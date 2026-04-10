ప్రియుడి సహాయంతో భర్తను హతమార్చిన భార్య- నల్లగా ఉన్నాడని, తనకు సరిపోడని!
మధ్యప్రదేశ్లో విషాదకర ఘటన- భర్తను హతమార్చిన భార్య- కేసును పక్కదారి పట్టించేందుకు యత్నం- చివరికి!
Published : April 10, 2026 at 10:54 PM IST
Wife Killed Husband : ప్రియుడి సహాయంతో కట్టుకున్న వాడిని కడతేర్చే ఘటనలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా అలాంటి ఘటనే మరొకటి జరిగింది. భర్త తన కంటే నల్లగా ఉన్నాడని, తనకు సరిపోడని భావించిన ఓ ఇల్లాలు, ప్రియుడి సహాయంతో భర్తను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చింది. అయితే, తప్పించుకునేందుకు నిందితురాలు విశ్వప్రయత్నాలు చేసింది. ఇంట్లోకి చొరబడ్డ దొంగలు విలువైన వస్తువులను చోరీ చేసి తన భర్తను చంపినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, మృతదేహంపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి చేసినట్లు ఉన్న గాయాలు, అలాగే ఆమె వ్యవహారశైలిపై అనుమానంతో విచారణ చేయగా అసలు విషయం బయట పడింది.
పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మధ్యప్రదేశ్లో విషాదకర ఘటన ఒకటి శుక్రవారం వెలుగుచూసింది. ధార్కు చెందిన దేవకృష్ణ పురోహిత్(28) సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం చేస్తూ జీవం సాగించేవాడు. అతడికి ప్రియాంక పురోహిత్తో కొద్దిరోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. అయితే, వివాహం జరిగినప్పటి నుంచి దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవని పోలీసుల తెలిపారు. "నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు. నువ్వు నాకు సరితూగవు. నీకంటే మెరుగైన వ్యక్తి, అందగాడు నాకు దక్కాలి" అంటూ ప్రియాంక తరచూ భర్తను అవమానించేదని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రియాంకకు కమలేశ్ అనే మరోవ్యక్తితో కొద్దిరోజుల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. అది వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసిందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో భర్త అడ్డు తొలగించుకునేందుకు వీరిద్దరూ ప్రణాళిక రచించారని పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రియాంక ఆమె ప్రియుడు కమలేశ్కు సన్నిహితుడైన సురేంద్రభట్తో కలిసి దేవకృష్ణను హత్య చేయాలని ప్లాన్ చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే అతడికి రూ.లక్ష సుపారీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు గుర్తించారు. మొదట అడ్వాన్స్గా రూ.50 వేలు చెల్లించారని, హత్యలా కాకుండా దొంగతనంలా ఉండాలని ప్లాన్ చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే, నిందితుడు ముందుగా తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించాడని, నిద్రిస్తున్న దేవకృష్ణపై సురేంద్ర పదునైన ఆయుధంతో ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డాడని చెప్పారు. అనంతరం ముగ్గురూ కలిసి ఇంట్లో విలువైన వస్తువులను మాయం చేశారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
అనంతరం ప్రియాంక ఒంటిపై ఉన్న నగలను కూడా మాయం చేసిందని, బాధితురాలిగా చూపించుకునేందుకు తన చేతులను తాళ్లతో కట్టేసుకుందని దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. అయితే, హత్య జరిగిన ఫ్లాట్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నప్పుడు ఆమె నగలు దొరకడంతో పోలీసులకు అనుమానం మొదలైంది. అయితే, పోలీసులు విచారణలో ప్రియాంక పొంతన లేకుండా సమాధానం ఇవ్వడంతో అనుమానాలు మరింత బలపడ్డాయి. దీంతో తమదైన శైలిలో దర్యాప్తు చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. అనంతరం, కమలేశ్, ప్రియాంకలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. నిందితుడు సురేంద్ర పరారీలో ఉన్నాడని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.