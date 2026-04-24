భార్య కోసం భర్త పోరాటం- బైక్‌నే అంబులెన్స్‌గా మార్చి చికిత్స కోసం ప్రయాణం- చివరకు ఏమైందంటే?

గత రెండేళ్లుగా భార్య ఆరోగ్యం కోసం శ్రమిస్తున్న భర్త- మెరుగైన చికిత్స కోసం ముంబై వరకు వెళ్లినా, దక్కని ఫలితం- బాధితుడి కష్టం విన, వెంటనే స్పందించిన అధికారులు

Published : April 24, 2026 at 12:09 PM IST

Man Turns Bike Into Ambulance For Wife : దాంపత్య బంధం అంటే కేవలం సుఖాల్లో మాత్రమే కాదు, కష్టసమయంలోనూ ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలబడడమని నిరూపించాడు ఓ వ్యక్తి. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన భార్య కోసం అతడు తనకు ఉన్నదంతా వదులుకున్నాడు. ఆమె చికిత్స కోసం చేతిలో ఉన్న డబ్బుతో పాటు సొంత భూమిని కూడా విక్రయించాడు. అంతే కాకుండా తరచూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తుందని, తన మోటార్‌సైకిల్‌ను అంబులెన్స్‌గా మార్చాడు. అలా అతడు తన భార్యకు ప్రతి క్షణం తోడుగా నిలిచాడు.

సాయం కోసం తిరిగి ఇంటింటికి
కబీర్‌ధామ్ జిల్లా బోడ్లా బ్లాక్‌లోని అటవీ ప్రాంత నాగవాహీ గ్రామంలో సమలు మరకామ్ తన భార్యతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఆమె గత కొన్నాళ్లుగా థైరాయిడ్​ క్యాన్సర్​తో బాధపడుతోంది. తన భార్యను ఎలాగైనా బతికించుకోవాలన్న ఆశతో గత రెండేళ్లుగా అతడు ఎన్నో ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగాడు. ఆమెకు సరైన చికిత్స అందించాలనే తపనతో ఎక్కడైనా సహాయం దొరుకుతుందేమోనని ఇంటింటికీ తిరిగి ఆర్థిక సాయం కోరాడు.

బైక్‌పై అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సమలు భార్య (ETV BHARAT)

బైక్‌పైనే వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
ఆర్థిక పరిస్థితులు క్షీణించడంతో, ఆసుపత్రులకు తరచూ తీసుకెళ్లేందుకు వేరే మార్గం లేక సమలు తన మోటార్‌సైకిల్‌ను అంబులెన్స్‌లా మార్చుకున్నాడని అతడు తెలిపాడు. తన భార్యను బైక్‌పై పడుకోబెట్టి, చికిత్స నిమిత్తం వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తూ తిరిగాడని అన్నాడు. అతడు మొదట్లో తన సంపాదనతోనే వైద్య ఖర్చులను భరించాడని తెలియజేశాడు. కానీ అతడి భార్య ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో ఆసుపత్రి ఖర్చులు కూడా పెరిగాయని అన్నాడు.

చికిత్స కోసం సర్వస్వం అమ్ముకుని
దాంతో భార్య ప్రాణాలను కాపాడేందుకు సమలు తన వద్ద ఉన్న భూమి, ఇల్లు, ఆభరణాలు అన్నింటినీ విక్రయించాడని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా మెరుగైన చికిత్స కోసం ముంబై వరకు తీసుకెళ్లాడని అన్నాడు. అయినా వారికి ఆశించిన ఫలితం దక్కలేదని తెలిపాడు. ఇక చేసేది లేక తమ గ్రామానికి తిరిగి వచ్చారని అన్నాడు. అక్కడ తన భార్యకు ఆయుర్వేద చికిత్స కూడా చేయించాడని చెప్పాడు. అయినప్పటికీ ఆమె ఆరోగ్యంలో ఎటువంటి మార్పూ కనిపించలేదని వాపోయాడు. "నా భార్య చికిత్సకు ఎవరో ఒకరు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారనే ఆశతోనే నేను ఇప్పటికీ పోరాడుతున్నాను" అని సమలు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.

కలెక్టరేట్‌ వద్దకు చేరిన ఆవేదన
ప్రస్తుతం అతడి చేతిలో డబ్బు లేదా అమ్ముకోవడానికి ఆస్తులూ ఏవీ మిగల్లేదని సమలు తెలిపాడు. అయినప్పటికీ తన భార్యను కాపాడాలన్న సంకల్పంతో అతడు ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడని చెప్పాడు. దాని ప్రకారం గురువారం(ఏప్రిల్ 23వ తేదీ) రోజున మండుతున్న ఎండలో ఆమెను మోటార్‌సైకిల్‌పై పడుకోబెట్టి కవర్ధ కలెక్టరేట్‌కు తీసుకెళ్లాడని అన్నాడు. అక్కడ కలెక్టర్‌ను ప్రత్యక్షంగా కలవలేకపోయాడని తెలిపాడు. కానీ ఆ కార్యాలయంలోని అధికారులకు తన పరిస్థితి గురించి వివరించాడని చెప్పాడు. దాంతో వారు వెంటనే స్పందించారని అన్నాడు.

కలెక్టరేట్‌లోని అధికారులను సాయం కోరుతున్న సమలు (ETV BHARAT)

అధికారుల మానవీయ స్పందన
సమలు దంపతుల పరిస్థితిని గమనించిన అధికారులు వెంటనే ఓ అంబులెన్స్‌ను ఏర్పాటు చేసి, వారిని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారని అన్నారు. ఈ ఘటన స్థానికులను మాత్రమే కాకుండా, దీని గురించి తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కదిలిస్తోంది. ఇంత కష్టకాలంలో భార్యకు అండగా నిలిచిన సమలు మరకామ్,​ ప్రేమ, త్యాగం కలగలిపిన బంధానికి నిదర్శనంగా నిలిచాడని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

