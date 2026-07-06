రామమందిర విరాళాల కేసు: చంపత్రాయ్ రాజీనామా ఆమోదం- నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాగ్రా?
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్రాయ్ రాజీనామా- ఆమోదించిన అయోధ్య రామమందిర ట్రస్టు
Published : July 6, 2026 at 5:08 PM IST
VHP On Ram Temple Trust Decision : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని రామమందిర ఆలయ విరాళాల చోరీ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్రాయ్, ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రాల రాజీనామాను తాజాగా ఆ ట్రస్ట్ ఆమోదం తెలిపింది. కాగా వీహెచ్పీ ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించింది. తాము 'శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్' తీసుకునే ఏ నిర్ణయాన్నైనా గౌరవిస్తామని తెలిపింది. కేవలం ఆరోపణలు చేసినంత మాత్రాన నేరం రుజువుకాదని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. కాగా ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. కాగా శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు ప్రధాన కార్యదర్శి భజరంగ్ బాగ్రాను నియమించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.