గవర్నర్తో డీకే శివకుమార్ భేటీ- జూన్ 3న కర్ణాటక సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం?
గవర్నర్ థావర్ చంద్ గహ్లోత్తో భేటీ అయిన శివకుమార్- జూన్ 3న డీకే ప్రమాణస్వీకారం చేసే ఛాన్స్!
Published : May 30, 2026 at 1:21 PM IST
DK Shivakumar Swearing : కర్ణాటక తదుపరి సీఎంగా డీకే శివకుమార్ పేరు దాదాపు ఖాయమైనట్లు కనిపిస్తోంది. జూన్ 3న ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు జరగనున్న కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో కొత్త సీఎం ఎంపికపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాగా, లోక్భవన్లో గవర్నర్ థావర్ చంద్ గహ్లోత్తో శివకుమార్ శనివారం ఉదయం భేటీ అయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపైనే వీరిద్దరి మధ్య ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. ఆదివారం, సోమవారం, బుధవారంలలో ఏదో ఒక రోజు ప్రమాణ స్వీకారం నిర్వహించే అంశంపై చర్చించినట్లు సమాచారం. ప్రమాణ స్వీకార వేదిక లోక్ భవన్లో ఉండాలా లేక కర్ణాటక అసెంబ్లీ విధానసౌధలో ఘనంగా నిర్వహించాలా అనే అంశాన్ని పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది. గవర్నర్ థావర్ చంద్ గహ్లోత్ ఆదివారం ధర్మస్థలలో జరిగే ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటనకు హాజరుకావాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం ఆయన ఈ రోజే బెంగళూరు వెళ్తున్నారు. గవర్నర్ అందుబాటులో ఉండరనే ఉద్దేశంతోనే, సీఎల్పీ సమావేశానికి ముందే డీకే ఆయనతో భేటీ అయినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.