భర్త శవంతో 10రోజులు ఉన్న భార్య- చిక్కమగళూరులో వెలుగుచూసిన విషాద గాథ!
తల్లిదండ్రులు దూరంగా నివాసముంటున్న పిల్లలు- ఫోన్ ద్వారా యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటున్న వైనం- ఫోన్లో తండ్రి మాటలు వినిపించకపోయేసరికి అనుమానం- స్నేహితుడికి చెప్పి ఇంటికి వెళ్లి చూడమన్న కుమారుడు- దాంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి!
Published : April 9, 2026 at 8:05 PM IST
Wife Stayed Husband Deadbody : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉద్యోగ రిత్యా కన్నవారిని వదిలిపెట్టి పట్టణాలకు వలస వెళుతున్నారు. ఫోన్లలో తమ తల్లిదండ్రుల యోగ క్షేమాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే, చివరి రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల వెంట ఉండి వారి మంచి చెడులు తెలుసుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గిపోతోంది. ఫలితంగా చాలా మంది వృద్ధులు అనారోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. అయితే, ఓ చోట జరిగిన ఘటన మనసును కలిచివేసే విధంగా ఉంది. అదేంటంటే, చనిపోయిన తన భర్త శవం పక్కనే పదిరోజు పాటు అలాగే ఉండిపోయింది ఓ వృద్ధురాలు. ఇంట్లో నుంచి దురువాసన రావడంతో గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ హృదయ విదారకమైన ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కమగళూరులో వెలుగు చూసింది.
పిల్లలకు దూరంగా ఉంటున్న వృద్ధ దంపతులు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బనకల్లో నివాసముంటున్న వృద్ధ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కుమారుడు బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, కుమర్తె విదేశాల్లో నివసిస్తున్నారు. అయితే, తండ్రి సిరిల్ మోనిస్(మరణించిన వ్యక్తి)కు అనారోగ్యం కారణంగా గత కొద్దిరోజులుగా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. ఈ క్రమంలో తమ తల్లిదండ్రుల యోగ క్షేమాలు తెలుసుకోవడానికి పిల్లలిద్దరూ రోజూ ఫోన్ చేస్తుండేవారు. తండ్రి ఎలా ఉన్నారు? ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారా? అని అడిగిన ప్రతిసారి, బాగానే ఉన్నారని తల్లి సమాధానమిస్తూ వచ్చింది. అయితే, తల్లి మాటలను నమ్మిన ఆ పిల్లలకు మొదట్లో ఎటువంటి అనుమానం కలగలేదు.
తండ్రి మాట వినిపించకపోయేసరికి!
అయితే, కొద్దిరోజులుగా తల్లి మాటల్లో మార్పు రావడం, ఫోన్ చేసిన ప్రతీసారి తండ్రి మాట వినిపించకపోయేసరికి కుమారుడికి అనుమానం వచ్చింది. దీంతో తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేసి ఇంటి వద్ద పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూడమని చెప్పాడు. దీంతో అతడి స్నేహితుడు ఇంటికి వెళ్లి చూసి ఒక్కసారిగా నిర్ఘాంతపోయాడు. కుళ్లిన స్థితిలో ఉన్న సిరిల్ మోనిస్ శవం పక్కన ఆ వృద్ధురాలు ఉండడం చూసి ఎంతో ఆవేదనకు లోనయ్యాడు. వెంటనే స్నేహితుడికి తండ్రి మరణ వార్త గురించి సమాచారం ఇచ్చాడు. మరోవైపు, తమ తండ్రి మరణ వార్త తెలియగానే పిల్లలిద్దరూ తీవ్ర ద్రిగ్భాంతికి లోనయ్యారు. అయితే, ఆ వృద్ధురాలు మానసిక ఆరోగ్యం బాగాలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మృతదేహం
విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అంతేకాదు, మృతుడి కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. ఆ వృద్ధుడి అంతక్రియలు నిర్వహించడానికి వృద్దుడి కుమారుడికి స్థానికులంతా సహకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో, పిల్లలు దయచేసి తల్లిదండ్రులను తమ వెంటే ఉంచుకోమని సామాజిక కార్యకర్త ఆరిఫ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈటీవీ భారత్తో కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు.
"బనకల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మాకు కాల్ వచ్చింది. సుభాశ్ నగర్లో ఉన్న ఓ ఇంటి నుంచి దుర్వాసన వస్తోందని, త్వరగా అక్కడికి రమ్మని మాతో చెప్పారు. నేను పోలీసులతో సహా ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆ ఇంటిలోపలికి వెళ్లి చూశాను. ఆ సమయంలో సిరిల్ మోనిస్ శవం పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉంది. ఆయన చనిపోయి దాదాపు 10 రోజులు గడిచిపోయినట్లు గుర్తించాం. అయితే, మానసిక స్థితి సరిగా లేనందున ఆయన భార్య సిరిల్ దగ్గరే ఉంది" అని ఆరిఫ్ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
