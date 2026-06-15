48 ఏళ్ల తర్వాత ఒక్కటైన జంట- టాటూను చూసి గుర్తించిన భర్త!
48 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన భార్య- ఆమె రాకతో ఆనందంలో భర్త
Published : June 15, 2026 at 10:40 PM IST
Wife Returned After 48 Years : బిహార్లోని పట్నా జిల్లాలో ఆశ్చర్యకర ఘటన జరిగింది. గొడవ పడి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయిన ఓ భార్య 48 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి వచ్చింది. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత భార్య కళ్లెదుట ప్రత్యక్షమయ్యే సరికి ఆయన కళ్లలో ఆనంద భాష్పాలు నిండాయి. యుక్త వయసులో దూరమైన ఆ జంట వృద్ధాప్యంలో తిరిగి ఒక్కటయ్యారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
పట్నా జిల్లాకు చెందిన లలన్ మిశ్రాకు నిర్మలాదేవితో 1977 మార్చిలో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి జరిగింది. కొంతకాలం సవ్యంగా సాగిన వారి కాపురంలో కుటుంబ కలహాలతో గొడవలు జరిగాయి. భర్త మీద కోపంతో నిర్మలా పుట్టింటికి వెళ్లిపోయారు. అప్పటికే వారికి ఇద్దరు కుమారులు. అక్కడ కూడా తోబుట్టువులతో ఇబ్బందులు రావడంతో పిల్లలతో కలిసి ఆమె పుట్టింటినీ వీడారు. అనంతరం నిర్మలకు ఆమె తండ్రి నాగ్పుర్లో ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉద్యోగం ఇప్పించారు. ఇలా ఆమె తన ఇద్దరు కుమారులను ఒంటరిగానే పెంచి పెద్ద చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె కుమారుల్లో ఒకరు పుణెలో ఇంజనీర్గా పనిచేస్తుండగా, మరొకరు ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. "నేను నాగ్పుర్లో ఉన్నాను. మా తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్లాను. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలా లేక వెళ్లిపోవాలా అనేది నా భర్త నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది." అని నిర్మలా దేవి అన్నారు.
48 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి వచ్చిన భార్య
మరోవైపు ఆమె కోసం భర్త వెతికినా ఎలాంటి ఆచూకీ దొరకలేదు. రోజులు, నెలలు, ఏళ్లు గడిచినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆశలు వదులుకున్నారు. చివరకు 48 ఏళ్ల తర్వాత ఆమె తన భర్తను కలవాలనుకుంది ఆ మహిళ. ఈ క్రమంలోనే పోలీసుల సాయంతో నేరుగా తన మెట్టినింటి గుమ్మం ముందు నిల్చుంది. అయితే, ఆమెను ఎవరూ గుర్తుపట్టలేకపోయారు. తీరా చేతిపై ఉన్నా టాటూ చూపించడంతో భర్త తొలుత ఆశ్చర్యపోయారు. 48 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత తన భార్య తన ముందు కనిపించడంతో అంతులేని సంతోషం ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు. ఒక్కసారిగా ఆమెను హత్తుకుని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. యుక్త వయసులో విడిపోయిన ఆ జంట వృద్ధాప్యంలో ఒకటవ్వడంతో ఆ ఇంట ఆహ్లాదకర వాతావరణం చోటుచేసుకుంది.