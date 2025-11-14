కుక్క, కుర్తా, ప్రాంక్- విడాకుల కోసం కోర్టుకెక్కిన భర్త- రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన భార్య!
భార్య కుర్తా వేసుకుంటుందని, కుక్కల్ని ఇంటికి తెచ్చిందని భర్త హైకోర్టులో విడాకుల పిటిషన్
Published : November 14, 2025 at 7:21 AM IST
Variety Divorce Petition In Court : గుజరాత్ హైకోర్టులో ఒక విచిత్రమైన విడాకుల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్య కుర్తా వేసుకుంటుందని, వీధి కుక్కలను ఇంటికి తీసుకొచ్చిందని ఆరోపిస్తూ ఒక భర్త కోర్టు తలుపుతట్టాడు. కుక్కలు తనను కరిచినప్పటికీ భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు లేకపోయిందని భర్త ఫిర్యాదు చేశాడు.
అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఈ దంపతులు ఇద్దరూ ఉద్యోగులే. భర్త ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో సీనియర్ అధికారిగా పని చేస్తుంటే, భార్య కూడా ఒక సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. భార్య ప్రవర్తన వల్ల తాను మానసిక వేదనకు గురయ్యానని, కలిసి జీవించడం సాధ్యం కాదని చెబుతూ భర్త ముందుగా ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. అయితే ఫ్యామిలీ కోర్టు పిటిషన్ను తిరస్కరించడంతో ఇప్పుడు హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు.
"భార్య కుక్కల్ని ఇంటికి తెచ్చింది- నన్ను అవే కరిచాయి"
విచారణ సందర్భంగా భర్త తనపై జరిగిన సంఘటనలను వివరించాడు. వీధిలో తిరిగే కుక్కల్ని భార్య ఇంటికి తీసుకువచ్చిందని, వాటి వల్లే తనను కరిచిన ఘటన జరిగిందని పేర్కొన్నాడు. దీనిపై న్యాయమూర్తులు వెంటనే ప్రశ్నించారు. కుక్కలు కరిచిన తర్వాత మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? అని అడిగారు.
ఏప్రిల్ ఫూల్ ప్రాంక్ కూడా విడాకులకు కారణమా?
భర్త మరొక ఆసక్తికరమైన ఆరోపణను కూడా చేశాడు. తన భార్య ఒక రేడియో జాకీతో కలిసి ప్రాంక్ చేసినట్లు తెలిపాడు. ఆ ప్రాంక్లో భర్త తన కార్యాలయంలో మరో మహిళతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడనే కథను కల్పించి అతన్ని భయపెట్టారని చెప్పాడు. దీనిపై భర్త పోలీసులతో కలిసి ఇంటికి వెళితే, అది ఏప్రిల్ ఫూల్ శరత్ మాత్రమే అని తెలిసిందట. ఇలాంటి అర్థరహిత ప్రవర్తన వల్ల తనను అవమానించినట్లు భర్త వాదించాడు.
భర్త వాదన ప్రకారం, తాను దూరంగా ఉంటే 'నీపై కేసు వేస్తా, ఓ కేసులో ఇరుక్కుంటావు' అని భార్య బెదిరించిందని ఆరోపించాడు. ఈ అన్ని విషయాలు తనకు మానసికంగా చాలా భారమయ్యాయంటూ పిటిషన్లో పేర్కొన్నాడు. ఇదిలా ఉంటే భార్య మాత్రం భర్త చేసిన ఆరోపణలను పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. తన వల్ల భర్తకు ఎలాంటి క్రూరత్వం జరగలేదని, ఉద్దేశపూర్వకంగా విడాకులు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని వెల్లడించింది.
భార్య ప్రకారం, భర్త ప్రతి నెలా తనకు రూ.5,000 మేరకు ఇవ్వే గౌరవభత్యాన్ని తర్వాత రూ.15,000కు పెంచినట్లు చెప్పింది. ఆ మొత్తం కూడా అతనికి నచ్చకపోవడంతో వివాదాలు పెరిగాయని భర్త స్పందనను తిరస్కరించింది. ఈ కేసులో అత్యంత హాట్ టాపిక్ భరణంపై జరిగిన వాదనలు. భర్త విడాకులు ఇచ్చే సందర్భంలో రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు ఒకటిమొత్తంగా చెల్లిస్తానని కోర్టుకు తెలిపాడు. అయితే భార్య మాత్రం రూ.2 కోట్లు భరణంగా కావాలని కోర్టును కోరింది.
దీంతో బెంచ్లో ఉన్న జస్టిస్ సంజీతో విశెన్, జస్టిస్ నిషా ఎం. ఠాకోర్లు ఇద్దరూ ప్రశ్నించారు. "మీరిద్దరి వయసు 40–41 సంవత్సరాలు. ఇంత పెద్ద మొత్తం ఎందుకు కావాలి? మాట్లాడుకునే అవకాశం లేదా?" అని అడిగారు. కోర్టు మధ్యవర్తిత్వం సూచించినా భర్త మాత్రం తాను ఇక భార్యతో జీవించలేనని స్పష్టంగా తెలిపాడు. అన్ని వాదనలు విన్న హైకోర్టు, ఇరువురికి నోటీసులు జారీ చేసి, తదుపరి విచారణను డిసెంబర్ 1కు వాయిదా వేసింది. ఇలా, కుక్కల నుంచి కుర్తాల వరకు, ప్రాంక్ల నుంచి భరణం వరకు విచిత్రమైన ఆరోపణలతో కొనసాగుతున్న ఈ విడాకుల కేసు తదుపరి విచారణలో ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.