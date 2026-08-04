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బాంకీపుర్ తీర్పు ఊహించలేదు- ఫలితాలపై లోతుగా సమీక్షిస్తా: బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌

మూడు అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన బీజేపీ అధ్యక్షుడు- బాంకీపుర్, దాతియా ఉపఎన్నికల ఫలితాలు అనూహ్యమన్న నితిన్‌ నబీన్‌- గుజరాత్‌లోని మంజల్పూర్‌ విజయానికి కార్యకర్తలకు అభినందనలు

Nitin Nabin On Bypoll Results
BJP chief Nitin Nabin (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 8:26 AM IST

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Nitin Nabin On Bypoll Results : మూడు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఉపఎన్నికల ఫలితాలపై భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ స్పందించారు. గుజరాత్‌లోని మంజల్పూర్‌ నియోజకవర్గంలో పార్టీ విజయాన్ని స్వాగతించిన ఆయన, బిహార్‌లోని బాంకీపుర్, మధ్యప్రదేశ్‌లోని దాతియా నియోజకవర్గాల ఫలితాలు ఊహించని విధంగా వచ్చాయని అన్నారు. ఈ ఉపఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాజయంపై సమగ్ర ఆత్మపరిశీలన నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎక్స్​లో పోస్ట్​లో చేశారు.

మూడు ఉపఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవిస్తున్నామని నితిన్ నబీన్ పేర్కొన్నారు. గుజరాత్‌లోని మంజల్పూర్‌ ప్రజలు బీజేపీపై మరోసారి విశ్వాసం ఉంచినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విజయానికి కృషి చేసిన పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకత్వానికి అభినందనలు తెలియజేశారు. అదే సమయంలో బాంకీపుర్, దాతియా నియోజకవర్గాల్లో ఆశించిన ఫలితం రాలేదని ఆయన అంగీకరించారు. ఈ రెండు స్థానాల ఎన్నికల ఫలితాలను పూర్తిస్థాయిలో సమీక్షించి, ప్రజల విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కొత్త ఉత్సాహంతో ప్రజల్లో పనిచేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

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NITIN NABIN ON BYPOLL RESULTS
BJP CHIEF ON BANKIPUR RESULTS
NITIN NABIN ON BANKIPUR RESULTS

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