రతి భారతీయుడికీ రాజ్యాంగ రూపంలో ఒక రక్షణ కవచాన్ని ప్రసాదించారు. అది స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, న్యాయం, సౌభ్రాతృత్వాలకు ఒక హామీ" అని ప్రియాంగా గాంధీ పేర్కొన్నారు.