ETV Bharat / bharat

దిల్లీలో ‘కృత్రిమ వర్షం’ ట్రయల్ సక్సెస్​- ఎలా కురిపిస్తారు? కాలుష్యాన్ని ఆపొచ్చా?

దీపావళి ఎఫెక్ట్‌తో హస్తినలో గాలి నాణ్యత మరింత డౌన్- స్వచ్ఛమైన గాలి కరువై దేశ రాజధాని ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి- కృత్రిమ వర్షంపై దిల్లీ రాజకీయవర్గాల్లో వాడివేడి చర్చ

Artificial Rain in Delhi 2025
కృత్రిమ వర్షం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 10:45 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 10:56 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Artificial Rain in Delhi 2025 : కాలుష్య కాసారంగా మారిన దేశ రాజధాని దిల్లీలో అతి త్వరలోనే కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపిస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ మేరకు తొలి సారిగా ఆర్టిఫిషియల్​ రెయిన్ కోసం ట్రయల్ సక్సెస్ అయినట్లు దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా వెల్లడించారు. అక్టోబర్​ 28, 29,30 తేదీల్లో కృత్రిమ వర్షం కురిపించేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అన్నీ అనుకూలంగా జరిగితే దిల్లిలో తొలిసారిగా అక్టోబర్​ 29న తొలిసారిగా కృత్రిమ వర్షం కురుస్తుందని ఆమె వెల్లడించారు. మరి ఇన్ని రోజులుగా కృత్రిమ వర్షానికి అడ్డంకిగా నిలుస్తున్న అంశాలు ఏమిటి? కృత్రిమ వర్షాన్ని ఎలా కురిపిస్తారు? ఎంత ఖర్చవుతుంది? దీని కురిపించే క్రమంలో ఏయే సవాళ్లు ఎదురవుతాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

స్వచ్ఛమైన గాలి కూడా కరువాయె
ఏటా దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు దిల్లీలో గాలి నాణ్యత బాగా తగ్గిపోతుంది. ఈసారి కూడా దీపావళి బాణసంచాల ఎఫెక్ట్‌తో దేశ రాజధానిలో గాలి నాణ్యత తీవ్ర ప్రతికూల స్థాయికి దిగజారింది. అక్కడి ప్రజలు పీల్చుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి కూడా కరువైంది. దీంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఉబ్బసం, అలర్జీలు కలిగిన వారు పడుతున్న అవస్థలు అన్నీఇన్నీ కావు. ఈనేపథ్యంలో ప్రతీ ఏడాదిలాగే ఈసారి సైతం వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ‘గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్’ (జీఆర్‌ఏపీ)ను అమలు చేస్తున్నారు. దిల్లీలో నిర్మాణ పనులపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించారు. వాహనాల రాకపోకలను పరిమితం చేయడానికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు. కానీ ఈ కంటి తుడుపు చర్యలతో వాయుకాలుష్యం తగ్గేది అంతంత మాత్రమే. వాయుకాలుష్యాన్ని గణనీయ స్థాయిలో తగ్గించాలంటే, ప్రజలకు ఊరట కల్పించాలంటే కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించాల్సిందే. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో దిల్లీలో ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలన్నీ కృత్రిమ వర్షం ప్రతిపాదనపై చర్చించాయి. కానీ ఆ దిశగా ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేకపోయాయి. సాంకేతిక సమస్యలు, సంక్లిష్టమైన అనుమతి ప్రక్రియల వల్లే ఇలా జరిగింది.

Artificial Rain in Delhi 2025
కృత్రిమ వర్షం (ETV Bharat)

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో దిల్లీ అధికార పీఠాన్ని బీజేపీ చేపట్టింది. దిల్లీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మంజీందర్ సింగ్ సిర్సా కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించి తీరుతామని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు. ఎట్టకేలకు ఈ ఏడాది జూన్ మూడోవారంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించే ప్రతిపాదనకు ఐఎండీ పచ్చజెండా ఊపింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఐఐటీ కాన్పూర్ సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తామని మంజీందర్ సింగ్ సిర్సా అప్పట్లో వెల్లడించారు. ఈక్రమంలో వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి అనుమతులనూ ఆయన పొందారు. దీనిపై విపక్ష ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత, దిల్లీ మాజీ పర్యావరణ మంత్రి గోపాల్ రాయ్ ఘాటుగా స్పందించారు. తాను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించే అనుమతుల కోసం కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రికి ఎన్నో లేఖలు రాశానని, వాటికి అస్సలు స్పందన రాలేదన్నారు.

