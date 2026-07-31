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'దృశ్యం' సినిమా తరహాలో ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్య- రెండేళ్ల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

ప్రియుడితో కలిసి భర్తకు సైనైడ్ ఇచ్చి హత్య- ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలో 12 అడుగుల లోతులో మృతదేహం పాతిపెట్టిన నిందితులు- 'ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిపోయాడు' అంటూ రెండేళ్లపాటు కుటుంబాన్ని నమ్మించిన భార్య

Wife Killed Husband With Lover
Wife Killed Husband With Lover (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 2:16 PM IST

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Wife Killed Husband With Lover : ప్రియుడితో కలిసి జీవించేందుకు అడ్డుగా ఉన్న భర్తను భార్య చంపించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. హత్య చేసిన అనంతరం 12 అడుగుల లోతైన గుంతలో పాతిపెట్టి, 'ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డాడు' అంటూ రెండేళ్లపాటు కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించారు నిందితులు. చివరకు బంధువుల అనుమానాలతో బయటపడిన ఆ సంచలన ఘటన గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల దర్యాప్తులో భార్య, ఆమె ప్రియుడు, మరో సహచరుడు కలిసి పక్కా ప్రణాళికతో హత్య చేసినట్లు తేలింది.

ప్రేమ వ్యవహారమే హత్యకు కారణం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జామ్‌నగర్‌కు చెందిన జిగ్నేశ్ మావడియాకు కొన్నేళ్ల క్రితం పృథ్వీ (అలియాస్ భూమి)తో వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అయితే పృథ్వికి వివాహానికి ముందే నీలేశ్ కచెటియా అనే వ్యక్తితో ప్రేమ సంబంధం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పెళ్లి తర్వాత కూడా ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని కొనసాగించారు. కొంతకాలానికి జిగ్నేశ్ తమకు అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన పృథ్వి, నీలేశ్ అతడిని హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకు బల్వీర్ వర్మ అనే వలస కార్మికుడి సహాయం కూడా తీసుకున్నారు.

సైనైడ్ కలిపి హత్య
పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం, నిందిడుతు జిగ్నేశ్‌కు మద్యంలో సైనైడ్ కలిపి తాగించి హత్య చేశారని సమాచారం. అనంతరం జామ్‌నగర్‌లోని జీఐడీసీ పరిధిలో ఉన్న శివం పార్క్ సమీపంలోని ఓ ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలో 12 అడుగుల లోతైన గుంత తవ్వి మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టారని నిందితులు చెప్పారు. హత్య తర్వాత ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు నిందితులు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించారు. జిగ్నేశ్ కనిపించకపోవడంపై కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నించిన ప్రతిసారి, 'దృశ్యం' సినిమా తరహాలో అతడు ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లి అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తూ స్థిరపడ్డాడని పృథ్వి, ఆమె ప్రియుడు చెబుతూ వచ్చారు. ఈ విధంగా దాదాపు రెండేళ్లపాటు కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించారు.

అనుమానంతో బయటపడిన అసలు నిజం
ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న జిగ్నేశ్​ చిరునామా, ఫోన్ నంబర్ లేదా ఇతర వివరాలు ఇవ్వాలని బంధువులు పృథ్విని నిలదీశారు. దానికి ఆమె సరైన సమాధానం చెప్పలేక తడబడిందని బంధువులు తెలిపారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. పరిణామాలు తమకు వ్యతిరేకంగా మారతాయని గ్రహించిన నిందితులు చివరకు నిజం ఒప్పుకున్నారు. జిగ్నేశ్ సోదరుడిని ఇంటికి పిలిపించి, జిగ్నేశ్​ను హత్య చేసిన విషయాన్ని చెప్పారు.

12 అడుగుల లోతులో అస్థిపంజరం
సమాచారం అందుకున్న జామ్‌నగర్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని, నిందితులు చూపించిన ప్రదేశంలో తవ్వకాలు చేపట్టారు. సుమారు 12 అడుగుల లోతులో మానవ అస్థిపంజరాన్ని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం అవశేషాలను ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్‌కు పంపించి డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు, ఇతర శాస్త్రీయ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టు
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన పృథ్వి (అలియాస్ భూమి) మావడియాతో పాటు ఆమె ప్రియుడు నీలేశ్ కచెటియా, కుట్రలో సహకరించిన బల్వీర్ వర్మను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని లాల్‌పూర్ డివిజన్ ఏసీపీ ప్రతిభ తెలిపారు. అయితే మృతుడు జిగ్నేశ్ సోదరుడు అశోక్‌భాయ్ మావడియా మాట్లాడుతూ, తన సోదరుడికి మద్యం అలవాటు లేదని చెప్పారు. అలాగే ఇతర దురలవాట్లు కూడా లేవని పేర్కొన్నారు. అలాంటి వ్యక్తికి మద్యంలో సైనైడ్ ఎలా ఇచ్చారనే అంశంపై కూడా పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు జరపాలని కోరారు. దాంతో పోలీసులు పూర్తి కుట్రలో మరెవరైనా పాత్ర ఉందా? హత్యకు ముందు, తర్వాత ఎలాంటి ఆధారాలను నిందితులు చెరిపివేశారు? అసలు హత్య ఎలా చేశారు? అనే కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.

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