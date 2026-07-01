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భర్త కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న భార్యకు 'తాత్కాలిక భరణం' పొందే హక్కు లేదు: హైకోర్టు

'భార్య ఆర్థికంగా స్థిరపడితే తాత్కాలిక భరణం ఇవ్వక్కర్లేదు'- కర్ణాటక హైకోర్టు కీలక తీర్పు

Karnataka High Court
Karnataka High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 9:42 PM IST

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Karnataka HC On Interim Maintenance : ఓ భార్యాభర్తల వివాదం కేసు విషయంలో కర్ణాటక హైకోర్టు మంగళవారం కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఉంటూ, భర్త కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న భార్యకు 'తాత్కాలిక భరణం' (Interim Maintenance) పొందే హక్కు లేదని స్పష్టం చేసింది. భార్యకు నెలకు రూ.20వేలు తాత్కాలిక భరణం చెల్లించాలంటూ దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను కర్ణాటక హైకోర్టు రద్దు చేసింది.

కేసు నేపథ్యం
కర్ణాటకకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు 2024లో వివాహం అయ్యింది. కానీ వైవాహిక విభేదాల కారణంగా కొన్ని నెలల తర్వాత విడివిడిగా జీవించడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత భార్య భరణం కోరుతూ దిగువ కోర్టును ఆశ్రయించింది. విచారణ సమయంలో, భర్త నెలవారీ జీతం రూ.60,646కాగా, భార్య నెలకు రూ.1 లక్ష సంపాదిస్తున్నట్లు తేలింది. అయినప్పటికీ భర్త ప్రతి నెలా రూ.20వేలు తాత్కాలిక భరణం చెల్లించాలని దిగువ కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశాన్ని సవాల్​ చేస్తూ భర్త కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను జస్టిస్​ చిల్లాకూర్​ సుమలత అనుమతించారు. ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భర్త ఎల్లప్పుడూ భార్యకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వాలనే లింగ-ఆధారిత అంచనాలు (Gender-based assumptions) ఆధారంగా తీర్పులు ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా భార్య ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉండి, ఎలాంటి సాయం అవసరం లేనప్పుడు తాత్కాలిక భరణం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. ఇలాంటి ప్రతి కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వాస్తవాలు, పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాతే భరణంకు సంబంధించిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది.

అప్పుడు మాత్రమే భరణం ఇవ్వాలి!
భార్య ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఉండి, భర్త కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తూ, పిల్లల సంరక్షణ లాంటి అదనపు బాధ్యతలు లేనప్పుడు భరణం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? భార్యను పోషించడం భర్త బాధ్యత అనే భావనతో మాత్రమే భరణం చెల్లించాలని కోర్టులు ఆదేశించకూడదని కర్ణాటక హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. భర్త ఎల్లప్పుడూ భార్యను పోషించాలనే సంప్రదాయ భావనలకు లోనుకావద్దని ఫ్యామిలీ కోర్టుకు సూచించింది. భార్య- తనను తాను పోషించుకోవడానికి అవకాశం లేదని, స్వతంత్ర ఆర్థిక వనరులు లేవని నిరూపించుకున్నప్పుడు మాత్రమే తాత్కాలిక భరణాన్ని లేదా తుది భరణాన్ని మంజూరు చేయాలని హైకోర్టు పేర్కొంది.

"ప్రస్తుత కేసులో భార్య నెలవారీ ఆదాయం ఒక లక్ష రూపాయలు. అది ఆమే స్వయంగా అంగీకరించింది. ఇది ఆమె భర్త నెలవారీ జీతం కంటే ఎక్కువ. దీనిని బట్టి భార్య ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఉంది. కాబట్టి తనను తాను పోషించుకోగలదు. నెలకు సుమారు రూ.60వేలు జీతం వచ్చే భర్తను, ప్రతినెలా రూ.20వేలు తాత్కాలిక భరణం చెల్లించాలని దిగువ కోర్టు ఆదేశించడం సరికాదు. అలాంటి ఆదేశం చట్టబద్ధంగా చెల్లదు" అని హైకోర్టు పేర్కొంది. అయితే ఈ తీర్పు కేవలం 'తాత్కాలిక భరణం' అంశానికి మాత్రమే పరిమితమని, పెళ్లి వివాదానికి సంబంధించిన తుది తీర్పుపైగానీ, భరణంపై తీసుకునే తుది నిర్ణయంపై గానీ దీని ప్రభావం ఉండదని కర్ణాటక హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కాగా ఈ కేసులో, భార్య ఆర్థికంగా స్వయంసమృద్ధిగా ఉంది, పైగా భర్త కంటే చాలా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నది కాబట్టి, తాత్కాలిక భరణాన్ని మంజూరు చేయలేమని పేర్కొంటూ దిగువ కోర్టు ఆదేశాలను హైకోర్టు రద్దు చేసింది.

నోట్​: ఇంటరిమ్​ మెయింటెనెన్స్​ అంటే మధ్యంతర భరణం లేదా తాత్కాలిక నిర్వహణ ఖర్చు అని అర్థం. విడాకులు లేదా భరణం కేసు కోర్టులో నడుస్తున్నప్పుడు, ఈ కేసు పూర్తిగా ముగిసేలోపు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన జీవిత భాగస్వామికి కోర్టు మంజూరు చేసే తాత్కాలిక ఆర్థిక సాయాన్ని ఇంటరిమ్ మెయింటెనెన్స్​ అంటారు.

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