కృత్రిమ వర్షంతో వాయు కాలుష్యానికి తాత్కాలిక అడ్డుకట్ట
‘‘గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏటా దీపావళి తర్వాత దిల్లీలో గాలి నాణ్యతా సూచిక (ఏక్యూఐ) 500 దాటుతోంది. ఇలాంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా జనం ఇబ్బందిపడతారు. ప్రజారోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పు కలుగుతుంది. ఒకవేళ దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపిస్తే పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ (పీఎం) 2.5 కణాలు, పీఎం 10 కణాలు, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, బెంజీన్ వంటి విషపూరిత కారకాలు నేలపై పడిపోతాయి. దీనివల్ల వాయు కాలుష్య స్థాయులు తాత్కాలికంగానైనా తగ్గుతాయి’’ అని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ కమిటీ సభ్యుడు, పర్యావరణ నిపుణుడు డాక్టర్ అనిల్ గుప్తా ‘ఈటీవీ భారత్‌’‌కు వివరించారు.

ఈ 11 విభాగాల అనుమతి తప్పనిసరి
ఐఐటీ కాన్పూర్ ప్రకారం కృత్రిమ వర్షం కురిపించడానికి 11 ప్రభుత్వ విభాగాల అనుమతులను పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ జాబితాలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, రక్షణ శాఖ, హోం శాఖ, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (ఎస్‌పీజీ), పర్యావరణం, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల శాఖ, దిల్లీ ప్రభుత్వం ఉన్నాయి. భారత విమానాశ్రయ అథారిటీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, భారత వాతావరణ శాఖ, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు, భారత పురావస్తు సర్వే విభాగం, విమానయాన శాఖ - పౌర భద్రతా బ్యూరోల నుంచి సైతం అనుమతులు తీసుకోవాలి.

కృత్రిమ వర్షాన్ని ఎలా కురిపిస్తారు?
క్లౌడ్ సీడింగ్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపిస్తారు. ఇందులో భాగంగా సిల్వర్ అయోడైడ్, పొటాషియం అయోడైడ్, డ్రై ఐస్ వంటి రసాయనాల మిశ్రమాన్ని విమానాలు, హెలికాప్టర్ల నుంచి మేఘాలలోకి చల్లుతారు. అమెరికాకు చెందిన ‘సెస్నా’ రకం విమానాలను ఇందుకోసం వినియోగిస్తారు. ఈ విమానాలు మేఘాలపై నిర్ణీత ఎత్తులోకి వెళ్తాయి. అక్కడి నుంచి మేఘాలపైకి రసాయనాల మిశ్రమాన్ని చల్లుతాయి. ఈ రసాయనాలు మేఘాలలోని నీటి ఆవిరిని, తేమను తమవైపుగా ఆకర్షిస్తాయి. తదుపరిగా ఆ నీటి ఆవిరి, తేమ కలిసిపోయి ఘనీభవించిన బిందువులు ఏర్పడుతాయి. ఇవే చివరికి వర్షంగా కురుస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో వర్షాన్ని కురిపించడానికి దాదాపు 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. క్లౌడ్ సీడింగ్‌లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. అవి హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్, గ్లేసియోజెనిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్.

హైగ్రోస్కోపిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ : ఈ పద్ధతి ద్వారా క్లౌడ్ సీడింగ్ చేస్తే మేఘంలోని నీటి బిందువులు త్వరగా ఒకచోట విలీనం అవుతాయి. అవన్నీ కలిసిపోయి పెద్దపెద్ద నీటి బిందువులుగా ఏర్పడతాయి. చివరికి ఇవన్నీ ఏకమై వర్షాన్ని కురిపిస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో క్లౌడ్ సీడింగ్ చేసే క్రమంలో ఉప్పు కణాలను సాధారణంగా మేఘాల బేస్ వద్ద చల్లుతారు.

గ్లేసియోజెనిక్ క్లౌడ్ సీడింగ్ : ఈ పద్ధతి ద్వారా క్లౌడ్ సీడింగ్ చేస్తే బాగా చల్లగా ఉన్న మేఘాల్లో మంచు పేరుకుపోయే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. తదుపరిగా ఆ మంచులో ఏర్పడే కేంద్రకం అనేది వర్షానికి దారితీస్తుంది.

క్లౌడ్ సీడింగ్‌ను ఎక్కడ చేశారు?
భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా క్లౌడ్ సీడింగ్ చేయలేదు. ఐఐటీ కాన్పూర్ 2024లో దీనిపై ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించాలని భావించినా తర్వాత దాన్ని వాయిదా వేసింది. కానీ 2023 డిసెంబరులో పాకిస్థాన్‌లోని లాహోర్‌లో క్లౌడ్ సీడింగ్ నిర్వహించారు. దీనివల్ల అక్కడ గాలి నాణ్యత 300 నుంచి 189కి తగ్గింది. అయితే, రెండు రోజుల్లోనే ఆ నగరంలో మళ్లీ గాలి నాణ్యత క్షీణించింది.

దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షం - పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్యాంశాలు

  • ఐఐటీ కాన్పూర్ శాస్త్రవేత్తల బృందం ఆధ్వర్యంలో దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షం కురిపిస్తారు.
  • ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ.3.21 కోట్లు. మొత్తం ఖర్చును దిల్లీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది.
  • దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించే ముందు భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) నుంచి కీలక సమాచారాన్ని పొందాలి. దిల్లీ నగరంపై మేఘాలు ఏ స్థానంలో ఉన్నాయి? ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాయి? వాటిలో తేమ ఎంత ఉంది? గాలి దిశ ఎటువైపుగా ఉంది? అనే వివరాలతో రియల్ టైమ్ సమాచారాన్ని ఐఎండీ ఇస్తుంది. ఆ తర్వాతే కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపించాలి.
  • ఈ ప్రయోగంలో ప్రధానంగా నింబోస్ట్రాటస్ మేఘాలను ఎంపిక చేస్తారు. ఇవి 500 నుంచి 6000 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి. వీటిలో కనీసం 50 శాతం తేమ ఉండాలి.
  • ఇందుకోసం ఐదు ‘వీటీ సెస్నా’ విమానాలను వినియోగిస్తారు. వీటిలో నుంచి మేఘాలపైకి సిల్వర్ అయోడైడ్, అయోడిన్ ఉప్పు, రాతి ఉప్పుల ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని చల్లుతారు.
  • ప్రతి విమానం కనీసం 100 చదరపు కి.మీ విస్తీర్ణంలో, దాదాపు గంటన్నర పాటు ఎగురుతూ ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని చల్లాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ విమానాలను రాష్ట్రపతి భవన్, ప్రధానమంత్రి నివాసం, పార్లమెంట్ భవనం వంటి ప్రత్యేక ప్రదేశాల్లోని గగనతలంలోకి ఎంటర్ కానివ్వరు.
  • కృత్రిమ వర్షం కురవడం మొదలయ్యాక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ స్టేషన్ల ద్వారా గాలి నాణ్యతపై పడుతున్న ప్రభావాన్ని లైవ్‌లో విశ్లేషిస్తారు.

కృత్రిమ వర్షం - ప్రతికూలతలు, సవాళ్లు

పర్యావరణం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావం : కృత్రిమ వర్షంలో ఉపయోగించే సిల్వర్ అయోడైడ్ వంటి రసాయనాల వల్ల పర్యావరణం, నేల, నీరు, జలచరాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. వీటి వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఇతర ఆరోగ్య ప్రమాదాలు కలగొచ్చు.

సహజ వాతావరణ సీజన్లకు అంతరాయం : ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో కృత్రిమ వర్షాన్ని కురిపిస్తే చుట్టుపక్క ప్రాంతాల సహజ వర్షపాత చక్రానికి అంతరాయం కలుగుతుంది. దీని వల్ల ఇతర ప్రాంతాల్లో ఊహించని కరువులు, వరదలు సంభవించొచ్చు. వ్యవసాయం, పర్యావరణ వ్యవస్థలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం కావచ్చు.

అధిక ధర : కృత్రిమ వర్షం కురిపించే ప్రక్రియ చాలా ఖరీదైంది. విమానం, రసాయన మిశ్రమాలు, సాంకేతిక పరికరాలకు భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.

పరిమిత విజయం, అనిశ్చిత ఫలితాలు : ఆకాశంలో తగినంత పరిమాణంలో, తగిన రకాల మేఘాలు ఉన్నప్పుడే కృత్రిమ వర్షం కురిపించే ప్రక్రియ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఫలితాలు ఎల్లప్పుడూ ఆశాజనకంగానే ఉంటాయని చెప్పలేం. వాతావరణ పరిస్థితులపై దాని సక్సెస్ రేటు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతి ఎల్లప్పుడూ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతాన్ని అందించదు. కొన్ని సందర్భాల్లో అధిక వర్షపాతం వరదలు రావచ్చు. ఇంకొన్ని సార్లు కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కృత్రిమ వర్షం వల్ల కలిగే దీర్ఘకాలిక దుష్ప్రభావాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని భారత వాతావరణ శాస్త్రవేత్త నరేష్ తెలిపారు.

Last Updated : October 23, 2025 at 10:56 PM IST

TAGGED:

IS ARTIFICIAL RAIN POSSIBLE
HOW ARTIFICIAL RAIN IS CREATED
HOW ARTIFICIAL RAIN IS PRODUCED
ARTIFICIAL RAIN CAUSED BY
ARTIFICIAL RAIN IN DELHI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.